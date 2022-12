L’influenceur Andrew Tate arrêté en Roumanie pour proxénétisme aggravé

L’influenceur britannique controversé Andrew Tate comparaissait vendredi devant un tribunal de Bucarest pour proxénétisme aggravé, quelques jours après un échange très vif et abondamment commenté entre cet ancien kickboxeur et l’écologiste Greta Thunberg sur Twitter.

Andrew et son frère Tristan Tate ont été placés en garde à vue « pour 24 heures », a indiqué à l’Agence France-Presse (AFP) une porte-parole du parquet anti-mafia DIICOT, Ramona Bolla.

Le tribunal, dont l’audience a débuté à 14 h (7 h heure de l’Est), doit se prononcer sur une possible détention provisoire de 30 jours.

Andrew Tate avait eu cette semaine un échange houleux, devenu viral, avec Greta Thunberg sur les réseaux sociaux, dans lequel il se félicitait d’émettre beaucoup de gaz à effet de serre avec sa collection de grosses cylindrées.

À la nouvelle de son arrestation, la militante suédoise a tweeté ironiquement vendredi matin : « voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses emballages de pizza ».

Ce message, « liké » à ce stade 1,6 million de fois, a contribué à alimenter des spéculations sur le fait que Tate aurait été « localisé » par les autorités roumaines grâce à l’emballage de pizza visible dans une réponse vidéo qu’il lui avait adressée mercredi.

Les procureurs roumains ont cependant démenti. « Ce n’est pas lié », a réagi Mme Bolla.

« Pour déterminer si une personne se trouve dans le pays ou non, nous utilisons toute une gamme de moyens », a-t-elle ajouté, précisant que « les mandats d’arrêt et perquisitions » étaient déjà prêts.

De son côté, un porte-parole de Greta Thunberg a confirmé à l’AFP que son tweet était « une blague » et que « les autorités roumaines n’étaient pas entrées en contact avec elle ».

Récent retour sur Twitter

Le parquet mène l’enquête depuis début 2021 et avait déjà perquisitionné en avril dernier une villa d’Andrew Tate.

Selon un communiqué, l’influenceur britannique et son frère sont soupçonnés de « crimes en bande organisée », de « viol » et de « traite d’êtres humains » en Roumanie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Six victimes potentielles sont à ce stade identifiées. Dupées par les deux hommes qui simulaient des sentiments à leurs égards et les auraient ensuite séquestrées, elles auraient été forcées par la violence à la prostitution et à la production de films pornographiques.

Le parquet a diffusé des images des perquisitions, sur lesquelles on peut voir des armes à feu, des liasses de billets et des voitures de sport saisies dans différents lieux en Roumanie.

Selon la presse roumaine, deux femmes, dont une citoyenne américaine, avaient été libérées au printemps par la police de la propriété des frères Tate.

Les deux hommes ont déménagé en Roumanie il y a quelques années.

Andrew Tate, qui possède aussi la nationalité américaine, était apparu dans l’émission télévisée Big Brother en 2016. Il avait été éliminé de la compétition après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de frapper une femme.

Il s’était ensuite tourné vers les réseaux sociaux où il avait promu des thèses masculinistes. Ses comptes avaient tous été suspendus en raison de propos misogynes.

Il avait notamment estimé que les femmes victimes d’abus sexuels devraient en être tenues pour responsables.

Dans la foulée du rachat de Twitter par Elon Musk, son compte domicilié à Dubaï avait toutefois été réactivé sur le réseau social. Il est suivi par 3,6 millions de personnes.

Sur son site Internet, il se présente crâne rasé et barbe bien taillée portant des lunettes d’aviateur.

Fumant de gros cigares et les muscles saillants, il assure être un multimillionnaire et monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches.