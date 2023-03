Biden en voie de limiter les investissements américains dans les technologies chinoises

L’administration Biden est sur le point de resserrer les règles relatives à certains investissements d’entreprises américaines à l’étranger dans le but de limiter la capacité de la Chine à acquérir des technologies qui pourraient améliorer ses capacités militaires, selon un responsable américain au fait des discussions.

Le décret exécutif du président Joe Biden, qui devrait être bientôt publié, limitera les investissements américains dans les technologies de pointe qui sont utilisées dans le domaine de la sécurité nationale, a expliqué un fonctionnaire sous couvert de l’anonymat, puisqu’il n’était pas autorisé à commenter. Parmi les technologies visées, certaines pourraient aider la Chine à améliorer la rapidité et la précision de décision militaire.

Le décret attendu est le dernier effort de la Maison-Blanche pour cibler les secteurs militaire et technologique de la Chine alors que les relations sont de plus en plus tendues entre les deux plus grandes économies du monde.

Relation tendue

En octobre, l’administration Biden a imposé des contrôles à l’exportation pour limiter la capacité de la Chine à accéder aux puces électroniques, qui, selon elle, peuvent être utilisées pour fabriquer des armes, commettre des violations des droits de l’homme et améliorer la rapidité et la précision de sa logistique militaire.

La relation entre les deux puissances est devenue encore plus tendue ces dernières semaines après que les États-Unis ont abattu le mois dernier un ballon-espion chinois qui a traversé le pays. L’administration Biden a également rendu publiques les conclusions des services de renseignement américains qui suscitent l’inquiétude quant au fait que Pékin envisage de fournir à la Russie des armes pour sa guerre contre l’Ukraine.

Les tensions se sont également manifestées pendant que les hauts diplomates du G20 ont terminé jeudi une réunion controversée à New Delhi sans consensus sur la guerre en Ukraine sur fond d’inquiétudes concernant l’influence mondiale croissante de la Chine.

Pendant ce temps, la semaine dernière, la Chine a fustigé le nouveau comité spécial de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois après qu’il a tenu sa première audience sur la lutte contre l’influence de Pékin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a demandé à ses membres de « rejeter leur parti pris idéologique et leur mentalité de guerre froide gagnante perdante ».

Les responsables de l’administration ont consulté des alliés alors qu’ils travaillaient à la formulation de la nouvelle réglementation sur les investissements américains, selon le responsable.

Réticence des entreprises

Le Wall Street Journal a révélé samedi que les départements du Trésor et du Commerce avaient remis vendredi aux législateurs des rapports détaillant les plans du nouveau système de réglementation pour répondre aux investissements américains à l’étranger dans les technologies de pointe. Les agences ont déclaré qu’elles s’attendaient à demander des fonds supplémentaires pour le programme de sélection des investissements dans le budget de la Maison-Blanche, qui devrait être publié le 9 mars, selon le journal.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a refusé de commenter les rapports du Trésor et du Commerce, mais a noté que les responsables de l’administration avaient tenu le Congrès informé de ses progrès dans l’élaboration d’une approche des investissements à l’étranger.

L’action attendue est certaine de se heurter à une réticence de la part des entreprises américaines. Les responsables de l’administration ont cherché à signaler au monde des affaires que même s’ils cherchent à examiner les règles sur les investissements américains en Chine, ils veillent à ne pas aller trop loin.

« L’une des choses les plus importantes que nous puissions faire, de mon point de vue, est de nous assurer de tracer des lignes claires entre ce qui relève de la concurrence et ce qui relève de la sécurité nationale parce que, fondamentalement, je pense que les États-Unis s’en sortent bien lorsque nous sommes en concurrence sur des règles du jeu équitables avec n’importe quel pays du monde, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, lors d’un récent événement du Council on Foreign Relations. Mais nous voulons aussi, dans les interstices où nous voyons un risque pour la sécurité nationale, être en mesure d’utiliser les outils à notre disposition pour protéger la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique. »

L’année dernière, un groupe bipartite de législateurs a exhorté le président Biden à mettre en place un système de filtrage plus strict pour les investissements chez des adversaires étrangers, la Chine étant au premier plan.