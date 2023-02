Mettre fin à l’esclavage par ascendance au Mali

Ce texte fait partie du cahier spécial Coopération internationale

Pour la première fois, des victimes d’esclavage par ascendance au Mali ont obtenu gain de cause grâce à l’intervention d’Avocats sans frontières Canada. L’organisme a soutenu l’association locale TEMEDT afin de faire valoir le droit à la propriété de ces personnes devant les tribunaux.

Même s’il a été aboli en 1905 sous la colonisation française, l’esclavage par ascendance continue en pratique au Mali, explique Me Pascal Paradis, directeur général d’Avocats sans frontières.

Ainsi, la société traditionnelle de certaines communautés maliennes, comme les Soninkés, les Peuls, les Sonrhaïs et les Malinkés, est divisée en castes, avec des nobles, des artisans, des griots et des esclaves ou leurs descendants. Des personnes sont donc considérées comme telles sous prétexte que leurs ancêtres avant eux l’étaient également. « La “propriété” de ces esclaves se transmet aussi de père en fils. On peut même encore hériter d’esclaves au Mali », ajoute-t-il.

Mais malgré l’interdiction de l’esclavage par l’administration coloniale, « il n’y a jamais eu de loi ou de réglementation spécifique jusqu’à 2016 », souligne l’avocat. Cette année-là, une révision du Code pénal a intégré certaines dispositions sur la répression de l’esclavage et des pratiques assimilées à cette condition. « Mais ça demeure très imprécis et insuffisant. C’est encore seulement un projet qui n’a pas été adopté », précise Me Paradis.

Cette absence de règles claires a fait en sorte que, depuis des décennies, les esclaves étaient maintenus dans des situations d’inaptitude et d’incapacité juridique, poursuit le directeur général d’Avocats sans frontières. Mais tout cela a changé récemment.

Une décision historique

Une décision de la Cour d’appel de Kayes, une grande ville à l’ouest du pays, a finalement donné gain de cause à des victimes d’esclavage par ascendance. Des individus leur réquisitionnaient des terres qu’elles exploitaient depuis plus de 40 ans. Le tribunal a tranché en faveur des occupants des terrains en stipulant qu’ils ne pouvaient en être dépossédés.

« En matière de propriété foncière, les esclaves cultivent la terre au profit de leur propriétaire. Et même s’il y a des gens qui y sont présents depuis des générations, on considère que la terre ne leur appartient pas », illustre Me Paradis. Afin de s’affranchir de leur condition, ces personnes doivent alors abandonner leurs terrains à leur maître, ajoute-t-il.

« Les esclaves disaient “nous sommes ici depuis assez longtemps pour que la prescription acquisitive fasse effet”. Et les esclavagistes répondaient “vous êtes des esclaves, donc vous n’avez pas ce droit” », résume Me Paradis. La prescription acquisitive est possible lorsque quelqu’un occupe une terre durant un certain temps et en devient donc le propriétaire de facto.

C’est sur cette base que l’association TEMEDT est allée devant la justice avec l’appui d’Avocats sans frontière. « On a gagné en première instance. Et surtout, ça a été confirmé en cour d’appel. C’est très important, parce que c’est une juridiction de haut niveau au Mali », souligne Me Paradis.

L’ONG a apporté un soutien financier et technique à l’association TEMEDT afin de mener des dossiers devant les tribunaux à travers différents projets. L’initiative a été financée par Affaires mondiales Canada et l’Union européenne.

En plus de donner gain de cause aux occupants du terrain, la cour a également mentionné dans son jugement l’illégalité de la pratique de l’esclavage par ascendance. « C’est la première fois que c’est formellement reconnu. Et c’est une décision extrêmement importante », souligne Me Paradis.

L’association TEMEDT, avec l’appui d’Avocats sans frontières, a aussi rencontré le ministre malien de la Justice à plusieurs reprises. Dans une lettre datée de novembre 2021, ce dernier a ensuite demandé aux procureurs généraux des différents districts du pays de mettre sur pied des mesures concrètes afin de mieux réprimer les infractions liées à l’esclavage par ascendance.

Servir d’exemple

La décision du tribunal a pavé la voie aux revendications des personnes victimes d’esclavage par ascendance, croit Me Paradis. « Maintenant, quelqu’un qui veut affirmer ses droits, au lieu de se retrouver devant une sorte de vide juridique, […] ça devrait rendre tous les recours beaucoup plus faciles à présent », espère-t-il.

Me Paradis souhaite aussi que cette décision au Mali inspire des avocats d’États avoisinants, où l’esclavage par ascendance est également toujours appliqué. « Chaque contexte juridique est différent. Ça n’a pas d’autorité jurisprudentielle dans les autres pays, mais, oui, ça va avoir une influence importante, croit-il. C’est pour ça qu’on s’appelle Avocats sans frontières. L’idée est de partager les pratiques et les leçons apprises au-delà des frontières. Et on va le faire dans ce dossier. »

