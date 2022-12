Dame Nature souffle le chaud et le froid sur le monde

Blizzard aux États-Unis, tempête mortelle au Japon et pluie sur les pentes de ski en France : dame Nature ne fait pas de cadeaux à la planète en cette fin d’année. Tour d’horizon en photos.

Souffler le chaud et le froid aux États-Unis

La tempête qui s’est abattue sur le Québec a aussi causé une cinquantaine de morts aux États-Unis.

« On parle de températures entre 10 et 15 °C sous les normales sur presque l’ensemble du territoire », précise au Devoir un météorologue de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (AAOOA). La chute du mercure a été brutale dans certaines régions centrales des Rocheuses, où la température a baissé de 25 à 30 °C « en l’espace de quelques heures ».

Des records de froid ont été atteints un peu partout aux États-Unis durant la journée du 24 décembre. Des chutes de neige atteignant deux mètres ont également enseveli la région des Grands Lacs.

Les vents contraires ont depuis commencé à souffler. Non seulement la température remonte progressivement, mais elle sera d’ici quelques jours « bien au-delà des moyennes de saison », selon l’AAOOA.

On sentira chez nous aussi ce retour du balancier. Le mercure dépassera d’ici vendredi le point de congélation et oscillera autour de 5 °C la veille du jour de l’An partout dans le sud du Québec.

« Jusqu’à jeudi matin, c’est très hivernal, très saisonnier, explique Maxime Desharnais, météorologue pour Environnement Canada. […] Ensuite, une masse d’air chaud va remonter du Midwest pour apporter un redoux de trois jours. »

Il pleuvra pour le décompte du 31 au soir, confirme-t-il. Les plus importantes précipitations se concentreront au nord de Montréal. « Ça coïncide avec des régions qui ont énormément de neige. La neige va devenir assez dense, chargée d’eau. Ça serait important que les gens déneigent leur toit, surtout parce que la neige est légère en ce moment-ci. »

L’Europe transpire

L’Europe traverse, à l’inverse, ce qu’on pourrait presque appeler une vague de chaleur hivernale.

La France, par exemple, vient de passer un Noël particulièrement doux, bien au-dessus des normales de saison et au deuxième rang des plus chauds depuis 1945.

Et le mercure va continuer de grimper. « La douceur atteindra son paroxysme samedi avec régulièrement 15 °C dépassés l’après-midi un peu partout, et même 20 °C dépassés dans le Sud-Ouest », stipule mardi l’organisme Météo France.

Photo: Jeff Pachoud Agence France-Presse

L’Allemagne prévoit que le jour de l’An sera le plus chaud jamais enregistré sur son territoire, avec des sommets à 20 °C dans les régions près de la Suisse.

Conséquence de ce redoux exceptionnel : de nombreuses pistes de ski sont fermées. À peine un quart des pistes sont ouvertes dans les Pyrénées, tandis que dans les Vosges ou le Jura, c’est moins d’un quart qui ont pu ouvrir. Le trois quarts des pistes des Alpes demeurent ouvertes, en revanche.

De la neige au Japon… et au Mexique

D’importantes chutes de neige au Japon ont tué au moins 17 personnes et en ont blessé 93 autres ces dix derniers jours, selon un bilan provisoire d’une agence gouvernementale établi lundi. La plupart sont mortes en tombant de leur toit lorsqu’elles tentaient de le déneiger, ou alors elles ont été ensevelies par des chutes de neige des toits. Jusqu’à 80 cm de neige sont tombés dans la région au nord de Tokyo.

Photo: Kyodo News Associated Press

Photo: Kyodo News Associated Press

Des milliers de foyers du pays ont par ailleurs connu des coupures d’électricité.

La neige et le froid exceptionnels n’ont pas épargné… le Mexique. Une fine couche de neige a recouvert les régions en altitude du centre-est du pays, dont la capitale Mexico. Les températures moyennes y sont en moyenne comprises entre 7 °C et 20 °C en décembre.

Avec l’Agence France-Presse