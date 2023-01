Quoi surveiller dans le monde en 2023

Vers l’an 1 de la guerre en Ukraine

Le 24 février dernier, la Russie envahissait l’Ukraine. La Russie a échoué à forcer un changement de régime, et les forces ukrainiennes ont depuis repris le contrôle de plusieurs pans de leur territoire. « Est-ce qu’on aura droit à une poursuite de la contre-offensive ukrainienne cet hiver, comme plusieurs l’anticipent ? » se demande Yann Breault, professeur adjoint au Collège militaire royal de Saint-Jean. La crainte d’une nouvelle offensive majeure russe, y compris vers Kiev, est également présente. La position des deux camps semble irréconciliable. Les Russes, qui s’attaquent depuis cet automne aux infrastructures énergétiques, n’ont pas perdu espoir de conquérir des territoires. De son côté, l’Ukraine mise sur les pertes russes et sur un essoufflement de la capacité industrielle de la Russie, qui lui permet jusqu’à présent de poursuivre la guerre.

L’ex-président Donald Trump face à la justice

L’année s’annonce difficile pour l’ancien président des États-Unis Donald Trump, qui doit se battre sur plusieurs fronts judiciaires alors qu’il a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. La commission d’enquête concernant l’assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021 a notamment recommandé des poursuites pénales contre le controversé homme d’affaires, l’accusant de quatre crimes. La suite repose maintenant sur le ministère de la Justice. Le ministère enquête de plus sur le retrait de documents gouvernementaux de la Maison-Blanche, qui ont ensuite été transférés à Mar-a-Lago, la propriété de Donald Trump en Floride. Le rôle de l’ancien président pour tenter de faire invalider les résultats de l’élection de 2020 est également scruté par la justice.

Des élections « bidon » au Myanmar

Après un coup d’État en février 2021, le chef de la junte militaire a promis des élections « libres et équitables » au Myanmar plus tard cette année. Mais l’affirmation est accueillie avec grand scepticisme. « C’est une fiction totale. Il n’y a aucune base légitime et légale, lance John Packer, professeur en droit et directeur du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne à l’Université d’Ottawa. Il va être très difficile de conduire des élections. » Le pays connaît beaucoup d’instabilité. La dirigeante myanmaraise déchue Aung San Suu Kyi est incarcérée depuis le coup d’État, et le pays a connu une flambée de violence. La junte pourrait continuer à diriger avec une force démesurée, et l’expert anticipe que si la situation se détériore, il pourrait y avoir des débordements et d’importants flux de réfugiés.

La COVID-19 aux portes de 2023

La COVID-19 frappe encore à nos portes pour l’année 2023. De nouveaux sous-variants d’Omicron prennent de l’ampleur et sont à surveiller. Le relâchement des mesures draconiennes en Chine pour contrôler la transmission du virus suscite également de l’inquiétude. « Il y aura une transmission plus active et plus importante. Plus de mutations sont possibles, ce qui peut impacter les autres pays. La Chine est le point chaud de la planète pour ce qui est de la COVID-19 en ce moment », souligne le virologue Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal. Le sous-variant BF.7, qui submerge la Chine, et le XBB.1.5, qui se propage rapidement aux États-Unis, sont sur le radar. « Avec un nouveau sous-variant plus transmissible et qui risque d’infecter plus activement même les personnes vaccinées, ça pourrait ajouter une complication additionnelle », affirme l’expert.

L’avenir d’Erdoğan en jeu en Turquie

En Turquie, le président Recep Tayyip Erdoğan fait face à une opposition unie dans le cadre des élections législatives et présidentielles à venir. Au pouvoir depuis bientôt vingt ans, il est donné perdant par les sondages et il pourrait perdre la majorité au parlement. L’usure du pouvoir, la dégradation de l’État de droit et sa politique économique, particulièrement monétaire, ont rendu l’homme d’État impopulaire. « Erdoğan va utiliser tous les moyens imaginables, et même inimaginables, pour rester au pouvoir », prévient Marc Pierini, spécialiste de la Turquie à l’Institut Carnegie-Europe. Ekrem Imamoglu, le maire d’Istanbul, vu comme un candidat sérieux pour l’opposition, a notamment été condamné récemment à deux ans et sept mois de prison et à la suspension de ses activités politiques pour une durée équivalente.

Le couronnement du roi Charles III

Le très long règne de la reine Élisabeth II s’est éteint avec elle le 8 septembre 2022, dans son château écossais de Balmoral. Le couronnement de son fils, le roi Charles III, 74 ans, aura lieu le 6 mai à l’abbaye de Westminster, à Londres, aux côtés de son épouse, la reine consort Camilla. Le palais se prépare à un couronnement plus modeste que celui d’Élisabeth II en 1953, et veut « refléter la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle ». La cérémonie durera une heure, contre trois pour la reine défunte, et la liste des invités sera réduite de 8 000 à 2 000. Les révélations explosives sur la famille royale du prince Harry et de sa femme, Meghan Markle, qui ne cessent de s’accumuler et d’alimenter les conversations depuis plusieurs mois, pourraient par ailleurs venir teinter les célébrations.

Le chaos dans une Haïti en crise

Haïti est plongé dans une crise humanitaire, alors que des groupes armés criminels sèment le chaos. L’accès aux soins de santé, à l’électricité et à l’eau potable est limité, et des centaines de personnes ont été tuées ou kidnappées. À cela s’ajoute une crise politique depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Y aura-t-il des élections prochainement ? C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre par intérim, Ariel Henry, qui a promis un calendrier pour tenir des « consultations populaires », comme c’était le cas un an auparavant. Sur les ondes de France 24, Jean-Marie Théodat, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, estime toutefois qu’il s’agit « d’une manoeuvre dilatoire ». « Il [Ariel Henry] n’a jamais eu de légitimité. C’est une façon de se donner du temps pour pouvoir garder le pouvoir. »

Taïwan résiste toujours à la Chine

La Chine multiplie les manoeuvres militaires autour de Taïwan, et les relations entre les deux États, déjà tendues, se sont dégradées en 2022. Pékin considère l’île comme une partie de son territoire, et la crainte d’une reconquête par la force est présente. « La Chine a un potentiel militaire de plus en plus important », commente Frédéric Lasserre, professeur à l’Université Laval. Mais la menace n’est pas nécessairement à court terme, ajoute-t-il. « Ce n’est pas impossible que, dans les années 2030 ou 2040, Pékin se dise que l’option politique ne fonctionne pas et qu’elle se résout à l’option militaire », analyse-t-il. Pékin ne cache pas le fait qu’elle veut que Taïwan soit complètement revenue dans son giron d’ici 2049, date du centième anniversaire de l’accession au pouvoir du Parti communiste chinois.

Révolte en Iran

La population défie le pouvoir en Iran, et le régime s’en trouve fragilisé. La mort en détention le 16 septembre 2022 d’une jeune femme, qui avait été arrêtée par la police des moeurs parce qu’elle aurait enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, a mis le feu aux poudres. Depuis le début du mouvement de contestation, la justice a condamné à mort 14 personnes en lien avec les manifestations, d’après un décompte de l’AFP. Selon des opposants iraniens en exil, l’année 2023 sera fructueuse pour les manifestants. « En nous organisant et en étant solidaires, [nous sommes sûrs que] 2023 sera l’année de la victoire pour la nation iranienne. L’année de la liberté et de la justice en Iran », ont déclaré simultanément sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux des personnalités de premier plan dans les domaines de la culture, des droits de la personne ou encore du monde sportif.