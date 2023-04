L’Australie interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux

L’Australie a annoncé mardi interdire aux membres de son gouvernement d’utiliser l’application chinoise TikTok sur leurs appareils professionnels, se ralliant à une série de décisions similaires dans les pays occidentaux en raison de craintes liées à la sécurité.

Cette décision a été prise sur les conseils des services de renseignement australiens, et sera mise en pratique « dès que possible », a indiqué le ministre de la Justice Mark Dreyfus.

L’Australie est le dernier pays de l’alliance dite des « Five Eyes » à interdire TikTok aux membres de son gouvernement, après les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Des mesures similaires ont été prises en France, aux Pays-Bas et au sein de la Commission européenne.

M. Dreyfus a déclaré que des dérogations pourraient être accordées au « cas par cas » et moyennant « les mesures de sécurité appropriées ».

Des études ont estimé que sept millions d’Australiens utilisent l’application, soit environ un quart de la population.

Dans un avis sur la sécurité relatif à l’interdiction, le ministère de la Justice affirme que TikTok présente « des risques importants pour la sécurité et la vie privée » en raison de la « collecte massive de données sur les utilisateurs ».

« Xénophobie »

Pour Fergus Ryan, analyste à l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), cette mesure est une « évidence ».

« Il est clair depuis des années que les données personnelles des utilisateurs de TikTok sont accessibles en Chine », a-t-il déclaré à l’Agence France-Presse.

M. Ryan a ajouté que Pékin « percevra probablement cela comme un traitement injuste et une discrimination à l’encontre d’une entreprise chinoise ».

La Chine a effectivement réagi dès mardi, en annonçant avoir protesté officiellement auprès des autorités australiennes.

« Nous appelons la partie australienne à respecter sincèrement les règles de l’économie de marché et les principes de la concurrence loyale, et à fournir aux entreprises chinoises un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire », a déclaré Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière.

Au centre des craintes se trouve une loi chinoise de 2017 qui impose aux entreprises locales de remettre sur demande des autorités des données personnelles qui relèveraient de la sécurité nationale.

Pékin maintient que cette loi ne constitue aucune menace pour les utilisateurs ordinaires.

Le gouvernement chinois « n’a jamais demandé ni ne demandera à quelconque entreprise ou individu de collecter ou de [lui] remettre des données provenant de l’étranger, d’une façon qui violerait les lois locales », assurait en mars Mao Ning.

TikTok affirme que ces interdictions sont « enracinées dans la xénophobie », et assure ne pas appartenir à l’État chinois ou en dépendre.

Le porte-parole australien de l’entreprise, Lee Hunter, a déclaré que TikTok ne transmettrait « jamais » de données au gouvernement chinois.

« Personne ne travaille plus dur pour s’assurer que cela ne soit jamais possible », a-t-il déclaré à la chaîne australienne Channel Seven.

Au début de l’année, le gouvernement australien avait par ailleurs annoncé qu’il allait retirer les caméras de vidéosurveillance fabriquées en Chine des bureaux des responsables politiques, également pour des raisons de sécurité.

12,7 millions de livres d’amende au Royaume-Uni

Le réseau social s’est aussi vu imposer mardi une amende de 12,7 millions de livres (plus de 21 millions $CA) par le régulateur britannique numérique, l’ICO, pour utilisation « illégale » de données personnelles d’enfants, d’après un communiqué.

L’ICO estime notamment que TikTok a permis à jusqu’à 1,4 million d’enfants de moins de 13 ans au Royaume-Uni d’ouvrir un compte sur sa plateforme en 2020, contrairement à ses règles officielles, et pointe aussi une utilisation de leurs données sans le consentement de leurs parents.

L’enquête de l’ICO a révélé que TikTok n’avait pas mené de « vérifications adéquates pour identifier et annuler les comptes d’enfants » n’ayant pas l’âge requis pour utiliser sa plateforme, alors même que certains dirigeants avaient fait remonter des inquiétudes en interne à ce sujet, détaille le communiqué.

« Il y a des lois en place au Royaume-Uni pour s’assurer que nos enfants sont en sécurité dans le monde numérique » et « TikTok ne les a pas respectées », a commenté John Edwards, commissaire britannique à l’information, cité dans le communiqué.

La Maison-Blanche, la Commission européenne, les gouvernements canadien, britannique, australien ont récemment interdit à leurs fonctionnaires d’utiliser TikTok sur leurs téléphones professionnels. Le Parlement norvégien a fait de même la semaine dernière ainsi que l’armée suédoise.

Les États-Unis accusent notamment TikTok, filiale du Chinois ByteDance, de servir d’outil à Pékin pour espionner et manipuler les Américains.