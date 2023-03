Xi Jinping en Russie pour une visite officielle

Le président chinois Xi Jinping a dit lundi être confiant que sa visite en Russie donnera un « nouvel élan » aux relations avec Moscou, après être descendu de son avion sur le tarmac de l’aéroport dans la capitale russe.

« Je suis convaincu que cette visite sera fructueuse et qu’elle donnera un nouvel élan au développement sain et stable des relations sino-russes », a déclaré le dirigeant chinois, cité par les agences de presse russes, qualifiant Pékin et Moscou de « bons voisins » et de « partenaires fiables ».

Selon lui, la Chine est « prête à se tenir fermement aux côtés de la Russie » en faveur d’un « véritable multilatéralisme » et d’une « multipolarité dans le monde ».

Pour sa première visite en Russie depuis 2019, Xi Jinping a été accueilli lundi sur le tarmac de l’aéroport Vnoukovo de Moscou par le vice-premier ministre Dmitri Tchernychenko avant d’écouter les hymnes russe et chinois joués par un orchestre militaire et devant une garde d’honneur.

À l’occasion de cette visite officielle de trois jours, M. Xi s’entretiendra lundi pour une rencontre informelle avec son homologue russe Vladimir Poutine avant des négociations plus officielles mardi.

Les deux dirigeants discuteront notamment du plan proposé le mois dernier par Pékin pour régler le conflit en Ukraine, vu avec scepticisme par les Occidentaux mais dont Kiev a dit être prêt à discuter.

