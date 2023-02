La Russie persiste à rejeter tous les torts

L’ambassadeur russe à Ottawa, Oleg Stepanov, déplore que les relations entre son pays et le Canada soient au plus bas. Plutôt que d’y voir une conséquence de l’invasion russe en Ukraine, qui perdure depuis maintenant un an, le diplomate met cela sur le dos du gouvernement de Justin Trudeau, qu’il accuse de se laisser influencer par l’« idéologie » et la diaspora ukrainienne au Canada.

Bien que les rapports entre Moscou et Ottawa soient tendus depuis déjà de nombreuses années, cette relation est désormais « sur la glace ». Ou carrément « congelée », dit l’ambassadeur Stepanov, en entrevue récemment avec Le Devoir pour discuter de l’invasion russe lancée il y a un an.

Selon l’homme de Moscou à Ottawa, c’est le Conseil des ministres de Justin Trudeau qui est « à blâmer », car il gouverne « davantage de façon idéologique, en solidarité avec les États-Unis et l’OTAN », plutôt qu’en tenant compte de la relation bilatérale Canada-Russie.

M. Stepanov accuse en outre la vice-première ministre, Chrystia Freeland — qui est d’origine ukrainienne, qui est une farouche opposante au régime de Vladimir Poutine et qui a été parmi les premiers dirigeants canadiens interdits d’entrée en Russie —, d’être celle qui influence le gouvernement Trudeau en ce sens. « Elle a des positions très tranchées sur la Russie, et ce pourrait être un facteur », avance l’ambassadeur.

Le Canada a fourni 5,2 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis un an. Le pays accueille la deuxième diaspora ukrainienne en importance dans le monde (1,36 million de personnes), derrière la Russie. Ces liens historiques et démographiques n’expliquent-ils pas aussi l’appui du gouvernement canadien aux Ukrainiens qui tentent de repousser la Russie de leur territoire ? « Faire de la politique étrangère du Canada l’otage d’une seule diaspora est manquer de vision », rétorque l’ambassadeur Stepanov.

Moscou espérait un réchauffement des relations lorsque les libéraux de Justin Trudeau ont succédé aux conservateurs de Stephen Harper, qui avaient lancé une réplique musclée à la Russie à la suite de son annexion de la Crimée en 2014. Cette relation est cependant restée difficile, et l’invasion de février 2022 est venue la détériorer davantage.

Un déni sur toute la ligne

L’ambassadeur Stepanov persiste à dire, comme Moscou, que l’aide des pays de l’OTAN et de l’Union européenne à l’Ukraine ne fait que prolonger le conflit.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, rejette cette « propagande massive » de la Russie, qui atteint « un niveau rarement vu depuis la Seconde Guerre mondiale ». « Ce n’est pas compliqué : si les Russes veulent finir la guerre, ils ont juste à sortir de l’Ukraine », déclare la ministre en entrevue avec Le Devoir à son tour. « Ce sont eux qui ont commencé la guerre. Et eux qui ont décidé d’envahir leurs voisins. »

L’ambassadrice d’Ukraine au Canada, Yuliya Kovaliv, tient le même discours. « La réalité est que c’est la Russie qui est responsable de l’escalade [du conflit] entre son invasion et son occupation de la Crimée [en 2014] puis le 24 février dernier », disait-elle récemment dans un entretien.

L’ambassadeur Stepanov nie toute faute de la Russie. Les 70 000 crimes de guerre enregistrés jusqu’à présent n’auraient jamais existé, malgré la condamnation d’une vingtaine de soldats russes à ce jour. La Russie ne voudrait que « protéger » ce qu’elle prétend être son territoire. « Nous n’essayons pas de recréer l’empire russe, comme cela nous est reproché », dit-il.

À l’image du discours livré par son président cette semaine, qui indiquait que l’Occident cherchait à « en finir avec [la Russie] une fois pour toutes », l’ambassadeur brandit le risque d’une escalade du conflit causée par l’OTAN. Et il persiste à dire que la Russie fera « tout en [son] pouvoir » pour empêcher l’Ukraine de rejoindre l’Alliance atlantique. Le moment venu d’une négociation de paix, Moscou compte exiger que l’Ukraine soit « un État neutre et démilitarisé ».

La coalition occidentale demeure toutefois unie dans son appui indéfectible à l’Ukraine, affirme en entrevue la ministre Joly, et elle est déterminée à continuer de soutenir le pays militairement sur le terrain afin que, le jour venu, les Ukrainiens arrivent à cette table de négociation « en position de force ».

Vladimir Poutine est « entièrement responsable de cette guerre » et son discours de mardi « prouve qu’il demeure déconnecté de cette réalité », raillait d’ailleurs Mélanie Joly dans un discours devant l’ONU cette semaine.