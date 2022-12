Une situation toujours temporaire pour les Ukrainiens qui ont fuit la guerre

Retour sur les répercussions de l’invasion russe en Ukraine, qui a marqué le monde en 2022.

L’ invasion russe de l’Ukraine a causé un exode de millions d’Ukrainiens depuis le 24 février, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Mais après plusieurs mois, la compassion des pays d’accueil s’effrite, constate une experte.

Plusieurs se sont rendus dans les pays voisins, comme la Pologne ou la Moldavie, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en France ainsi que de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada. En Europe, la situation est incertaine, constate Christina Clark-Kazak, professeure à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Les pays n’ont pas prévu que les Ukrainiens qui ont fui la guerre restent à long terme. « On voit des politiques qui changent, détaille l’experte. Au début, c’était très attrayant. Mais, maintenant, on voit que les gens qui sont arrivés en premier continuent de recevoir des services, mais les nouveaux arrivants, non. »

Certains refont un semblant de vie dans leur nouveau chez-soi et veulent y rester, d’autres patientent dans l’attente d’un retour potentiel, et un bon nombre est revenu en Ukraine une fois les forces russes chassées de certaines régions, comme la banlieue de Kiev.

« C’est difficile pour les Ukrainiens de prendre des décisions et de poursuivre leur vie, parce que leur situation est toujours temporaire », souligne Christina Clark-Kazak, en faisant référence aux visas temporaires des pays qui les accueillent. Par exemple, au Canada, le visa est de trois ans et donne le droit de travailler ou d’étudier. Les pays ont réagi très rapidement face à l’exode, note la spécialiste, mais le manque de mesures permanentes ne permet pas de résoudre l’incertitude que les Ukrainiens peuvent ressentir par rapport à l’avenir.

Avec le coût de la vie qui augmente, le sentiment d’hospitalité des personnes qui hébergent des Ukrainiens s’épuise lui aussi.

La majorité des hommes n’ont pas le droit de quitter le pays, ce qui crée des situations déchirantes au sein des familles et rend difficile la planification de l’avenir, car il est incertain qu’ils puissent un jour se rendre dans le pays d’accueil où leur famille se trouve.

Les attaques russes contre les infrastructures énergétiques depuis octobre forcent également le départ d’Ukrainiens qui n’ont plus d’électricité ni de chauffage alors que l’hiver s’est installé. « Des gens fuient pour la première ou la deuxième fois », glisse l’experte, qui précise que les mouvements des Ukrainiens ne sont pas linéaires et s’adaptent en fonction des répercussions de la guerre.

Le pays est toutefois loin de se vider et une bonne part de la population reste, pour des raisons qui peuvent être politiques et nationalistes. « Ils veulent être la résistance face à l’invasion, et il y a une fierté très forte quant au fait de rester dans le pays même chez les civils. Ils veulent envoyer le message qu’ils ne vont pas disparaître comme pays », souligne la spécialiste.