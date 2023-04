Le G7 veut «accélérer»sa sortie des énergies fossiles

Après une rencontre de deux jours à Sapporo, au Japon, les ministres de l’Environnement et de l’Énergie des pays du G7 n’ont pas réussi à déterminer un échéancier pour remplacer les centrales électriques fonctionnant au charbon.

Dans leur communiqué de 36 pages, les ministres ont réitéré leur objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et ont promis de coopérer pour mettre fin au développement de nouveaux projets de centrales au charbon qui ne prennent aucune mesure pour contrebalancer leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait dit la semaine dernière sur les ondes d’un média japonais qu’il espérait que la transition hors du charbon serait fermement soutenue dans la déclaration commune.

Les ministres ont plutôt réaffirmé la nécessité de former un secteur énergétique en majeure partie carboneutre d’ici 2035,ce qui laisse la porte ouverte à l’exploitation de combustibles fossiles.

Dans une publication sur Twitter dimanche, M. Guilbeault a salué la volonté commune des membres du G7 d’accélérer la transition énergétique, mais a aussi souligné la nécessité de prendre des mesures rapides, car « pour le Canada, il n’a jamais été aussi urgent d’éliminer progressivement la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2030 ».

« La science est claire, les pays, en particulier les membres du G7, doivent faire plus et plus rapidement pour lutter contre la crise climatique et maintenir l’objectif de température de l’Accord de Paris », a-t-il écrit.

M. Guilbeault a tenté d’obtenir un consensus pour cesser d’utiliser l’énergie au charbon d’ici 2030, ce que le Canada a promis de faire, mais les ministres de l’Environnement du G7 ont eu des difficultés à s’entendre sur la question, des pays comme le Japon dépendant encore de l’électricité produite à partir du charbon.

Le Japon a plutôt défendu sa propre stratégie énergétique, qui implique l’utilisation de ce que le pays appelle du « charbon propre », dont les émissions de carbone sont captées.

Avec Associated Press