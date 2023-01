Un dépistage «inacceptable» aux yeux de Pékin

La COVID-19 se répand comme un feu de broussaille en Chine. Inquiets face à l’émergence d’un nouveau variant, plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, exigent maintenant un test de dépistage pour les voyageurs chinois. Pékin fustige cette décision et menace d’appliquer des mesures de représailles contre ces nations qui jouent de prudence.

Près de 20 % de la population mondiale est nouvellement exposée au coronavirus depuis que la Chine a levé d’un coup, en décembre, toutes ses restrictions sanitaires. Du même souffle, Pékin a ouvert la voie aux résidents chinois pour voyager à l’étranger.

Plusieurs pays hésitent à accueillir ce déluge de ressortissants chinois confinés depuis trois ans, anticipant l’arrivée de nouveaux variants et d’une nouvelle vague de contaminations conséquente.

Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, le Japon, l’Australie et plusieurs pays européens ont annoncé des mesures plus strictes pour les voyageurs chinois.

À l’instar de ses partenaires internationaux, le Canada exigera un test de dépistage négatif à partir de jeudi pour tous les voyageurs sur les vols en provenance de Chine, de Macao ou de Hong Kong.

Le gouvernement chinois fulmine face à ces restrictions. « Nous pensons que les restrictions d’entrée adoptées par certains pays visant la Chine manquent de fondement scientifique, et que certaines pratiques excessives sont encore plus inacceptables », a affirmé mardi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse. « Nous sommes fermement opposés aux tentatives de manipulation des mesures sanitaires à des fins politiques et prendrons des contre-mesures basées sur le principe de réciprocité. »

L’exigence par Washington de présenter aux frontières du pays un test négatif pour les voyageurs qui viennent de Chine « se fonde uniquement sur la science », a rétorqué mardi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. D’ailleurs, l’« écrasante majorité » des pays de l’Union européenne se sont prononcés mardi en faveur de tests systématiques pour les voyageurs chinois, a annoncé un porte-parole de la Commission européenne.

Haro sur les variants

Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont rencontré des responsables chinois vendredi dernier pour les appeler à effectuer un partage régulier de données sur la COVID-19. La porte-parole Mao Ning a déclaré mardi à la presse que les deux parties allaient poursuivre « les échanges techniques » pour contribuer à « mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible ».

L’inquiétude s’est propagée jusqu’aux bureaux de l’ONU, à Genève, où un comité d’experts s’est réuni mardi pour travailler sur une réponse internationale, tant les données chinoises ont de quoi faire sourciller.

Pékin, après avoir avoué que quantifier les contagions sur son territoire est devenu « impossible », a cessé de partager les chiffres quotidiens de cas et de décès le 25 décembre dernier. Désormais, le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies ne publiera ces informations qu’une fois par mois.

Les autorités ont aussi modifié les critères permettant d’attribuer un décès à la COVID-19. Seules 15 morts de ce type ont donc été rapportées dans le pays de 1,4 milliard d’habitants depuis la levée des restrictions le 7 décembre.

Les variants qui circulent en Chine se comparent à ceux qui circulent ailleurs, selon la coalition internationale de partage de données médicales GISAID. Des « analyses phylogénétiques préliminaires » indiquent que les variants détectés en Chine ressemblent à ceux qui ont été détectés de par le monde entre juillet et décembre 2022. Ce rapport du GISAID a été publié le 3 janvier.

Cependant, peu de données appuient ces conclusions. Dans les 180 derniers jours, la Chine n’a communiqué que 1137 analyses de séquences de virus avec GISAID, soit 0,02 % des cas recensés. En comparaison, les États-Unis ont fourni à l’organisme indépendant quelque 559 000 analyses de variants, soit 4,5 % des cas enregistrés. Le Canada fait encore meilleure figure en matière de transparence, puisqu’il a offert 78 340 analyses, représentant presque 15 % des cas officiels.

Plus de 100 ambulances par jour

Des témoignages sur place confirment que la Chine fait actuellement face à sa pire flambée de cas. Dans la mégalopole de Shanghai notamment, les deux tiers des habitants pourraient avoir été infectés ces dernières semaines, a estimé mardi un haut responsable d’un des principaux hôpitaux de la ville. « Actuellement, l’épidémie à Shanghai est très étendue et elle pourrait avoir touché 70 % de la population », a déclaré Chen Erzhen, vice-président de l’hôpital Ruijin, à un blogue affilié au Quotidien du peuple.

Dans d’autres grandes villes chinoises comme Pékin, Tianjin, Chongqing et Canton, les autorités sanitaires estiment que le pic est déjà passé.

Le docteur Chen, également membre du conseil d’experts sur la COVID-19 de Shanghai, a indiqué que son hôpital reçoit 1600 admissions en urgence par jour — le double par rapport à la période ayant précédé la levée des restrictions —, 80 % concernant des malades de la COVID-19. « Plus de 100 ambulances arrivent à l’hôpital chaque jour », a-t-il précisé.

Bien installée dans les villes, la maladie se répandra irrémédiablement aux quatre coins de l’empire du Milieu d’ici la fin du mois. Le 22 janvier aura lieu le Nouvel An chinois, et des dizaines de millions de Chinois traverseront le pays d’ici là pour rejoindre leur campagne natale et festoyer. Cette migration de masse annulée depuis trois ans en raison de la pandémie risque ainsi de disséminer le virus même dans les zones reculées de Chine.

Avec Associated Press et l’Agence France-Presse