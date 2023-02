Blinken reporte sa visite à Pékin en raison du ballon espion chinois

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a reporté vendredi une visite prévue à Pékin après la détection d’un ballon espion chinois présumé dans l’espace aérien des États-Unis, malgré les « regrets » exprimés par les autorités chinoises pour cette intrusion, selon elles « involontaire ».

« Nous avons pris note des regrets exprimés par la Chine, mais la présence de ce ballon dans notre espace aérien est une violation claire de notre souveraineté ainsi que du droit international et c’est inacceptable », a déclaré à des journalistes un haut responsable américain sous couvert d’anonymat.

La visite d’Antony Blinken à Pékin, prévue dimanche et lundi, est donc « reportée » et sera reprogrammée quand « les conditions seront réunies », a-t-il ajouté, tout en se disant « confiant » dans la capacité des États-Unis à maintenir le dialogue avec Pékin.

M. Blinken en a fait directement part aux autorités chinoises, a-t-il ajouté, en précisant que si le déplacement avait été maintenu cela aurait « sérieusement limité le programme des discussions ».

Le Pentagone avait annoncé la veille avoir détecté un aérostat de grande taille au-dessus des États-Unis, et avait assuré n’avoir aucun doute sur sa provenance chinoise et son usage à des fins d’espionnage.

Pékin, qui avait d’abord appelé à ne pas « monter en épingle » cette affaire, a reconnu vendredi qu’il s’agissait bien d’un appareil venu de Chine.

Mais « c’est un aéronef civil, utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques », a assuré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Affecté par les vents, ce ballon « a dévié de sa trajectoire », a-t-il ajouté, en exprimant les « regrets » de son pays pour cette violation « involontaire » de l’espace aérien américain.

« Le ballon vole actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial. Il ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol », a fait savoir le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.

Selon les médias américains, le ballon a survolé les îles Aléoutiennes dans le nord de l’océan Pacifique, puis a traversé l’espace aérien canadien, avant d’entrer aux États-Unis il y a environ deux jours.

Photo: Larry Mayer The Billings Gazette via Associated Press