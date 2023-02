Arrêt de la majorité des recherches en Turquie

La Turquie a annoncé dimanche arrêter la majorité des recherches pour retrouver des survivants du séisme du 6 février, qui a dévasté le sud du pays et la Syrie et fait près de 45 000 morts.

« Dans bon nombre de provinces, les efforts de recherches sont terminés. Ils se poursuivent dans les provinces de Kahramanmaras et de Hatay, dans une quarantaine de bâtiments », a déclaré Yunus Sezer, le patron de l’agence gouvernementale de secours (Afad).

Outre plus de 265 000 secouristes turcs, près de 11 500 secouristes venus de l’étranger se sont joints aux efforts de recherches et de secours, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce séisme d’une magnitude de 7,8, qui a dévasté le sud du pays et la Syrie, a fait près de 45 000 morts, dont 40 689 morts en Turquie, selon le dernier bilan officiel communiqué dimanche par l’Afad.

Aucun nouveau survivant n’a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures, après le sauvetage d’un couple à Antakya, capitale de la province d’Hatay, samedi, 296 heures après le tremblement de terre.

Au cours des trois derniers jours, sept personnes ont été sorties vivantes des décombres, toutes à Antakya, dont l’enfant du couple, qui a succombé peu après avoir été secouru. « Mon cousin n’a toujours pas été trouvé sous les décombres. Il faut que les travaux de recherche se poursuivent, qu’on retrouve au moins son corps », dit Husseyin Yavuz, barbu et le visage marqué, assis devant un brasero avec un groupe de proches de victimes à Antakya, ville martyre du séisme.

100 millions de dollars

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’est rendu dimanche en Turquie pour suivre l’effort humanitaire et annoncer 100 millions de dollars d’aide supplémentaires.

« Quand on voit l’étendue des dégâts, le nombre d’immeubles, le nombre d’appartements, le nombre de maisons qui ont été détruites, il va falloir un effort massif pour reconstruire, et nous nous engageons à soutenir cet effort », a déclaré M. Blinken, qui a survolé en hélicoptère la province dévastée de Hatay, dans le sud-est du pays.

« Nous ajoutons 100 millions de dollars pour venir en aide à ceux qui en ont désespérément besoin » a-t-il indiqué.

Les États-Unis ont déployé dès le lendemain du séisme, qui a également frappé le nord de la Syrie, plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie, soit environ 200 personnes, et débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire.

Antony Blinken a visité la base aérienne d’Incirlik, dans le sud-est du pays, et il a fait étape entre Munich et Ankara, où il est attendu dans la soirée pour une rencontre avec le président Recep Tayyip Erdogan qui était prévue avant le séisme.

C’est de cette base d’Incirlik qu’est acheminée une partie de l’aide humanitaire, notamment américaine, vers les zones sinistrées par le séisme, qui est la pire catastrophe pour la Turquie contemporaine qui a fait, selon un dernier bilan, 40 689 morts dans ce seul pays.

Le secrétaire d’État devait s’entretenir avec des responsables militaires et humanitaires qui coordonnent l’aide américaine.

Premier déplacement en Turquie

Il s’agit du premier déplacement du secrétaire d’État américain en Turquie depuis sa prise de fonction il y a deux ans.

Les deux pays, alliés dans l’OTAN, entretiennent des relations parfois tumultueuses. La Turquie qualifie notamment de « terroriste » les Kurdes syriens des YPG (Unités de protection du peuple), fer de lance de la lutte, appuyée par une coalition internationale menée par Washington, contre les djihadistes du groupe État islamique.

Parmi les litiges figurent aussi la vente potentielle d’avions de chasse F-16 promis par le président américain, Joe Biden, à la Turquie mais qui reste bloquée par l’opposition du Congrès, et le blocage turc de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Mais les États-Unis reconnaissent à leur allié un rôle constructif, notamment pour la guerre en Ukraine.

Après la Turquie, M. Blinken achèvera sa tournée européenne à Athènes, où il aura lundi soir et mardi une série d’entretiens avec les autorités de ce pays, rival historique de la Turquie mais également partenaire dans l’OTAN.

Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a affirmé jeudi que le séisme « pourrait être une occasion » de redéfinir les relations jusqu’ici orageuses entre Ankara et Athènes, qui a été l’un des tout premiers gouvernements européens à dépêcher des équipes de sauveteurs.