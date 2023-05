La Russie promet une réponse «extrêmement ferme» à d’autres incursions depuis l’Ukraine

Le président lituanien, Gitanas Nauseda, a mis en garde mercredi à Paris contre tout « compromis » vis-à-vis de la Russie dans le conflit en Ukraine. « Il faut que nous restions, dans notre monde démocratique, unis », a-t-il lancé, aux côtés de son homologue français, Emmanuel Macron.

« Nous vivons dans des temps où il est important d’être du bon côté de l’Histoire et il n’y a pas de place pour les compromis et les zones grises », a insisté le président lituanien, dont le pays accueillera les 11 et 12 juillet le prochain sommet de l’OTAN à Vilnius. « Nous devons dire que le blanc c’est blanc et le noir c’est noir, le dire et lutter très fortement contre les parts sombres. »

Le président français a suscité de vives critiques et interrogations, notamment dans les États baltes, en appelant à ne « pas humilier » la Russie et à lui accorder des « garanties » de sécurité une fois la paix revenue en Ukraine.

La guerre en Ukraine est « une lutte entre le totalitarisme et la démocratie et nous sommes persuadés qu’en étant engagés et unis, nous gagnerons cette lutte », a souligné Gitanas Nauseda. Emmanuel Macron a rappelé de son côté « l’engagement ferme et déterminé de la France en faveur de la sécurité et de la stabilité de la Lituanie et toute la région baltique ».

Des militaires français sont régulièrement déployés en Lituanie pour des missions de police du ciel face à la Russie et leur prochain déploiement aura lieu en décembre, a-t-il indiqué.

Gitanas Nauseda a également appelé les États membres de l’OTAN à atteindre sans tarder un budget défense de l’ordre de 2 % de leur PIB. « J’espère que nous trouverons un accord […] pour que ce soit non pas un plafond, mais un plancher », a-t-il dit.