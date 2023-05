Washington dément la destruction de batteries de missiles Patriot

Un système ultrasophistiqué de défense antiaérienne Patriot fourni par les États-Unis à l’Ukraine a été endommagé, mais est encore opérationnel, a indiqué mercredi un haut responsable américain de la Défense.

« Le système Patriot reste opérationnel », a déclaré à l’AFP ce responsable de la Défense, en précisant que l’évaluation des dommages provoqués par un projectile non identifié tombé à proximité se poursuivait.

Mardi, l’armée russe avait assuré avoir détruit un système de défense Patriot à la suite d’une « frappe de haute précision » effectuée « par un missile hypersonique “Kinjal” ».

Kiev avait nié ces affirmations russes, assurant avoir intercepté tous les missiles lancés par la Russie sur son territoire dans la nuit de lundi à mardi.

L’Ukraine a précisé mercredi que le système avancé de missile d’interception antiaérienne, combiné à l’un des radars les plus performants du monde, fonctionnait et était « en service ».

L’Ukraine avait annoncé mi-avril avoir reçu les premières batteries de missiles Patriot, une promesse faite par Joe Biden à Volodymyr Zelensky en décembre dernier lors d’une visite du président ukrainien à Washington.

L’exécutif américain avait annoncé fin 2022 la livraison de ce système perfectionné de missiles sol-air à Kiev, qui le réclamait depuis longtemps pour contrer les attaques de la Russie.

Début mai, Kiev a indiqué avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe de type Kinjal à l’aide du système Patriot au-dessus de Kiev. Ce système aide l’armée ukrainienne face aux attaques russes, et Kiev a toujours assuré qu’elle utiliserait ces armes de manière « défensive » et non pour frapper le territoire russe.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait, lui, affirmé que son armée trouverait un « antidote » pour contourner ce système avancé pour continuer à frapper l’Ukraine.

Les missiles Patriot sont notamment capables d’abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions, à une altitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusque-là.

Les États-Unis avaient au préalable formé des dizaines de militaires ukrainiens au maniement et à l’entretien de ces systèmes.