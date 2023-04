Enquête pour confirmer l’identité des huit migrants qui se sont noyés à Akwesasne

Les recherches se poursuivent dans un secteur marécageux du fleuve Saint-Laurent pour retrouver un homme de la communauté mohawk d’Akwesasne, après la découverte de huit cadavres appartenant à des migrants.

Âgé de 30 ans, Casey Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi soir sur un bateau retrouvé jeudi à côté des corps des migrants. Toutefois, les autorités policières n’ont pas établi un lien direct entre ces morts et l’individu manquant à l’appel.

La police mohawk d’Akwesasne dit travailler avec Immigration Canada et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour confirmer l’identité des huit migrants dont les corps ont été retirés du fleuve Saint-Laurent cette semaine.

Akwesasne chevauche la frontière canado-américaine, avec des parties du territoire en Ontario, au Québec et dans l’État de New York.

Un certain calme régnait samedi sur le territoire d’Akwesasne alors que les rayons du soleil parvenaient à percer le brouillard.

Val Gray, la propriétaire du café Internet Three Feathers, résume l’état d’esprit de la communauté attristée par la tragédie.

« Les gens sont tristes. Ils espèrent que l’on retrouvera quiconque est impliqué dans la tragédie », lance-t-elle.

Jeudi, la police a découvert les corps de cinq adultes et d’un enfant dans une zone marécageuse, et a récupéré le corps d’un bébé et d’une femme adulte vendredi. L’un des enfants était citoyen canadien, et les victimes seraient d’origine roumaine et indienne.

Mme Gray dit ne pas connaître Casey Oakes. Toutefois, son père, un membre de la communauté, est un de ses clients.

Le conseil mohawk lui a donné la mission de bien nourrir tous les bénévoles qui participent aux recherches. Mme Gray raconte qu’elle a servi des sandwiches au déjeuner au cours des deux dernières journées et un souper, vendredi.

« La communauté se soutient. Chacun appuie l’autre d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse des bénévoles qui fouillent le secteur ou des entreprises qui font des dons aux bénévoles. C’est ça notre communauté. Peu importe quoi, tout le monde est prêt à aider. »

Quelques volontaires se sont rassemblés à la caserne des pompiers volontaires d’Akwesasne pendant que la police bloquait l’accès à la marina.

Les autorités affirment que la géographie unique du territoire en fait un endroit populaire pour les passeurs. La police a réalisé 48 interceptions distinctes impliquant 80 personnes essayant d’entrer illégalement aux États-Unis depuis janvier.