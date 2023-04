Mayotte au bord de l’implosion

Certains veulent y voir le symbole exacerbé des problèmes d’immigration que connaît la France. D’autres, une simple situation particulière héritée de l’histoire coloniale. Toujours est-il que Mayotte, au large des Comores et de Madagascar, connaît pour la nième fois une crise migratoire qui déstabilise l’ensemble de l’île.

Mardi, une vaste opération d’expulsion des immigrants illégaux préparée depuis deux mois devait démarrer lorsqu’un tribunal a suspendu la destruction des cases en tôle et l’expulsion des habitants du bidonville Talus 2, situé dans le quartier de Majicavo, dans la commune de Koungou. Le juge a estimé « irrégulière » la destruction des habitations qui, dit-il, mettaient « en péril la sécurité » des habitants. Il demande de plus des mesures de relogement et de stockage de leurs biens dans un lieu sûr.

Ce jugement, dont le préfet a fait appel, vient suspendre l’expulsion de quelques milliers de Comoriens sur les dizaines de milliers d’illégaux qui submergent littéralement cette île de l’océan Indien. Baptisée Wuambushu, qui signifie « reprise » en mahorais, l’opération devait être la plus importante jamais tentée à Mayotte, selon le ministère de l’Intérieur. Avec le renfort de 500 policiers venus de la métropole (pour un total de quelque 1800 policiers et gendarmes sur place), il s’agissait de démolir un millier de cases en tôle, sur les 30 000 qui accueillent les clandestins, de reloger ceux qui ont des papiers en règle et de renvoyer les autres. L’an dernier, 26 000 Comoriens ont ainsi été rapatriés.

« L’objectif, c’est qu’il n’y ait plus de bidonvilles à Mayotte », a expliqué le préfet Thierry Suquet, qui dirige un département où les services publics ne suffisent plus à la tâche. Si l’opération a soulevé la réprobation des ONG, comme la Ligue des droits de l’homme, elle est largement soutenue par les collectifs villageois, les élus et les députés de Mayotte.

Un paradis devenu un enfer

Avec son relief montagneux, ses forêts et ses fonds marins exceptionnels, cette île demeurée française en 1976, alors que le reste des Comores choisissait l’indépendance à plus de 90 %, Mayotte est un véritable paradis situé à 8000 kilomètres de la métropole. Un paradis devenu un enfer pour une population d’à peine 310 000 habitants, dont près de la moitié serait aujourd’hui illégale. Chaque jour voit en effet débarquer sur les côtes mahoraises des dizaines de Comoriens venus sur des embarcations de pêche appelées kwassa-kwassa. Depuis le début de l’année, plus de 200 ont été interceptés en provenance de l’île d’Anjouan, située à 70 kilomètres à peine.

Avec un salaire moyen de 1500 euros par mois, Mayotte a beau être le département le plus pauvre de la France, elle demeure un îlot de richesse dans un archipel plus pauvre encore. De moitié inférieur à celui dans la métropole, le salaire moyen à Mayotte est dix fois plus élevé que celui des Comores, sans compter les allocations sociales, dont la France est un champion mondial. Lorsque l’île est devenue un département français (2011) et fut intégrée à l’Union européenne (2014), le fossé avec les Comores s’est encore creusé. Les Comoriennes font tout pour accoucher à Mayotte, où le droit du sol leur permet, en tant que mère d’un enfant français, d’obtenir un titre de séjour. La migration est d’autant plus massive que beaucoup de Comoriens ont de la famille à Mayotte, qu’on y parle des langues proches, qu’on y pratique le même islam sunnite et que les Comores n’ont jamais reconnu l’indépendance de l’île.

Pendant que la population doublait en 20 ans, la pauvreté atteignait 77 % de la population et les actes de délinquance étaient multipliés par 11. Dans un rapport daté de novembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques décrit une « délinquance hors norme » et une insécurité qui « dépasse de loin tous les standards de la métropole ou des autres départements et régions d’outre-mer ».

