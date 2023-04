En photos | Au chevet des jeunes kangourous

En Australie, les kangourous sont partout. Considérés comme nuisibles par certains, ceux-ci sont une espèce emblématique dont il faut prendre soin, considèrent Lorita Baumann et Kevin Clapson. Depuis six ans, ils oeuvrent bénévolement pour l’organisme WIRES, qui vient à la rescousse des animaux sauvages en péril, en grand nombre lors des importants feux de brousse de 2019 et 2020. Découvrez le refuge où le couple prend soin de kangourous blessés ou de jeunes orphelins.

1 Lorita Baumann en compagnie de quatre bébés kangourous qui boivent du lait maternisé. Elle et son conjoint, Kevin Clapson, sont des bénévoles à WIRES, un organisme qui vient en aide aux animaux blessés ou en danger. Ils s’occupent des kangourous qui ont besoin d’assistance, de bébés kangourous orphelins. Marie-France Coallier Le Devoir

2 L’adresse où le couple habite, à East Lynne, juste à côté de Batesman Bay, sur le bord du Pacifique, est à plus de trois heures en voiture au sud de Sydney. Marie-France Coallier Le Devoir

3 Lorita et Kevin prenaient soin de kangourous blessés ou de jeunes orphelins dans le refuge qu’ils ont construit sur leur propriété depuis déjà trois ans lorsque les feux ont tout décimé vers la fin de l’année 2019. Marie-France Coallier Le Devoir

4 Lait maternisé pour les bébés kangourous préparé par le couple Marie-France Coallier Le Devoir

5 Lorita Baumann apporte le lait maternisé et est accueillie par un bébé kangourou à la porte. Marie-France Coallier Le Devoir

6 C’est l’heure du dîner. Lorita a déposé les biberons dans de petits cylindres métalliques fixés sur une grande poutre en bois, à la hauteur des petits marsupiaux. Affamés, ils se sont précipités autour d’elle. Marie-France Coallier Le Devoir

7 Des kangourous se dégourdissent dans le large terrain ceinturé de clôtures à l’arrière de leur refuge. Marie-France Coallier Le Devoir

8 Dans un grand album, Lorita conserve des informations et quelques souvenirs des kangourous qu’elle et son conjoint ont soignés au fil des ans. Elle nous montre la photo d’un bébé kangourou, encore tout petit, retrouvé dans la poche de sa maman, frappée par une automobile. Marie-France Coallier Le Devoir

9 Trois jeunes kangourous se prélassent dans des « poches » de draps suspendues à une structure en bois, installées pour recréer la poche maternelle. Marie-France Coallier Le Devoir

10 « Je me considère un peu comme leur maman », dit Lorita. Marie-France Coallier Le Devoir

11 Il y a aujourd’hui deux fois plus de kangourous que d’habitants en Australie. D’une population de moins de 30 millions en 2010, ils sont passés à près de 50 millions aujourd’hui.Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir. Marie-France Coallier Le Devoir