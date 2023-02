Les ballons chinois, un mystère qui gonfle

Un « ballon » d’espionnage chinois et trois autres objets volants non identifiés ont été abattus en deux semaines au Canada et aux États-Unis. Le suspect principal, la Chine, est accusé de violer l’espace aérien de l’Amérique du Nord. Le mystère plane. Décryptage.

À quoi ressemblaient ces engins flottants ?

Un premier ballon de 60 mètres de diamètre a été repéré au début de février au-dessus de silos nucléaires américains. Des panneaux solaires et des caméras semblaient y être attachés. Le tout pesait près d’une tonne. Cet engin a été abattu à près de 60 000 pieds au-dessus de l’Atlantique après avoir traversé tout le continent.

Trois autres engins de plus petites tailles ont été par la suite été observés, puis abattu, cette fin de semaine, au-dessus de l’Alaska, du Yukon et du Michigan. Celui au-dessus du Yukon était de forme « cylindrique », tandis que celui au-dessus du Michigan présentait une forme « octogonale », selon les autorités. Des recherches sont en cours pour récupérer les débris et élucider la nature de ces objets volants. Les trois engins étaient « clairement plus légers que l’air » et « semblaient » être des ballons, a indiqué le major-général Paul Prévost, de la GRC, en point de presse lundi. « Ça ressemble à des ballons, mais on doit les trouver pour savoir qu’est-ce que c’était exactement. » Ils flottaient à des altitudes comprises entre 20 000 et 40 000 pieds.

Est-ce fréquent, des ballons à la dérive ?

Non. « C’est très rare », selon Alana Dachtler, d’InterMet, l’une des quelques compagnies américaines à vendre des ballons-sondes destinés à la météorologie. « Les ballons prennent de l’altitude à un rythme de 300 mètres par minute. C’est très vite. Et ils sont conçus pour éclater entre 20 kilomètres et 40 kilomètres d’altitude. […] Il y a 900 points dans le monde qui lancent au moins un ballon dans le ciel chaque jour et ça ne cause en général pas de problème. »

Qui a lancé ces ballons ?

Les Chinois ont reconnu que le premier ballon était le leur. Ils prétendent qu’il ne s’agit que d’un ballon-sonde météorologique qui a dévié de sa trajectoire. Toutes les sources occidentales rejettent cette excuse. « On sait quelle manufacture a produit ce ballon », affirme Alex Payette, cofondateur du Groupe Cercius, une société de conseil en intelligence stratégique et géopolitique. « En Chine, beaucoup de compagnies fabriquent de ballons météorologiques, mais il y a très peu d’entreprises qui fabriquent ce genre de ballon-là capable de transporter le matériel pour faire de l’observation. On sait que c’est un sous-traitant d’une compagnie d’État directement liée à l’Armée populaire. »

La provenance des autres objets reste un mystère, mais la Chine demeure la suspecte principale.

Quelles sont les intentions chinoises ?

Alex Payette énonce quatre hypothèses pour expliquer pourquoi la Chine a lancé cette opération.

La réponse « très simple » est celle de vouloir provoquer les États-Unis « pour faire un test de réaction ». L’avantage de la technologie des ballons réside dans son très faible coût : entre 20 et 500 dollars américains pour un ballon-sonde météorologique normal.

L’« erreur humaine » peut ensuite être une option. « Un mauvais calcul ou un problème matériel » n’est pas une piste à écarter, car la Chine peut apparaître comme un géant aux pieds d’argile. « Ce n’est pas parce qu’il y a une modernisation de l’armée que les gens savent se servir de l’équipement. […] Les derniers vétérans chinois sont ceux qui ont touché au Vietnam. […] Il ne faut pas surestimer leur capacité. »

Viennent ensuite deux hypothèses de « luttes internes » au sein de l’appareil chinois. L’armée populaire de Chine pourrait avoir décidé d’elle-même lancer une opération de surveillance. « Il faut bien comprendre que le parti [communiste chinois] fonctionne de manière très fragmentée. Il est possible qu’en réaction à la centralisation [récente], il y ait des organes à l’intérieur de l’armée qui essaient de gagner en indépendance. Ils peuvent avoir lancé une opération à l’insu [du président] Xi Jinping afin d’identifier des choses sur le terrain. »

Enfin, le calendrier politique peut éclairer ce mystère. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken devait se rendre en Chine les 5 et 6 février pour apaiser les tensions entre les deux superpuissances. Cette saga de ballons chinois a fait éclater cet effort de réconciliation. Des partisans chinois de la « ligne dure », opposés à tout rapprochement avec l’Occident, pourraient être à l’origine de ce « sabotage », affirme Alex Payette. « Pour faire mal paraître Xi Jinping au maximum […] on envoie plein de ballons pour se faire voir au moment extrêmement inopportun. […] Les gens qui sont dans [les branches militaires du gouvernement chinois] ne sont pas nécessairement chouchou des politiques de Xi Jinping. C’est très possible qu’ils aient voulu le placer dans une position d’isolement continue afin d’éviter qu’il puisse renouer avec les États-Unis et sortir de cet état d’isolation dans lequel ils sont plongés depuis 2019. »

Est-ce qu’on doit avoir peur ?

Pas vraiment. Les Américains ont utilisé ces ballons pour surveiller leurs ennemis au siècle dernier. Certes, un tel ballon peut intercepter des signaux radio, mais les satellites et le cyberespace ont largement pris le relais dans les activités d’espionnages.

« Si on voulait mener une opération d’espionnage, pourquoi utiliser quelque chose qu’on détecte avec l’oeil humain ? » se questionne Stephanie Carvin, politologue spécialisée en sécurité internationale à l’Université Carleton. « Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a augmenté l’éventail d’objets qu’ils surveillent maintenant et c’est pour ça qu’on a découvert les trois objets plus récemment. Mais, ça soulève l’autre question : combien y a-t-il d’autres ballons qu’on n’a pas détectés ? »

La plus grande crainte des experts interrogés par Le Devoir réside dans le mystère des intentions chinoises. « Ce qui m’inquiète le plus, ce ne sont pas les ballons, mais notre incapacité à communiquer avec les Chinois », avance Mme Carvin. « Dans le cas des ballons, on va passer à travers. Mais si c’était une crise plus sérieuse, est-ce qu’on serait capable de parler aux Chinois de ce sujet ? En ce moment, la réponse est non. »