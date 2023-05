Hiroshima, ville pacifique dans un pays en réarmement

C’est une ville meurtrie par la bombe atomique qui sera l’hôte cette semaine du Sommet du G7, dont les pays membres sont préoccupés par les ambitions militaires de la Chine. Alors que le Japon veut se doter de missiles à longue portée capables d’atteindre le territoire chinois, le maire d’Hiroshima critique cette stratégie militaire, avec toute la politesse caractéristique de sa culture.

Une petite brigade d’employés reçoit Le Devoir à la mairie d’Hiroshima dans une atmosphère des plus formelles. Le programme comprend notamment une visite des ruines irradiées de l’ancien hôtel de ville touché par la bombe atomique, dans une crypte près du bâtiment actuel. Un attaché nous demande poliment d’éviter les questions auxquelles le maire ne peut répondre. Notre interprète reformule gentiment : on ne peut pas lui poser des questions litigieuses.

Dans le petit salon préparé pour l’interview sont exposées des photos du maire Kazumi Matsui en compagnie de l’ex-président américain Barack Obama et du pape François, en visite dans sa ville. Son entourage écoute attentivement l’entretien. Ses subordonnés deviennent nerveux, consultant fébrilement leur dossier lorsque Le Devoir déroge au script pour aborder la question de l’achat par le Japon de nouveaux missiles à longue portée.

Calé dans son fauteuil, le maire ne s’en formalise pas. Il délaisse ses réponses préparées pour exposer sa philosophie pacifiste. « Si nous augmentons la menace, notre capacité militaire, logiquement l’autre augmentera aussi sa capacité de défense. On entre dans un cercle vicieux. Pour empêcher cette réaction, il faut montrer de la sagesse maintenant », affirme Kazumi Matsui, véritable figure du mouvement antinucléaire au Japon. Une critique à peine voilée de la voie de la dissuasion armée qu’emprunte son pays.

Doubler le budget de l’armée

Le gouvernement japonais a annoncé en décembre les détails d’un imposant plan de réarmement. Prévoyant une hausse importante de son budget militaire, qui passera de 1 à 2 % de son PIB en cinq ans, le Japon se dotera d’un arsenal de puissants missiles à longue portée, dont les charges conventionnelles pourraient détruire des cibles militaires jusqu’en Chine continentale.

Cette décision marque un précédent au Japon. Après sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays s’est doté d’une constitution fortement influencée par l’occupant américain. Le chapitre 9 interdit explicitement tout recours à la guerre, le maintien d’une force armée ou de quelconques capacités guerrières. Les nouveaux missiles sont d’ailleurs présentés strictement comme un moyen de légitime défense.

Le Devoir a rencontré deux experts suffisamment proches du premier ministre du Japon, Fumio Kishida, pour avoir été consultés au sujet de cette stratégie de défense. Tous deux mentionnent la théorie de la dissuasion nucléaire, selon laquelle la paix ne peut être assurée que par la menace réciproque de destruction.

« Quand la Russie a fait allusion à l’usage de la bombe atomique, ça a beaucoup inquiété ici, au Japon », explique le doyen de l’École de politiques publiques et internationales de l’Université Hitotsubashi de Tokyo, Akiyama Nobumasa.

Si une puissance nucléaire telle que la Russie réussissait à changer les frontières de l’Ukraine, en faisant fi de l’ordre international, la crainte des Japonais est que la Chine fasse la même chose avec Taïwan. Dans un tel cas, le Japon pressent que son intégrité territoriale pourrait être la prochaine menacée. Afin d’amplifier les conséquences de tout recours à la guerre, le pays veut se doter d’armes capables de répliquer à une attaque directement sur le territoire de la Chine ou de la Corée du Nord, ses deux voisins problématiques.

Ken Jimbo, professeur à l’Université Keio de Tokyo, qui a aussi servi de conseiller spécial au ministre de la Défense du Japon, a donné rendez-vous au Devoir dans une salle de conférences de l’International House of Japan de Tokyo, d’où il dirige un groupe de réflexion sur la géopolitique. Il explique que toute guerre de frontières en Asie « serait fatale » pour le Japon.

« L’objectif des missiles, dit-il, est réellement d’éviter la guerre. Nous savons que nous sommes en infériorité numérique [dans la région], mais cela ne veut pas dire que la Chine peut changer le statu quo [comme en envahissant Taïwan]. Nous montrons que nous sommes prêts à des répliques qui seraient très coûteuses pour les Chinois. Ce n’est pas pour les punir, mais pour les dissuader d’attaquer. »

Débat dans la population

Pour Ito Yoshinobu, 59 ans, marin retraité des Forces japonaises d’autodéfense — nom officiel de l’armée du pays —, le débat est clos : ces armes sont essentielles à la sécurité du Japon. « Que sommes-nous censés faire ? Laisser une attaque survenir sans rien faire ? » demande l’homme qui conduit maintenant un taxi dans la ville de Kure, dans le centre du pays. Le monde, croit-il, est beaucoup plus dangereux qu’à l’époque de son service, durant la guerre froide.

L’invitation du Japon lancée à ses alliés du G7 — États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Canada — à Hiroshima, où débarque Justin Trudeau dès vendredi, n’est pas anodine. La ville d’où est originaire le premier ministre Kishida est notoirement pacifiste, et est le lieu où a été lâchée une bombe unique sur des civils provoquant la mort de 140 000 personnes en 1945. C’est sans compter les nombreux cas de cancer détectés depuis ce jour-là, et dont on fait le décompte encore aujourd’hui.

Le message que recèle le choix de tenir le G7 à Hiroshima est simple, mais puissant : dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, la paix doit être maintenue pour éviter une répétition des horreurs du passé.

C’est exactement la conviction du maire de cette ville marquée à jamais. Pour lui, l’argument de la dissuasion armée ne passe pas. « Il faut garder son sang-froid, lâche Kazumi Matsui. Si cette escalade se produit, c’est parce qu’ils [les dirigeants mondiaux] n’ont pas retenu ce qui a été fait dans le passé. C’est important de faire ressentir ce que les gens d’Hiroshima ont ressenti. […] C’est ce que je vais dire aux dirigeants [du G7] : au lieu de créer un conflit, il faut apaiser le conflit. »

Dans le parc du Mémorial de la paix d’Hiroshima, au centre duquel se dresse le célèbre dôme de l’édifice ayant résisté à la bombe atomique, huit étudiantes de la fin du secondaire en uniforme font office de guides pour Le Devoir, une façon aussi de pratiquer leur anglais. Au sujet du réarmement de leur pays, elles donnent plutôt raison à leur maire. « Je crois que la population est contre [l’achat des missiles] », dit timidement l’une d’elles.

L’ex-président Barack Obama a foulé la pelouse de ce même parc lors d’une visite historique en 2016. Dans son discours, le 44e président des États-Unis avait fait allusion au rêve d’éliminer complètement l’arsenal nucléaire de son pays. « Il se pourrait que nous ne réalisions pas cet objectif au cours de ma vie », avait-il cependant ajouté du même souffle. Une illustration des pensées contradictoires qui traversent aussi le Japon, tiraillé entre la théorie d’une dissuasion armée et l’idéal d’un monde désarmé.

