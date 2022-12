L’Indonésie lève ses restrictions anti-COVID

L’Indonésie a supprimé vendredi toutes les restrictions anti-COVID restantes pour sa population, la situation s’étant nettement améliorée ces derniers mois, mais maintient pour l’instant les exigences pour les voyageurs arrivant de certains pays étrangers.

Le pays était devenu l’été dernier l’épicentre de l’épidémie en Asie après l’arrivée du virus Delta, puis d’Omicron, qui avaient submergé les services de santé.

« Il n’y a plus de restrictions de mouvement ou de rassemblement », a déclaré vendredi le président Joko Widodo lors d’une conférence de presse, ajoutant que les principaux indicateurs de l’épidémie étaient maintenant « en dessous » des niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Il a toutefois appelé ses concitoyens à rester vigilants, et notamment à continuer à porter le masque en intérieur et dans les foules, même si ce ne sera plus obligatoire.

Les infections ont très nettement diminué depuis le pic de cet été dû au variant Omicron. On compte maintenant moins de 1000 nouveaux cas par jour, selon les statistiques officielles.

Environ 98,5 % de la population est maintenant immunisée contre le virus, a déclaré le président, citant une étude gouvernementale. « Notre immunité est bonne. Nous n’avons donc plus besoin de tests PCR aux aéroports », a-t-il ajouté.

Le gouvernement compte pour l’instant maintenir le programme d’aide sociale mis en place pendant l’épidémie.

En revanche, des restrictions restent en place pour les étrangers arrivant de certains pays, ont indiqué les autorités sans plus de précisions.

« Si la situation s’améliore encore, nous n’excluons pas d’annuler certaines autres restrictions, y compris celles concernant les voyageurs étrangers », a déclaré à l’AFP le chef de l’agence chargée de gérer les conséquences de la COVID-19, M. Suharyanto.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 160 000 personnes sont mortes de la COVID-19 en Indonésie. Et près de 175 millions d’Indonésiens (sur une population de 270 millions) ont été vaccinés, donc près de 70 millions ont reçu une troisième dose, selon le ministère de la Santé.