Photo: Chafion Madi Agence France-Presse

Photo: Morgan Fache Agence France-Presse

« Les gens descendent des favelas pour terroriser la population », expliquait au Figaro le député LR Mansour Kamardine. L’île a beau expulser 25 000 Comoriens chaque année, rien n’y fait. Un grand nombre d’entre eux reviennent. Même l’engagement de la France à verser aux Comores une aide au développement de 50 millions d’euros par an n’a pas fait bouger les choses. « Les différences de richesse entre les deux territoires sont trop fortes pour juguler les flux migratoires », déclarait à La Croix le géographe Fahad Idaroussi Tsimanda.

L’État « magnégné »

Mardi, pendant que les tribunaux bloquaient l’opération Wuambushu, les Comores refusaient l’accostage d’un bateau mahorais ramenant des migrants aux Comores. « Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, […] aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne », a déclaré le ministre comorien de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud. Une déclaration qui, selon la plupart des observateurs, vise à faire monter les enchères et à entraîner l’obtention, en échange du contrôle des frontières, de plus d’argent de la France. Alors que les Comores sont sur le point d’entrer en campagne électorale, la France demeure en effet le premier pourvoyeur de fonds et d’aide humanitaire de l’archipel, malgré l’influence croissante de la Chine et de l’Arabie saoudite.

Nombreux sont ceux qui jugent aujourd’hui que la décision de faire de Mayotte le 101e département français est une des causes de ce chaos. Elle fut pourtant approuvée à 95 % par les Mahorais lors d’un référendum tenu en 2009. Certains, comme la ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie, avaient lancé l’alerte. « Passer à un système de prestations ou de salaires équivalent à celui de la France serait irresponsable, disait-elle. Tout le système économique et social éclaterait, sans parler de l’immigration qui s’ensuivrait. » Il semble bien que nous y soyons.

Certes, la loi sur l’acquisition de la nationalité française a été légèrement modifiée, à l’initiative, d’ailleurs, d’un sénateur de Mayotte. Elle oblige dorénavant l’un des deux parents à être en situation régulière depuis au moins trois mois pour qu’un nouveau-né obtienne la nationalité française. Un délai que le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin veut porter à un an. Mais la mesure est insuffisante, selon l’ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration Patrick Stefanini, qui déclarait au Figaro que « tant qu’on ne changera pas de manière radicale les lois sur l’attribution des titres de séjour et sur l’acquisition de la nationalité, on ne pourra pas améliorer la situation. Mayotte est une véritable pompe aspirante dans la région ».

Photo: Morgan Fache Agence France-Presse

À Mayotte, les habitants ont un mot pour désigner ces « bricolages » de la loi destinés à limiter les dégâts. C’est l’État « magnégné ». À 8000 kilomètres de là, une partie de la classe politique soupçonne le ministre de l’Intérieur de profiter de la situation pour promouvoir sa candidature au poste de premier ministre ou à la succession d’Emmanuel Macron dans quatre ans. À gauche, on y voit plutôt le laboratoire d’une « politique violente, inhumaine et indigne », selon les mots de l’eurodéputé écologiste Damien Carême.

« La dernière chance »

La députée mahoraise Estelle Youssoufa, du groupe parlementaire Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, juge au contraire que cette initiative est « la dernière chance de rétablir l’ordre et la sécurité ». L’an dernier, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a obtenu à Mayotte son meilleur résultat (43 %) au premier tour de la présidentielle, tous départements confondus. C’est ce que rappelait sur France Culture Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon lui, les opposants à cette opération tiennent « un discours de nantis », qui n’est plus audible aujourd’hui. Ils demandent à ceux qui sont déjà démunis d’être encore « plus accueillants pour plus démunis qu’eux ».

La justice dira si l’opération Wuambushu aura finalement lieu. Mais elle ne mettra pas fin au débat, qui dépasse de loin la seule île de Mayotte. Surtout au moment où Emmanuel Macron vient de reporter une nouvelle fois, probablement à l’automne, son projet de loi sur l’immigration.