Tension glaciale autour du réchauffement climatique

Un an après le début de la guerre en Ukraine, de nombreux liens entre la Russie et le reste du monde se sont rompus. En matière de climat et d’environnement, les relations officielles résistent aux tensions, mais ne baignent plus dans la bonne humeur.

Dimanche 27 février 2022. « Laissez-moi offrir des excuses au nom de tous les Russes qui n’ont pas été capables de prévenir ce conflit », souffle Oleg Anisimov, le chef de la délégation russe, dans une réunion de l’ONU sur le climat. Le temps d’un instant, le malaise est exprimé. N’empêche, les spécialités de M. Anisimov — les changements climatiques et l’Arctique — feraient désormais l’objet de pourparlers à travers un nouveau rideau de fer.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

En juin, lors de discussions climatiques à Bonn, en Allemagne, le consul russe Alexey Dronov a reproché à l’Ukraine de miner l’esprit de coopération en colportant des accusations « sans fondement » contre Moscou. Plusieurs délégations ont quitté la salle en signe de protestation. Selon M. Dronov, la géopolitique n’a pas sa place dans les forums climatiques ; la Russie n’a donc aucune intention de s’en retirer.

Malgré sa réputation de géant des énergies fossiles, la Russie amorçait dans les dernières années un certain virage climatique. En 2021, elle adoptait sa première loi de réduction des gaz à effet de serre. Le régime de Vladimir Poutine espère toujours nullifier les émissions de carbone du pays d’ici 2060.

Peu importe la guerre en Ukraine : la Russie demeure membre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de la Convention sur la diversité biologique. Elle a donc participé aux grandes conférences de 2022, à savoir la COP27 sur le climat à Charm el-Cheikh et la COP15 sur la biodiversité à Montréal, et a signé les accords obtenus.

« La Russie a été inhabituellement discrète dans ces conférences », observe Caroline Brouillette, directrice générale par intérim de Réseau action climat Canada, qui a assisté aux deux grands rendez-vous. Conscient de son « isolement », le grand pays slave s’est fait « un peu moins visible dans l’espace des négociations », souligne Mme Brouillette, peut-être pour éviter d’être définitivement mis à l’écart sur la scène internationale.

En Égypte, où la Russie n’avait pas de pavillon (contrairement à l’Ukraine), la délégation russe a organisé un panel de discussion. Il a été question du pergélisol, de peupliers qui se gavent de carbone, mais surtout de centrales nucléaires, que l’agence russe Rosatom — un consortium regroupant plus de300 entreprises et organisations — tente de vendre aux pays en développement pour remplacer celles au charbon.

À Montréal, la délégation russe a peu fait parler d’elle, sauf à un égard : elle voulait retirer la référence à une approche « réactive » en matière d’égalité des genres dans l’accord-cadre mondial sur la biodiversité. Elle a échoué, ce détail figure finalement dans l’accord.

Au-delà des répercussions immédiates, l’invasion de l’Ukraine pose une question brûlante à long terme : les États du monde sauront-ils collaborer en matière d’environnement malgré le contexte géopolitique qui se tend ? De l’avis de Mme Brouillette, c’est tout à fait possible : la plupart des pays sont conscients que ces défis ne peuvent être relevés sans coopération.

« Nous en avons eu un excellent exemple à Montréal, indique-t-elle. La conférence avait lieu quelques semaines après un pic de tensions entre le Canada et la Chine, quand Xi Jinping a servi des remontrances à Justin Trudeau devant la caméra. Et pourtant, les deux pays, qui partageaient l’organisation du sommet, ont été capables de mettre leurs différends à l’écart pour arriver à un accord. »

Une poudrière au pôle Nord

Un an de guerre en Ukraine a toutefois mis à mal trois décennies de coopération en Arctique ; le Conseil de l’Arctique a coupé presque tous les ponts avec la Russie dans la foulée de son invasion de l’Ukraine. Et ce, même si Moscou assure jusqu’en mai prochain la présidence de ce forum international fondé en 1996 à Ottawa pour régir la coopération entre les États du Grand Nord.

