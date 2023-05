Charles III couronné en grande pompe à Londres

Le Royaume-Uni n’avait pas vu ça depuis 70 ans : le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster, à Londres, lors d’une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité, assombrie par des arrestations de manifestants anti-monarchie.

Malgré la pluie et un certain manque d’enthousiasme populaire entourant cet événement unique en Europe, des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour apercevoir le souverain et sa deuxième épouse les saluer depuis le mythique balcon du palais de Buckingham après son sacre à l’abbaye.

Photo: Leon Neal Agence France-Presse

Temps fort de ce moment historique comme seule la monarchie britannique sait en produire, l’archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de saint Édouard, en or massif et sertie de rubis.

Vêtu d’une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant prêté serment sur la Bible, puis reçu l’onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux Zadok The Priest, d’Haendel.

Il a réapparu aux yeux de l’assistance et des centaines de millions de téléspectateurs attendus, pour revêtir la « supertunica », un manteau en soie enveloppé de fines pièces d’or, puis le manteau impérial, en étoffe d’or.

L’étole royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc sur la main droite, un sceptre dans chaque main, le roi a ensuite reçu la couronne de plus de deux kilos, utilisée pour tous les couronnements depuis 1661.

Photo: Yui Mok Agence France-Presse

« God Save The King ! » a déclaré l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, imité par certains des 2300 invités présents à l’abbaye.

Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux quatre coins du Royaume-Uni ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer.

Son héritier, William, agenouillé, a ensuite prêté allégeance à son père.

Photo: Yui Mok Agence France-Presse

Camilla, 75 ans, la deuxième épouse de Charles, a ensuite été bénie et couronnée.

Photo: Odd Andersen Agence France-Presse

Harry au troisième rang

Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l’Australie en passant par la Jamaïque, en septembre, à la mort de sa mère, Élisabeth II, à l’âge de 96 ans.

Son sacre, unique en Europe, en est la confirmation religieuse et le Royaume-Uni n’en avait plus vu depuis 1953.

Le roi a franchi les portes de l’abbaye vêtu du manteau d’État de son grand-père George VI, notamment suivi de quatre pages, dont son petit-fils George, suivi de la reine, en robe ivoire brodée de fleurs.

Le prince William et son épouse Kate ont rejoint les autres membres de la famille royale, dont le prince Harry, relégué au troisième rang et privé de tout rôle officiel durant cette journée historique, conséquence de son départ en Californie en 2020, suivi de violentes critiques contre le palais.

Photo: Toby Melville Agence France-Presse

Dans l’assistance, étaient présents 2300 invités, dignitaires étrangers comme le président français Emmanuel Macron ou la femme du président américain, Jill Biden, célébrités comme l’actrice Judi Dench, représentants de la noblesse, responsables politiques et représentants de la société civile.

À la fin de la cérémonie, le couple royal, couronnes sur la tête, est reparti vers le palais de Buckingham dans un autre carrosse du XVIIIe siècle, le très inconfortable « Gold State Coach », si lourd (quatre tonnes) qu’il doit être tiré par huit chevaux avançant au pas. Il a été escorté d’une impressionnante procession de 4000 militaires, de la princesse Anne à cheval et de William et sa famille dans un autre carrosse.

Photo: Adam Gerrard Agence France-Presse

« Pas mon roi »

La famille royale a longuement salué la foule depuis le balcon du palais.

Sam Day, qui avait passé la nuit dans une tente pour être aux premières loges sur le Mall, l’avenue partant du palais de Buckingham, se dit ravie et « fière ». « C’était super, même si la météo n’était pas bonne », assure-t-elle à l’AFP, ajoutant ne pas comprendre pourquoi Harry est parti en Californie : « S’il revient, on l’aimerait toujours. »

Dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie, l’événement, avec ses sceptres en or, carrosses et couronnes serties de diamants parmi les plus gros du monde, a été préparé sans grand enthousiasme populaire.

Autre ombre au tableau : la police, engagée dans une de ses plus importantes opérations de sécurité avec plus de 11 000 agents mobilisés, a arrêté plus de 20 manifestants avant le couronnement, dont six anti-monarchistes et des militants écologistes qui souhaitaient protester sur le parcours royal.

Photo: Sebastien Bozon Agence France-Presse

« C’est quelque chose que l’on s’attend à voir à Moscou, pas à Londres », a protesté l’organisation Human Rights Watch.

La police, déjà critiquée pour son projet d’utiliser des technologies de reconnaissance faciale, a assuré avoir été informée de projets de perturber l’événement historique.

Les anti-monarchistes restent très minoritaires, mais leur proportion monte surtout chez les jeunes. Leur présence était inimaginable sous Élisabeth II, signe des défis qui attendent Charles III, souverain déjà âgé bien moins populaire que sa mère ou que son héritier, William, 40 ans.

Des repas de voisinage et un concert à Windsor étaient notamment prévus dimanche, avant un jour férié lundi.