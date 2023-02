Washington publie le «selfie» d’un pilote avec le ballon espion chinois

Le département américain de la Défense a publié un égoportrait pris à haute altitude par un pilote depuis le cockpit d’un avion espion U2 volant près d’un ballon chinois accusé par Washington de collecter des renseignements, à la veille de sa destruction par l’armée américaine.

Ce ballon, qualifié par la Chine d’aéronef « civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques », a été abattu le 4 février sur ordre du président américain Joe Biden.

L’affaire a intensifié la tension entre Washington et Pékin. Les États-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l’armée chinoise et faisait partie d’une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d’espionnage.

La photo publiée mercredi par le Pentagone montre le ballon blanc flottant au-dessus d’une vaste étendue au centre des États-Unis le 3 février et observé par le pilote de l’avion U2.

Sur le cliché, des panneaux solaires sont visibles sous le ballon et le casque du pilote apparaît au premier plan.

Le lendemain, un avion de chasse F-22 a abattu le ballon au-dessus de l’Atlantique, près des côtes de Caroline du Sud, le Pentagone évoquant une « violation inacceptable » de la « souveraineté » américaine.

La photo a d’abord circulé sur le site spécialisé « Dragon Lady Today » — l’avion U2 est communément surnommé « Dragon Lady » — et une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a confirmé mercredi son authenticité lors d’une conférence de presse.

Les médias américains se sont jetés sur le cliché. La télévision CNN avait auparavant fait état de ce selfie « déjà doté d’un statut de légende tant au NORAD (North American Aerospace Defense Command) qu’au Pentagone ».

L’avion de reconnaissance U2, conçu pour pouvoir voler jusqu’à plus de 21 000 mètres d’altitude pour aller espionner les territoires ennemis, est réputé être l’un des avions les plus difficiles du monde à piloter. Vétéran de l’US Air Force, il était devenu célèbre lorsque l’un d’entre eux avait été abattu au-dessus de l’Union soviétique en 1960.