L’absence de la Russie autour de la table complique les recherches scientifiques en Arctique, notamment celles, nombreuses, qui concernent l’enjeu climatique. Le Grand Nord agit comme une « cuisine météorologique », influençant le climat de l’ensemble de la planète et servant de baromètre montrant l’ampleur du dérèglement climatique sur Terre.

Depuis 1979, le réchauffement se réalise à un rythme quatre fois plus rapide dans les régions polaires que sur le reste du globe, selon une étude parue en août dans le journal Communications, Earth Environment, une filière de la renommée revue Nature.

Le réchauffement s’accélère également au nord du 66e parallèle, puisque les sept dernières années y ont aussi été les plus chaudes du dernier siècle. Sans la participation de la Russie, qui possède 53 % du rivage mouillé par l’océan Arctique, la veille climatique du Grand Nord est au mieux parcellaire, au pire interrompue jusqu’à nouvel ordre.

Le dégel annoncé de l’océan Arctique pourrait faire émerger de nouveaux points de tension, notamment géopolitiques, alors que de nombreux pays convoitent les voies maritimes du Grand Nord et les ressources enfermées sous sa glace.

Le réchauffement s’accélère également au nord du 66e parallèle. Sans la participation de la Russie, qui possède 53 % du rivage mouillé par l’océan Arctique, la veille climatique du Grand Nord est au mieux parcellaire, au pire interrompue jusqu’à nouvel ordre.

L’exploitation des ressources arctiques, cependant, pourrait connaître un frein en raison de l’invasion ukrainienne, note Sanna Kopra, chercheuse auCentre arctique de l’Université de Lapland, en Finlande. « Les investisseurs occidentaux ont déserté les projets énergétiques russes, ce qui risque de compliquer l’accomplissement de ses ambitions dans le Grand Nord, explique la chercheuse. La Chine, ajoute cependant la chercheuse, pourrait rapidement combler le vide créé par la fuite des capitaux occidentaux. »

La Russie isolée

Avec l’adhésion imminente de la Suède et de la Finlande à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, la frontière de l’OTAN avec la Russie s’apprête à doubler — rien pour réchauffer la relation déjà glaciale entre l’Occident et Moscou. Leur intégration à l’alliance militaire rompra avec une tradition de neutralité vieille de plusieurs décennies dans ces deux pays scandinaves. « Ce sera un moment décisif », affirme l’Institut sur l’Arctique, un centre d’études sur la sécurité du cercle polaire établi à Washington, dans un rapport paru en novembre.

La Russie se retrouvera plus isolée que jamais à la table du Conseil de l’Arctique, seule nation à bouder l’OTAN parmi sept autres États, tous membres de l’alliance. Cette mise au ban russe survient au moment où la militarisation du cercle polaire que Gorbatchev cherchait à éviter il y a 35 ans se confirme de plus en plus.

La Russie et la Chine fourbissent déjà leurs armes pour projeter leur puissance en Arctique. Moscou a renforcé sa capacité militaire pour protéger sa côte septentrionale longue de 24 000 km, tandis que Pékin convoite les nouvelles voies maritimes du Grand Nord et construit ses propres brise-glace pour avoir un pouvoir d’action sur ce que le régime désigne déjà comme une « route de la soie polaire ».

L’OTAN, en parallèle, montre aussi ses muscles au nord du 66e parallèle. Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, l’organisation procédait à des exercices militaires d’envergure en Arctique dans le cadre de l’entraînement Cold Response, déployant 30 000 soldats provenant de 27 pays, en plus de 20 avions et d’une cinquantaine de navires.

Dans un discours devenu célèbre prononcé à Mourmansk en 1987, l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev rêvait que le pôle Nord devienne un « pôle de paix » entre les peuples. Son utopie se trouve elle aussi meurtrie par les bombes qui pleuvent sur l’Ukraine : l’Arctique devient de plus en plus cet « aréna où compétitionnent les puissances mondiales » qu’entrevoyait dès 2019 l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo.