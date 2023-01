Ces pays qui célèbrent le nouvel an de manières insoupçonnées

Au Québec, c’est bien connu, on accueille généralement la nouvelle année lors de grands réveillons, à l’extérieur sous des feux d’artifice, ou encore à la maison, devant le Bye-Bye ou autres émissions spéciales. Or, si presque tous les pays du monde utilisent le calendrier grégorien et passent d’une année à l’autre le 31 décembre, tous ne fêtent pas de la même façon.

Le Devoir vous propose donc un tour d’horizon de différentes coutumes inusitées, dans quatre régions du monde, qui visent à accueillir la nouvelle année ou à revenir sur celle qui s’achève.

Nouvelle-Zélande — Dans ce pays qui est l’un des premiers au monde à changer d’année, de nombreux Néo-Zélandais sortent traditionnellement dans les rues, au coup de minuit, munis de casseroles, afin de produire un tintamarre festif et rassembleur. Des feux d’artifice suivent ces célébrations dans plusieurs villes. D’ailleurs, à Auckland, la plus populeuse du pays, la Sky Tower — une tour qui ressemble à la tour CN de Toronto — est illuminée et entourée de feux d’artifice.

Afrique du Sud — Comme presque tout le monde, les Sud-Africains célèbrent le nouvel an le 31 décembre, à minuit. Toutefois, au Cap, importante ville portuaire dans le sud du pays, on fête également le Kaapse Klopse, ou le Cape Town Minstrel Carnival, le 2 janvier. Il s’agit d’un carnaval associé aux métis du Cap — un important groupe ethnique dans la région — qui provient du fait que le 2 janvier, les esclaves noirs obtenaient leur seule journée de congé de l’année, parce que leurs patrons se reposaient après les festivités de la veille. De nos jours, une parade est organisée où des artistes déambulent dans les rues, arborant des vêtements aux couleurs vives, jouant de la musique festive. Ce festival, qui célèbre le nouvel an pour les métis du Cap, revêt également une signification particulière parce qu’il a été interdit pendant de nombreuses années lors de l’apartheid.

Espagne — La coutume veut que le 31 décembre, à la Nochevieja, les Espagnols avalent 12 raisins, un par un, au rythme des 12 coups de minuit, pour les 12 mois de l’année. Le décompte est d’ailleurs retransmis en direct à la télévision. On dit de ceux qui parviennent à les avaler à temps qu’ils vivront une année sous le signe de la chance et de la prospérité. La tradition remonte à 1909. Après une année où la récolte de raisins a été prolifique jusqu’à la surproduction, des viticulteurs d’Alicante ont proposé que chaque espagnol mange ainsi ce fruit au nouvel an pour écouler les stocks. La tradition s’est ensuite répandue dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Écosse — Les Écossais célèbrent, chaque 31 décembre, le Hogmanay. Il s’agit d’un ensemble de rites traditionnels écossais et d’événements culturels modernes aux origines diverses, incluant les fêtes païennes du solstice d’hiver des Scandinaves. Par exemple, bien qu’on le pratique de moins en moins, le first-footing consiste à être la première personne à franchir le pas de la porte d’un ami ou voisin, dès minuit, souvent avec un cadeau symbolique comme du whisky ou un gâteau. Cette personne est ensuite considérée comme porteuse de bonne fortune pour l’année à venir. Les célébrations du nouvel an à Édimbourg sont d’ailleurs souvent les plus courues dans le monde, rassemblant des centaines de milliers de personnes. Cette année, le Hogmanay d’Édimbourg durera trois jours et sera constitué à la fois de feux d’artifice et de concerts de musique.