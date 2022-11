L’OMS met en garde contre un hiver «menaçant la vie» de millions de personnes en Ukraine

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu lundi que l’hiver menacera la vie de millions d’Ukrainiens, après une série de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays.

« Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine », a déclaré aux journalistes Hans Kluge, le directeur régional de l’OMS pour l’Europe. « Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie ».

Les dommages à l’infrastructure énergétique ukrainienne « ont déjà des effets dévastateurs sur le système de santé et sur la santé de la population », a ajouté M. Kluge.

Selon lui, l’OMS a enregistré plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l’invasion russe en février, ce qui constitue selon lui « une violation manifeste » du droit international humanitaire.

Cela signifie que « des centaines d’hôpitaux et d’établissements de santé ne sont plus pleinement opérationnels », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce que deux à trois millions de personnes supplémentaires quittent leur maison à la recherche de chaleur et de sécurité ».

« Elles seront confrontées à d’importants problèmes de santé, dont des infections respiratoires telles que le Covid-19, la pneumonie, la grippe et un risque grave de diphtérie et de rougeole dans une population sous-vaccinée » « , a ajouté M. Kluge. »