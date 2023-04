Au Kenya, la nécessité d’une énergie plus propre

Les biodigesteurs, qui convertissent déchets organiques et plantes invasives en biogaz et en biofertilisant, ont la cote au Kenya et se présentent comme une solution moins polluante que le bois de chauffage et le charbon de bois. Des entreprises ont le vent dans les voiles, mais le coût peu abordable pour les ménages reste un défi.

Chez Biogas International, une entreprise kényane spécialisée dans les technologies énergétiques installée en périphérie de Nairobi, plusieurs expérimentations et recherches se mènent depuis une douzaine d’années.

Avec son équipe, le président-directeur général, Dominic Wanjihia Kahumbu, a notamment développé, comme d’autres entreprises, de petits biodigesteurs qui s’installent en trois heures à côté des maisons. Leurs propriétaires peuvent y jeter dans un tube leurs déchets organiques, qui se transforment ensuite après une semaine en fertilisant organique et en méthane pour la cuisson, utilisé sur une poêle connectée à un tuyau.



« Dès le départ, notre objectif principal était de voir comment nous pouvions empêcher les gens de couper des arbres pour en faire du charbon », souligne celui qui s’inquiète de la déforestation et de la dégradation des forêts. Il souhaite également « détourner » les déchets organiques qui polluent les rivières.

80% C’est la proportion des ménages du pays qui dépendent du bois et du charbon comme source première, ce qui incite plusieurs voix à s’élever pour développer des sources d’énergie plus propres.

Le Kenya, comme d’autres pays africains, compte une population qui utilise grandement le bois et le charbon pour cuisiner : 80 % des ménages du pays en dépendent comme source première, ce qui incite plusieurs voix à s’élever pour développer des sources d’énergie plus propres. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ces deux méthodes sont polluantes et dangereuses pour la santé, et allongent le temps passé à cuisiner. Près de 20 000 personnes meurent chaque année à cause de leur exposition à la pollution, estiment de leur côté les autorités kényanes.

Quant au dispositif rendant possible l’utilisation du méthane pour la cuisson, il « permet de gagner un temps considérable dans une journée », ajoute le p.-d.g. de Biogas International. Cela est particulièrement pratique pour les fermiers, car ils peuvent augmenter leur productivité en se concentrant sur d’autres tâches.

L’entreprise compte actuellement plus de 2000 biodigesteurs en activité. Des modèles plus gros de digesteurs existent, mais les institutions, comme les hôpitaux ou les écoles, rechignent à passer au biogaz. « La plus grande barrière pour le biogaz est financière », affirme Josephat Chege, gestionnaire des opérations chez Biogas International. L’expansion est donc compliquée. « Les ménages à faible revenu sont ceux qui ont le plus besoin du biogaz, mais ils n’en ont pas les moyens », dit-il.

Leur petit modèle de biodigesteur coûte près de 750 $US alors que le revenu moyen par mois est d’un peu plus de 150 $US, selon le Bureau national de Statistiques du Kenya.

Guerre aux jacinthes d’eau

Biogas International s’est associé au groupe pharmaceutique AstraZeneca et à l’Institut pour le leadership en matière de développement durable de l’Université de Cambridge. À travers un projet commandité, 50 biodigesteurs domestiques ont été donnés à des ménages plus âgés ou qui présentent certains défis — comme un handicap — à Kisumu, une ville proche du lac Victoria, à l’ouest du Kenya.

Les employés sur place font d’une pierre deux coups. Ils vont régulièrement à la chasse aux jacinthes d’eau sur le lac, une plante invasive à la croissance très rapide qui porte atteinte aux poissons en réduisant l’oxygène dans l’eau, et qui cause des maux de tête aux pêcheurs. Ils broient ensuite les plantes dans un digesteur d’une longueur d’une vingtaine de mètres, qui alimente le bâtiment d’une organisation non gouvernementale à proximité, ainsi qu’une cuisine communautaire et d’autres commerces.

« Nous avons également installé des poubelles dans la vingtaine de restaurants de la plage Dunga et nous récoltons tous leurs résidus alimentaires, souligne Dominic Wanjihia Kahumbu. Ils n’ont pas de décharges et, avant, ils les jetaient sur la plage. »

Au marché enfumé de la plage, la vendeuse de poisson Eunice Anyango, qui fait frire des tilapias sur un feu de bois et qui utilise parfois la cuisinière commune, voit « une grande différence » entre les deux. « Le biogaz est plus propre, il n’y a pas de fumée. Nous ne toussons pas, nous ne perdons pas beaucoup d’énergie, dit celle qui pratique son métier depuis une douzaine d’années. La fumée nous donne mal à la poitrine. »

Des restaurants aux alentours sont connectés au biogaz, qui est moins coûteux que l’achat du bois. Mais l’énergie fournie n’est pas suffisante pour approvisionner tout le monde et elle n’est pas facilement accessible. À ces défis s’ajoute la difficulté de convaincre les clans d’éleveurs de s’équiper de digesteurs. « Encore à ce jour, ils refusent. Les hommes me demandaient sans cesse ce que leurs femmes allaient faire de leurs journées si elles n’avaient plus à collecter du bois de chauffage », laisse tomber Dominic Wanjihia Kahumbu.