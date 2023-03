Au moins 25 morts dans une puissante tornade au sud des États-Unis

Une puissante tornade a traversé la partie rurale du Mississippi et l’État voisin de l’Alabama vendredi soir, aux États-Unis, tuant au moins 25 personnes, un bilan qui est appelé à s’alourdir.

La tornade a détruit des bâtiments et a causé des pannes de courant, tandis que l’évènement météorologique a laissé tomber également de la grêle de la taille de balles de golf. Plusieurs États du Sud avaient émis des alertes pour aviser les gens qui se trouveraient sur son passage d’une « situation mettant leur vie en danger ».

Les autorités du Mississippi ont confirmé dans un message sur Twitter que des équipes de recherche et de sauvetage d’organismes locaux et étatiques ont été déployées pour aider les victimes touchées par les tornades. L’agence Mississippi Emergency Management a annoncé samedi en fin d’après-midi dans un tweet que le nombre de morts était passé de 23 à 25. Quatre personnes portées disparues ont été retrouvées, mais des dizaines d’autres ont été blessées.

Le service météorologique national a confirmé qu’une tornade avait causé des dommages sur une distance de 96 kilomètres au nord-est de Jackson, au Mississippi. Les villes rurales de Silver City et de Rolling Fork ont été détruites alors que la tornade a continué à balayer le nord-est à 113 km/h sans s’affaiblir. La tornade a poursuivi sa course vers l’Alabama, y traversant des villes comme Winona et Amory au cours de la nuit.

La coroner du comté de Sharkey, Angelia Easton, a déclaré à ABC News que 13 personnes ont été tuées par la tornade dans le Mississippi.

La chaîne de nouvelles télévisées a annoncé, tôt samedi matin, six autres décès, dont trois dans le comté de Carroll, deux dans le comté de Monroe et un dans le comté de Humphreys, citant les coroners du comté et un patrouilleur routier du Mississippi. L’Associated Press n’a pas pu immédiatement confirmer ces décès.

Cornel Knight a raconté à l’Associated Press (AP) que sa femme et lui, ainsi que leur fille de 3 ans, étaient chez un parent à Rolling Fork lorsque la tornade a frappé. Il a dit que le ciel était sombre, mais qu’on pouvait voir la direction de chaque transformateur qui explosait.

Il a dit que c’était « étrangement calme » au moment où cela s’est produit. M. Knight observait le phénomène d’une porte jusqu’à ce que la tornade soit, selon ses estimations, à moins de 1,5 km. Il a avisé tout le monde de se mettre à l’abri.

La tornade a frappé la maison d’un autre parent située près d’un champ de maïs, a indiqué M. Knight. Un mur de la maison s’est effondré et a piégé plusieurs personnes à l’intérieur. Au moment de son témoignage à l’AP par téléphone, il pouvait apercevoir les véhicules d’urgence qui arrivaient à la maison partiellement effondrée.

Le maire de Rolling Fork, Eldridge Walker, a déclaré à WLBT-TV qu’il était incapable de sortir de sa maison endommagée peu après la tornade parce que des lignes électriques étaient tombées. Il a dit que les intervenants d’urgence essayaient d’emmener les blessés à l’hôpital, mais il ne savait pas combien de personnes étaient blessées.

Un ancien maire de Rolling Fork, Fred Miller, a aussi indiqué à la station de télévision que la tornade a soufflé les fenêtres à l’arrière de sa résidence.

L’hôpital communautaire Sharkey-Issaquena, situé du côté ouest de la ville, a été endommagé, selon la station de télévision WAPT.

Le bureau du shérif du comté de Sharkey à Rolling Fork a signalé des fuites de gaz et des personnes piégées dans des décombres, selon le Vicksburg News.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré vendredi soir sur Twitter que les équipes de recherche et de sauvetage étaient actives et que les autorités envoyaient davantage d’ambulances et de ressources d’urgence aux personnes touchées.

« Beaucoup de gens dans le MS Delta ont besoin de vos prières et de la protection de Dieu ce soir, indiquait son gazouillis. Surveillez les bulletins météorologiques et restez prudent toute la nuit, Mississippi ! »

Tornade supercellulaire

« C’était une supercellule, le type de tornade la plus mortelle et la grêle la plus dommageable aux États-Unis », a déclaré le professeur de météorologie de l’université Northern Illinois, Walker Ashley. Qui plus est, c’était une nuit humide qui est « le pire scénario », a-t-il affirmé.

Les météorologues ont vu venir un gros risque de tornade pour la région en général, mais pas pour la région en particulier, pas plus d’une semaine à l’avance, a indiqué M. Ashley, qui en discutait avec ses collègues dès le 17 mars. Le centre de prévision des intempéries du National Weather Service avait émis une alerte longue portée pour la région le 19 mars, a-t-il souligné.

Des experts comme M. Ashley avaient d’ailleurs fait des mises en garde contre l’exposition accrue aux intempéries graves dans la région alors que les gens construisent plus.

Plus tôt vendredi, une voiture a été emportée et deux passagers se sont noyés dans le sud-ouest du Missouri lors de pluies torrentielles qui faisaient partie d’un système de temps violent. Les autorités ont déclaré que six jeunes adultes se trouvaient dans le véhicule qui a été emporté alors que la voiture tentait de traverser un pont sur un ruisseau inondé dans la ville de Grovespring.

Quatre des six ont pu sortir de l’eau. Toutefois, le corps de Devon Holt, âgé de 20 ans, de Grovespring, a été retrouvé à 3 h 30, et le corps d’Alexander Roman-Ranelli, âgé de 19 ans, de Springfield, a été retrouvé environ six heures plus tard, a déclaré le sergent Thomas Young, de la patrouille routière de l’État du Missouri.

Certaines parties du sud du Missouri ont vu près de 8 centimètres de pluie jeudi soir et vendredi matin alors que le temps violent a frappé d’autres régions. Une tornade présumée a touché le sol tôt vendredi dans le nord du Texas

Matt Elliott, météorologue à la coordination des alertes au National Oceanic and Atmospheric Administration à Norman, en Oklahoma, a déclaré que le temps violent était attendu dans plusieurs États.

Plus de 49 000 clients avaient perdu l’électricité en Arkansas, au Mississippi et au Tennessee vendredi soir, selon poweroutage.us.