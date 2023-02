Que retenir de la guerre en Ukraine?

La Chine envisage d’envoyer des armes à la Russie

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a révélé que les Chinois soupèsent l’idée de fournir des armes ou des munitions à la Russie. Des rapports ont montré que la Chine a déjà approvisionné son voisin en équipements non létaux, comme des pneus ou des uniformes, mais la livraison d’armements est une ligne qu’elle n’aurait pas encore franchie. « Les informations dont nous disposons [indiquent] qu’ils envisagent de fournir un soutien létal, et nous leur avons dit très clairement que cela causerait un grave problème pour nous et dans notre relation », a précisé Blinken, interrogé par le réseau américain CBS, à la sortie d’une réunion diplomatique avec ses homologues chinois. Un tel soutien de la Chine exposerait ce pays à des sanctions économiques.

Des crimes contre l’humanité, selon les États-Unis

Les États-Unis ont accusé pour la première fois la Russie d’avoir commis des « crimes contre l’humanité ». La vice-présidente Kamala Harris a tranché la question cette fin de semaine lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. « Nous avons examiné les preuves, nous connaissons les normes légales, et il ne fait aucun doute qu’il s’agit de crimes contre l’humanité », a-t-elle déclaré devant un parterre de hauts dignitaires. La vice-présidente a cité des exécutions sommaires, de la torture, des viols, ainsi que « le transfert de force de centaines de milliers de civils ukrainiens » en Russie. Le département d’État américain a répertorié plus de 30 600 cas de crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine en un an.

Des opposants russes craignent la « désescalade »

« Ce qui est à craindre, c’est une désescalade. » L’ex-oligarque russe déchu Mikhaïl Khodorkovski, reconverti en opposant au régime de Vladimir Poutine, a mis en garde les Occidentaux contre toute détente, samedi, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. « Tant que le régime de Poutine sera au pouvoir, la guerre ne finira pas », a ajouté celui qui fut l’un des hommes les plus riches de Russie. À ses côtés, l’opposant Garry Kasparov, ancien champion d’échec, a établi que la défaite de l’armée russe est une « condition préalable de la démocratie » en Russie. « Les Russes vivent dans une bulle. Ça ne peut pas être brisé à moins que l’idée d’empire s’effondre, grâce à une défaite militaire », a martelé M. Kasparov, qui a quitté la Russie il y a une dizaine d’années.

Avec l’Agence France-Presse