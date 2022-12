«La Coupe du monde a toujours été politique»

Tout le monde a peur d’une guerre, d’une guérilla et d’une guerre civile. » C’est par ces mots de panique que la mairesse du huitième arrondissement de Paris, Jeanne d’Hauteserre, exprimait cette semaine son inquiétude à la veille du match de demi-finale qui décidera ce mercredi qui, de la France ou du Maroc, accédera à la finale de la Coupe du monde.

Dans la capitale française, l’inquiétude est à son comble après les scènes d’émeute survenues la semaine dernière à Bruxelles à l’occasion de la victoire du Maroc sur l’Espagne et les affrontements survenus sur les Champs-Élysées mercredi dernier. Des incidents certes moins importants qu’à Bruxelles, mais qui ont tout de même entraîné une centaine d’arrestations.

Ces tensions n’ont rien pour étonner le géopolitologue Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Auteur de plusieurs livres sur le sport et la politique, dont une histoire de la Coupe du monde, il publie ces jours-ci une bande dessinée sur la géopolitique mondiale depuis 1945 (Géostratégix, Dunod).

Celui qui a l’habitude de dire que la géopolitique est son métier et le « foot » sa passion estime que le sport a toujours été un révélateur des tensions politiques à l’échelle du monde, comme dans chaque pays d’ailleurs.

De l’Uruguay au Qatar

« Les Coupes du monde ont toujours été politiques. Aujourd’hui, c’est plus visible à cause des médias. Mais ça a toujours été le cas. La toute première, en 1930, s’est tenue en Uruguay. Ce petit pays voulait exister face à ses grands voisins qu’étaient l’Argentine et le Brésil. Exactement comme le Qatar qui, aujourd’hui, cherche à s’affirmer face aux géants que sont l’Iran et l’Arabie saoudite. Lorsqu’en 1990, l’Irak a annexé le Koweït, le Qatar n’était pas très rassuré. Ses dirigeants se sont dit que si les Saoudiens faisaient la même chose, il n’était pas certain que les Américains lancent une offensive internationale pour les libérer. Ils se sont dit qu’il serait plus gênant d’envahir un pays qui accueille la Coupe du monde. »

Ce qui est vrai à l’échelle du monde ne l’est-il pas aussi à l’échelle de la France ? Les débordements survenus cette semaine sont-ils le symptôme d’une intégration en panne ? « On sait que les problèmes d’intégration existent. Ce n’est pas un secret, dit Pascal Boniface. Est-ce que les jeunes ont voulu le manifester ou s’agit-il simplement de gens qui ont saisi l’opportunité pour faire de la casse ? Il faudrait vérifier. […] Pourtant, ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que, si le Maroc perd, une majorité de Marocains prendra pour la France. Et inversement, d’ailleurs. »

La Coupe du monde arabe

Quoi qu’il arrive mercredi, cette Coupe du monde aura été en partie celle du monde arabe, croit Pascal Boniface. « C’est la première fois qu’une équipe arabe — et même africaine — arrive en demi-finale. On en voit l’importance dans la ferveur que suscite l’équipe du Maroc dans l’ensemble du monde arabe. »

Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont beau ne pas être au beau fixe, et les médias officiels algériens n’avoir évoqué cette victoire que du bout des lèvres, les Algériens l’ont célébrée dans la joie faisant en quelque sorte du Maroc le champion du monde arabe. C’est la victoire de « tous les peuples arabes » et de « tous les peuples musulmans du monde », a même déclaré le Franco-Marocain Sofiane Boufal, ancien joueur de Southampton.

« N’oublions pas que les Saoudiens ont aussi battu l’Argentine, dit Boniface. Pour la première fois, d’ailleurs, tous les continents étaient représentés lors des huitièmes de finale, ce qui n’est pas habituel. »

Fait significatif : des drapeaux palestiniens ont été brandis dans les stades, et même par les joueurs marocains. Le Maroc a pourtant signé les accords d’Abraham normalisant ses relations avec Israël, rappelle le politologue. « Mais cette paix est une paix par le haut, qui n’a pas infusé dans les populations, qui y voient toujours une cause sacrée symptomatique à leurs yeux du “deux poids, deux mesures” des Occidentaux, puisqu’on sanctionne la Russie, mais pas Israël. » Le Qatar est d’ailleurs l’un des derniers pays, avec l’Algérie et la Tunisie, à continuer de soutenir la cause palestinienne.

Dans cette Coupe du monde, les joueurs iraniens se sont aussi fait remarquer en refusant de chanter leur hymne national. Ils avaient pourtant été reçus par le président Raïssi avant leur départ. « Il n’empêche, dit Boniface, que cet affront a été vu dans le monde entier et qu’il représente un défi pour le régime iranien. »

Finalement, aura-t-on eu raison d’aller au Qatar malgré les appels au boycottage lancés tant par les écologistes que ceux qui dénonçaient les terribles conditions de travail des immigrés dans ce pays ?

« Une fois la Coupe attribuée au Qatar, il est évident qu’il fallait y aller. Il fallait se poser la question en 2010. On ne boycotte pas une Coupe du monde. La situation des travailleurs immigrés était connue. Parmi les gens qui ont appelé au boycottage, vous aviez probablement des gens qui n’aimaient pas le football, d’autres qui étaient peut-être réticents à aller dans un pays arabe, d’autres enfin qui n’aimaient pas le régime. En passant, le Qatar a établi un salaire minimum et a supprimé le système de la kafala, qui interdisait à un travailleur étranger de changer d’emploi sans la permission de son patron. Des progrès reconnus par l’Organisation internationale du travail. »

Les nouveaux territoires du ballon rond

Le scandale de corruption qui vient d’éclater au Parlement européen, où le Qatar est soupçonné d’avoir soudoyé des parlementaires, dont une vice-présidente, pourrait néanmoins rapidement ternir le prestige du tournoi.

« Cela aura certainement des conséquences très négatives sur l’image du Qatar, reconnaît Pascal Boniface. Mais c’est trop tard pour avoir un impact sur la Coupe du monde. »

Le politologue voit dans ce grand événement le symbole d’un sport qui, non content d’être le plus pratiqué et le plus suivi dans le monde, ne cesse de conquérir de nouveaux territoires. « La Coupe du monde est de plus en plus internationale, mais il y a encore des territoires dont le “foot” pourrait parachever la conquête ; je pense notamment à la Chine. Ensuite, ce sera au tour du football féminin, qui est en plein développement. »

Parmi ces territoires où le soccer a encore des gains à faire, il y a évidemment le Canada, puisque la prochaine Coupe du monde sera continentale et se tiendra à la fois au Mexique, aux États-Unis et au Canada. « Elle sera l’occasion de promouvoir le football au Canada. Votre équipe a quand même participé à cette Coupe du monde, ce qui n’était pas arrivé depuis 1986. »