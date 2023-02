Le départ de Stoltenberg lance les conjectures sur sa succession

L’OTAN a confirmé dimanche le départ en octobre prochain de son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, et relancé les conjectures sur sa succession.

Il n’y a pas encore de consensus sur le remplaçant de l’ancien premier ministre norvégien, en fonction depuis 2014. Mais de nombreuses pistes sont ouvertes, notamment le choix d’une femme pour devenir la première patronne de l’Alliance militaire après 17 hommes, ont souligné des diplomates.

Le poste de secrétaire général revient traditionnellement à un Européen, car le chef militaire de l’OTAN, à la tête du Commandement suprême allié en Europe, est un Américain. Depuis la création du poste en avril 1952, il a été très souvent confié à un ministre des Affaires étrangères ou à un ministre de la Défense.

Certains alliés envisageaient de prolonger à nouveau le mandat de Jens Stoltenberg jusqu’en 2024, mais l’intéressé, qui aura 64 ans en mars, a fait savoir dimanche, à son retour des États-Unis, qu’il souhaitait quitter ses fonctions au plus tard cette année.

« Le mandat du secrétaire général a été prolongé trois fois, et il a servi pendant un total de presque neuf ans », a déclaré sa porte-parole, Oana Lungescu. « Il n’a pas l’intention de demander une nouvelle prolongation. »

Cette décision relance la course à sa succession, et certains gouvernements ont commencé à faire circuler des noms dans les médias. La nomination se fait par consensus des ambassadeurs des 30 pays, avec un droit de vote décisif de Washington. Le choix devrait en principe être connu pour le sommet de l’OTAN organisé les 11 et 12 juillet à Vilnius, en Lituanie.

Le temps d’une femme ?

L’idée de la désignation d’une femme issue d’un pays membre de l’Union européenne a été lancée lorsque Jens Stoltenberg a été appelé en février 2022 à la tête de la banque centrale de Norvège.

Il devait prendre ses nouvelles fonctions en décembre suivant, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé son départ. En mars 2022 les dirigeants de l’OTAN ont prolongé son mandat jusqu’au 30 septembre 2023.

Pendant sept décennies, l’Alliance a été dirigée par des hommes originaires de pays de l’Europe de l’Ouest. Les quatre derniers chefs de l’OTAN ont été un Britannique, un Néerlandais, un Danois et un Norvégien, avec un intérim italien.

Mais les intérêts stratégiques de l’organisation se sont déplacés vers son flanc oriental, où les nouveaux membres sur les côtes de la Baltique et de la mer Noire sont en première ligne face à une Russie agressive.

La Pologne et les pays baltes considèrent désormais que leurs mises en garde de longue date à l’égard de Moscou sont justifiées, et ils ont pris la tête des appels à armer et à soutenir l’Ukraine contre l’invasion.

Les candidatures de la première ministre lituanienne, Ingrida Šimonytė, ou de son homologue estonienne, Kaja Kallas, comptent de nombreux soutiens, sans toutefois faire consensus, selon des sources diplomatiques.

Toutes deux ont adopté depuis longtemps une ligne diplomatique très dure à l’égard de la Russie, ce qui leur vaut les soutiens des alliés les plus opposés à Moscou, mais de sérieuses réserves dans de nombreuses capitales.

La nomination d’un Balte serait perçue comme trop provocante à l’égard de la Russie et pourrait entraîner un conflit direct avec Moscou.

Aucune candidature n’a encore été officialisée, mais d’autres noms circulent. La présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, ancienne ministre de la Défense, serait intéressée par le poste, mais son mandat court jusqu’à fin 2024, et la décision annoncée dimanche par Jens Stoltenberg de se retirer en octobre la met hors course, a expliqué un responsable européen.

Les Néerlandais ont une candidate avec leur ministre de la Défense, Kajsa Ollongren. La Grande-Bretagne, qui a déjà fourni trois secrétaires généraux au cours de l’histoire de l’OTAN, pourrait jouer la carte de son ministre de la Défense, Ben Wallace, mais le Brexit le disqualifie pour les 21 alliés membres de l’UE. La France ne présente jamais de candidat, mais sa voix compte pour la désignation du secrétaire général, et ses positions seront déterminantes.

La désignation d’un secrétaire général non européen est évoquée comme un joker avec la candidature de la vice-première ministre canadienne, Chrystia Freeland, mais l’idée ne prend pas. « Il n’y a pas de consensus », a reconnu un haut responsable de l’OTAN.

Le président américain, Joe Biden, n’a pas encore réfléchi à la succession, fait-on savoir à la Maison-Blanche.

Le groupe Wagner revendique la prise d’une localité près de Bakhmout Moscou — Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé dimanche que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Krasna Hora, à quelques kilomètres au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir depuis plusieurs mois. « Aujourd’hui, les unités d’assaut de Wagner ont pris la localité de Krasna Hora », a déclaré Evgueni Prigojine, cité par son service de presse. L’AFP n’a pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante. Depuis plus de six mois, le groupe Wagner et l’armée russe tentent de capturer Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, une ville à l’importance stratégique limitée, mais qui a gagné une grande importance symbolique du fait de la durée des combats. Les forces russes tentent ces dernières semaines d’encercler Bakhmout et ont réussi à couper plusieurs routes vers la cité vitales pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. Agence France-Presse