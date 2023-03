La solidarité de l’OTAN mise à l’épreuve

Un an après que la Russie a lancé son invasion en Ukraine voisine, la Finlande et la Suède estiment qu’il est toujours aussi urgent pour elles de se joindre à l’OTAN. À tel point qu’Helsinki semble se préparer à aller de l’avant sans attendre que Stockholm obtienne son feu vert à son tour. En entrevue avec Le Devoir, les ambassadeurs des deux pays nordiques révèlent que leur solidarité de départ est en train de céder relativement à une Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) paralysée par l’entêtement de la Hongrie et, surtout, de la Turquie.

La Finlande et la Suède avaient causé la surprise, l’an dernier, en délaissant leur traditionnelle politique de neutralité à l’égard de la Russie pour déposer une demande d’adhésion auprès de l’OTAN.

La guerre au sud de leurs frontières s’étire depuis. La Russie a progressé moins vite en Ukraine que ce que certains prédisaient au départ. Mais l’empressement à se joindre à l’OTAN demeure tout autant.

« Les Russes ont démontré de façon flagrante qu’ils sont prêts à utiliser la force militaire pour saisir le territoire d’un pays voisin. [Un comportement] qui était, nous le croyions, de l’histoire ancienne », affirme l’ambassadeur suédois à Ottawa, Urban Ahlin, pour expliquer le changement de cap de son pays.

Son homologue de la Finlande, Roy Eriksson, offre la même justification. Les Finlandais voyaient, avant le 24 février 2022, une adhésion possible à l’OTAN comme une police d’assurance dont ils pourraient se prémunir au besoin. « Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, les gens ont compris qu’il était temps de s’armer de cette police d’assurance dès maintenant », indiquait l’ambassadeur Eriksson en entrevue récemment.

L’OTAN a d’ailleurs démontré qu’elle comprend bien ce sentiment d’urgence, de l’avis des deux ambassadeurs. La quasi-totalité des pays membres a rapidement ratifié leurs demandes. Le Canada a été le premier à le faire. Mais la Hongrie résiste encore et les délibérations s’étirent au sein de son Parlement.

La Turquie, quant à elle, persiste à refuser que la Suède se joigne à l’OTAN. Le président Recep Tayyip Erdoğan, qui briguera en mai un nouveau scrutin, maintient que la Suède n’en fait pas assez pour sévir contre des séparatistes kurdes sur son territoire. Fin janvier, M. Erdoğan a ouvert la porte à ce que la Turquie accepte l’entrée de la Finlande uniquement.

Un tandem qui se fracture

L’ambassadeur suédois, Urban Ahlin, est catégorique. « La Suède et la Finlande vont de pair », insiste-t-il au bout du fil. « Nous avons fait notre demande ensemble. Nous allons nous joindre à l’OTAN ensemble. »

Pourtant, le gouvernement finlandais a récemment laissé entendre qu’il pourrait aller de l’avant sans son allié de la première heure. L’ambassadeur Ahlin réplique que les dirigeants des deux pays nordiques sont bel et bien en symbiose.

L’ambassadeur Eriksson s’est toutefois montré bien moins catégorique. Il serait « logique » pour la Finlande et la Suède de se joindre à l’OTAN ensemble. Les demandes ont été présentées conjointement et la Finlande « souhaiterait » qu’elles soient acceptées conjointement.

Mais « le monde ne s’écroulera pas si ce n’est pas le cas », nuance Roy Eriksson, dans son bureau d’Ottawa. « Ce sont évidemment deux demandes séparées. Nous les avons présentées en même temps, mais ce sont deux pays différents », ajoute-t-il. « Tout politicien doit envisager un plan B. »

Le parlement finlandais adoptait justement, quelques jours après cette entrevue, la loi autorisant son entrée dans l’alliance militaire, en attendant la ratification de la Hongrie et de la Turquie. Des élections sont prévues en avril, et la Finlande — dont la frontière avec la Russie est la plus longue des pays d’Europe — voulait éviter que le dossier soit ainsi retardé.

Un récent sondage révélait que 53 % des Finlandais rejettent l’idée que leur pays attende la Suède pour rejoindre l’OTAN. Seuls 28 % avaient répondu par l’affirmative.

Le prochain sommet comme test

Les ambassadeurs Ahlin et Eriksson voudraient que leur demande soit acceptée d’ici le prochain sommet de l’OTAN, qui se tiendra en juillet en Lituanie.

Si les pays membres ne parviennent pas à s’entendre ou à convaincre la Hongrie et la Turquie de se ranger avec leurs 28 partenaires, c’est la légitimité de l’OTAN qui en souffrirait, suggère Roy Eriksson.

L’ambassadeur prend soin de ne pas critiquer directement l’alliance, mais il cite des analystes qui ont noté que l’OTAN pourrait alors être accusée d’être « si faible que ses membres ne parviennent même pas à s’entendre sur un enjeu qui est dans leur propre intérêt ».

La Suède accuse la Turquie de ne pas respecter l’entente de principe conclue l’été dernier, qui devait permettre son adhésion ainsi que celle de la Finlande, et d’ainsi « changer les règles du jeu après coup ». Ankara reproche à Stockholm de refuser d’extrader des Kurdes qu’elle soupçonne d’être des combattants opérant en Suède. La Turquie n’a pas non plus toléré qu’un militant d’extrême droite brûle le Coran devant son ambassade dans la capitale suédoise.

Le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, en veut pour sa part aux deux pays nordiques d’avoir critiqué — comme plusieurs autres en Europe — l’État de droit en Hongrie.

En attendant que les deux derniers récalcitrants ratifient leur demande, le niveau d’inquiétude en Suède et en Finlande demeure à peu près le même.

Les Finlandais ont cependant constaté une hausse des cyberattaques. Les autorités ne pointent pas la Russie du doigt, mais la population soupçonne le voisin de l’Est d’en être responsable et de tenter ainsi d’intimider l’État finlandais.

Une raison de plus de se protéger rapidement, réitèrent les ambassadeurs Eriksson et Ahlin.