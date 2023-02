Le Canada fournira une aide humanitaire supplémentaire à la Turquie et à la Syrie

Le gouvernement fédéral fournira une aide humanitaire supplémentaire de 20 millions de dollars à la Turquie et à la Syrie à la suite des séismes qui ont récemment frappé ces deux pays.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a annoncé vendredi que le Canada égalerait aussi les dons venant de la population jusqu’à la hauteur de 10 millions de dollars. Ce montant sera remis à la Coalition humanitaire et s’ajoute aux 10 millions de dollars promis à la Croix-Rouge.

«Une action humanitaire coordonnée et réfléchie est essentielle à une réponse efficace sur le terrain. En travaillant avec ces partenaires humanitaires expérimentés, le Canada s’assure que son aide parviendra rapidement aux personnes qui en ont le plus besoin», a souligné le ministre Sajjan.

Cette annonce survient à la suite d’un appel à l’aide des Nations unies. Des députés fédéraux avaient aussi exhorté le gouvernement à étendre son programme de fonds de contrepartie à d’autres organisations.

La Coalition humanitaire, qui comprend des organismes comme Oxfam, Vision mondiale et Plan international, offre des services vitaux tels que de la nourriture, de l’argent et des bons d’achat d’urgence, ainsi que les services d’eau, d’assainissement et de soins de santé nécessaires.



Plus d'un million de sinistrés

Deux puissants séismes et des centaines de répliques ont frappé le 6 février la Turquie et la Syrie, endommageant des dizaines de milliers d’immeubles et tuant plus de 47 000 personnes.

Selon l’UNICEF, plus d’un million de personnes vivent dans des abris temporaires comme des gymnases, des stades, des chambres d’hôtel et des dortoirs. Elles ont un accès limité aux services essentiels.

«Les enfants et les familles qui ont survécu aux séismes sont confrontés à l’itinérance, à un manque de nourriture et d’eau. Les températures descendent souvent sous le gel, la nuit», a déclaré la directrice régionale de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale, Afshan Khan.

Les autorités turques ont indiqué vendredi que la phase préliminaire des travaux de reconstruction s’était amorcée. Selon le ministre de l’Environnement, de l’Urbanisation et des Changements climatiques, Marat Kurum, des travaux d’excavation sont en cours dans les villes de Nurdagi et d’Islahiye, dans la province de Gaziantep, là où le gouvernement compte construire 855 résidences.