L’avenir de la francophonie passe par l’Afrique

La population francophone mondiale augmente grâce à la croissance démographique en Afrique, selon les plus récentes données de Francoscope, une initiative de l’Université Laval et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

On compte 327 millions de francophones dans le monde en 2023, selon la nouvelle édition de Francoscope. Cette plateforme Web diffuse depuis 2020 des estimations du nombre et du pourcentage de francophones dans plus d’une centaine de pays. Elle est produite par des chercheurs de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) de l’Université Laval et de l’Observatoire de la langue française de l’OIF.

Cette progression de six millions de francophones par rapport à 2022 serait surtout liée à la croissance de la population africaine, où le nombre de francophones est passé à 167 millions, soit 7,4 millions de plus que l’an dernier.

Ce bond important découle du fait que la réalité a donné tort à certaines projections démographiques effectuées par les Nations unies (ONU) en 2019. L’ONU réalise en effet tous les quatre ans un exercice d’estimations et de projections des populations mondiales. Les chercheurs de l’ODSEF et de l’OIF l’utilisent pour établir les données de Francoscope et de leur ouvrage phare, La langue française dans le monde, publié tous les quatre ans.

« Les projections des Nations unies en 2019 avaient sous-estimé l’essor démographique du continent africain et surestimé celui de l’Europe, indique le directeur de l’ODSEF, Richard Marcoux. Les données de 2023 présentent donc une image un peu différente de la francophonie. »

Soutenir la francophonie africaine

L’Europe perd quant à elle 830 000 francophones. Elle en compterait 135 millions en 2023. Si la France demeure en tête pour le nombre de locuteurs de la langue de Molière (on en dénombre plus de 63 millions au sein de la France métropolitaine, sans ses composants outre-mer), c’est la République démocratique du Congo (RDC) qui pointe au second rang, avec plus de 52 millions de locuteurs, soit environ la moitié de sa population totale. On retrouve aussi l’Algérie, le Maroc, le Cameroun et la Côte d’Ivoire dans les dix premiers.

Depuis une douzaine d’années, Richard Marcoux suit de près l’évolution d’un espace qu’il appelle la planète « Naître ou vivre en français », c’est-à-dire des pays et des territoires où les gens sont exposés à cette langue au quotidien. « Entre 2010 et 2023, la population de cet ensemble a augmenté de 61 millions de personnes, et 93 % de cette progression est survenue en Afrique », souligne-t-il.

Le Canada et le Québec auraient donc avantage à s’intéresser à cet espace où la survie de la francophonie est confrontée à plusieurs défis. Ils devraient notamment soutenir davantage l’éducation, grand vecteur du maintien de la langue française sur le continent. « Plusieurs pays manquent de moyens pour offrir une éducation de qualité à tous leurs citoyens dans une dynamique d’explosion démographique, et le Québec et le Canada doivent jouer un rôle pour consolider ces efforts », croit le chercheur.

Richard Marcoux ajoute que l’Afrique est loin d’être monolithique et que le français y évolue dans plusieurs contextes différents. Dans des pays comme le Mali, le Sénégal et les États du Maghreb, la langue de Molière cohabite avec une autre langue nationale forte telle que le bambara, le wolof et l’arabe. D’autres pays, comme le Gabon, le Bénin et la Côte d’Ivoire, partagent le français en tant qu’unique langue nationale.

La francophonie canadienne évolue

Le Canada, seul pays américain dans les dix premiers, se classe sixième, avec près de 10,9 millions de francophones, dont la majorité habite au Québec. En plus des cinq États africains mentionnés, la Belgique, le Madagascar et la Tunisie complètent ce palmarès.

Un peu plus d’un quart (27,63 %) de la population canadienne serait francophone selon la définition de Francoscope, c’est-à-dire qu’ils peuvent parler ou comprendre le français. Près de 92 % des Québécois et plus de 40 % de la population du Nouveau-Brunswick correspondent à ce critère, tout comme un peu plus de 10 % des Ontariens et près de 10 % des habitants des Territoires du Nord-Ouest.

Selon Richard Marcoux, la loi 101 et la loi 14 (découlant du projet de loi 96 adopté en 2022) aident le Québec à préserver la langue française, mais sa situation demeure plus fragile dans les autres provinces. D’autant que le portrait de la francophonie hors Québec tend à changer.

« Il se développe, à côté de la francophonie traditionnelle d’origine canadienne-française et souvent rurale, une francophonie issue de l’immigration, qui est très urbaine, affirme-t-il. Il faut créer des ponts entre ces deux groupes et s’assurer que ces nouveaux arrivants peuvent vivre en français dans ces provinces. »

