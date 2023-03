Le Pentagone dévoile des images de la destruction de son drone par un chasseur russe

Le Pentagone a publié jeudi des images de ce qu’il prétend être un avion russe versant du carburant sur un drone de surveillance de l’armée de l’air américaine et coupant l’hélice du drone dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire.

La vidéo de 42 secondes montre un Su-27 russe s’approchant de l’arrière du drone MQ-9 et commençant à déverser du carburant lors de son passage, a déclaré le Pentagone. Le largage de carburant semble avoir pour but d’aveugler les instruments optiques du drone et de le faire sortir de la zone.

Lors d’une seconde approche, le même avion ou un autre chasseur russe qui suivait le MQ-9 a heurté l’hélice du drone, endommageant l’une des pales, selon l’armée américaine.

Washington a indiqué avoir abandonné le MQ-9 Reaper en mer après ce qu’elle a décrit comme une interception dangereuse du drone par le chasseur russe.

L’extrait vidéo publié par le Pentagone ne montre pas les événements qui ont précédé ou suivi l’apparente confrontation.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, se sont entretenus avec leurs homologues russes au sujet de la destruction du drone américain à la suite de l’affrontement avec les avions de chasse russes.

Les entretiens avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef de l’état-major général russe, le général Valéri Guerassimov, étaient les premiers depuis le mois d’octobre.

Si les tentatives d’interception ne sont pas rares, l’incident survenu dans le contexte de la guerre en Ukraine a suscité des inquiétudes quant au risque de voir les États-Unis et la Russie se rapprocher d’un conflit direct.

Le fait que les principaux responsables militaires et de la défense des deux pays se soient entretenus si peu de temps après la rencontre au-dessus de la mer Noire a souligné la gravité de l’incident.

Le ministère russe de la Défense a indiqué dans son compte rendu de la conversation avec M. Austin que M. Choïgou avait accusé les États-Unis d’avoir provoqué l’incident en ignorant les restrictions de vol imposées par le Kremlin en raison de ses opérations militaires en Ukraine.

La Russie a également blâmé « l’intensification des activités de renseignement contre les intérêts de la Fédération de Russie ».

De telles actions américaines « risquent d’entraîner une escalade de la situation dans la région de la mer Noire », a déclaré le ministère russe de la Défense, avertissant que Moscou « répondra de manière appropriée à toutes les provocations ».

Le MQ-9, qui a une envergure de 20 mètres, comprend une station de contrôle au sol et un équipement satellite. Il est capable de transporter des munitions, mais le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, de l’armée de l’air, n’a pas voulu dire si le drone abattu était armé.

Le général de brigade aérienne Pat Ryder, un porte-parole du Pentagone, a déclaré que l’incident s’était produit à 7 h 03, heure d’Europe centrale (2 h 03, HAE), au-dessus des eaux internationales et bien à l’écart de l’Ukraine, après que les avions russes eurent volé à proximité du drone pendant 30 à 40 minutes.

Les États-Unis n’ont pas récupéré le drone qui s’est écrasé, a indiqué par voie de communiqué l’armée de l’air américaine, et la Russie non plus, a précisé M. Ryder. Des responsables russes ont annoncé mercredi qu’ils essaieraient de récupérer des fragments du MQ-9 dans la mer Noire.

Les autorités américaines ont laissé ouverte la possibilité d’essayer de récupérer des parties du drone, dont le coût s’élève à 32 millions de dollars américains et qui s’est écrasé dans des eaux d’une profondeur de 1200 à 1500 m.

D’autres responsables américains ont déclaré que les États-Unis n’avaient pas de navires militaires dans la région et qu’ils ne chercheraient probablement pas à récupérer les débris.

Ils se sont toutefois déclarés convaincus qu’il ne resterait rien de valeur militaire sur le drone si la Russie parvenait à récupérer l’épave.