Neuf Palestiniens tués lors d’un raid israélien en Cisjordanie

Neuf Palestiniens ont été tués jeudi à Jénine lors d’un raid israélien présenté par l’armée comme une opération contre des activistes islamistes dans le camp de réfugiés de cette ville du nord de la Cisjordanie occupée.

Il s’agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l’armée israélienne et le Djihad islamique à Gaza pendant laquelle 49 Palestiniens au moins, parmi lesquels des combattants mais aussi des civils dont des enfants, avaient péri en trois jours d’août 2022.

L’Autorité palestinienne a dénoncé « un massacre » et annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020.

Le département d’État américain a dit regretter cette décision, jugeant « très important que les parties maintiennent voire approfondissent leur coordination sécuritaire ».

Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre lundi et mardi en Israël et Cisjordanie pour insister, selon Washington, sur « la nécessité urgente de prendre des mesures de désescalade ».

Au total, neuf personnes ont été tuées dans le camp de Jénine et des dizaines blessées, dont quatre grièvement, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les Nations unies n’ont pas recensé un bilan aussi élevé en une seule opération israélienne en Cisjordanie depuis qu’elles ont commencé à comptabiliser en 2005 les victimes du conflit israélo-palestinien en Israël et dans les Territoires palestiniens.

Photo: Zain Jaafar Agence France-Presse

« Tendances négatives »

Un dixième Palestinien a été tué par balles par les forces israéliennes jeudi, à Al-Ram près de Jérusalem, dans des conditions non précisées, et plusieurs autres ont été blessés dans d’autres incidents.

« Depuis le début de l’année, nous continuons d’observer les niveaux élevés de violence et les tendances négatives qui ont caractérisé 2022 », a regretté dans un communiqué l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, jugeant « essentiel de faire baisser immédiatement les tensions ».

Selon l’armée israélienne, le raid mené dans la matinée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine était une « opération de contre-terrorisme » visant des membres de l’organisation Djihad islamique qui, d’après le ministre de la Défense Yoav Gallant, planifiaient une attaque en Israël.

La ministre palestinienne de la Santé Mai al-Kaila a accusé les soldats israéliens d’avoir tiré du gaz lacrymogène à l’intérieur de l’unité pédiatrique de l’Hôpital gouvernemental local, ce que l’armée a démenti.

Le directeur de l’hôpital, Wissam Bakr, a indiqué que du gaz lacrymogène avait été tiré « dans le périmètre » de son établissement. « Le gaz a atteint le service pédiatrique, posant un danger pour les enfants, qui ont été transférés vers un endroit sûr loin des affrontements », a-t-il dit à l’AFP.

« Personne n’a tiré du gaz lacrymogène volontairement dans un hôpital […] mais l’opération se déroulait non loin de l’hôpital et il est possible que du gaz lacrymogène soit entré par une fenêtre ouverte », a affirmé à l’AFP un porte-parole militaire israélien.

L’armée israélienne avait auparavant rapporté avoir tiré sur plusieurs « terroristes », sur fond d’échanges de coups de feu dans le camp. Aucun soldat n’a été blessé, a-t-elle ajouté.

Israël « ne cherche pas d’escalade », mais se prépare « à tous les scénarios », a affirmé le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, d’après un communiqué de son bureau.

La diplomatie saoudienne a « vivement » dénoncé « l’incursion » israélienne, que le Qatar a qualifiée de « prolongement des crimes odieux » contre « le peuple palestinien sans défense ».

« Résistance »

Majeda Obeid, 61 ans, a été tuée alors qu’elle regardait les affrontements par sa fenêtre dans le camp de Jénine, a déclaré sa fille Kefiyat à l’AFP.

« Elle a été touchée d’une balle dans le cou et s’est effondrée contre le mur puis au sol », a-t-elle dit, dans le salon familial où du sang recouvre le bord d’un tapis.

« La résistance est partout et est prête pour le prochain affrontement », a commenté Tariq Salmi, porte-parole du Djihad islamique, dans un communiqué.

Dans le camp de Jénine, qui date de 1953 et abrite plus de 23 000 réfugiés selon l’UNRWA — l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens — les murs de certains bâtiments ont été noircis par des incendies, a constaté un photographe de l’AFP.

En mai 2022, la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, vedette de la chaîne Al Jazeera, y avait été tuée alors qu’elle couvrait un raid israélien.

L’armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, mène des opérations quasi quotidiennes à travers ce territoire palestinien, particulièrement dans les secteurs de Jénine et Naplouse, bastions de factions palestiniennes armées.

Les décès de jeudi portent à 30 le nombre de Palestiniens, civils ou membres de groupes armés, tués depuis le début de l’année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens.