Des organismes québécois réclament plus de justice économique

Ce texte fait partie du cahier spécial Solidarité internationale

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) tiendra en novembre ses traditionnelles Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Cette année, l’organisation met l’accent sur la justice économique.

Tout au long du mois de novembre, plusieurs activités culturelles, conférences et présentations de films auront lieu dans 12 régions du Québec. Une programmation spécialement élaborée pour les élèves du primaire et du secondaire et pour les étudiants collégiaux et universitaires sera également déployée.

« Le système économique capitaliste est fondamentalement injuste et crée des inégalités énormes et dommageables entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi chez nous, au Québec, souligne la directrice générale de l’AQOCI, Michèle Asselin. Nous souhaitons aborder ce sujet de front avec les gens. »

Le témoignage d’une militante

La fondatrice et directrice générale du Centre de solidarité des travailleuses et travailleurs du Bangladesh, Kalpona Akter, sera l’une des têtes d’affiche des JQSI. Elle sera notamment présente à un 5 à 8 au musée POP de Trois-Rivières le 25 novembre et lors d’un webinaire, le 28 novembre. Cette militante a été forcée dès l’enfance à travailler dans l’industrie textile, puis a été victime de mauvais traitements et de représailles de la part de son employeur à cause de son engagement pour obtenir de meilleures conditions de travail.

L’effondrement, en avril 2013, d’un bâtiment dans son pays qui abritait des ateliers de confection a causé plus de 230 morts. On y fabriquait notamment des vêtements Joe Fresh, la marque maison de Loblaw. Cette catastrophe a attiré les regards du monde vers les conditions de travail de ces ouvriers — en fait surtout des ouvrières. « Cette tragédie a mené à une grande mobilisation internationale, qui a permis certaines avancées au Bangladesh, sur le plan législatif », explique Michèle Asselin.

Les inégalités se creusent

C’est bien un signe que lorsqu’on met de la pression, on peut obtenir certains progrès. Tant mieux, car il y a beaucoup à faire, notamment sur le plan des inégalités. Le plus récent rapport d’Oxfam sur les iné­galités révèle que le monde compte 2668 milliardaires (573 de plus qu’avant la pandémie), qui détiennent plus de richesses que les 40 % les plus pauvres de l’humanité. Les dix hommes les plus fortunés de la planète possèdent à eux seuls plus de richesses que les 3,1 milliards de personnes les plus pauvres.

« Ce n’est pas une fatalité, mais plutôt le résultat d’un système bien huilé qui repose sur certains piliers », affirme Michèle Asselin. Elle en nomme trois : les accords de libre-échange qui réduisent les pouvoirs des États de réglementer sur le plan environnemental ou pour améliorer la protection des travailleurs, les paradis fiscaux et la puissance des lobbys d’affaires.

Elle rappelle que les entreprises canadiennes avaient accumulé plus de 380 milliards de dollars dans des paradis fiscaux en 2020, selon l’organisme Canadiens pour une fiscalité équitable. Cela prive le Canada d’environ 25 milliards de dollars en impôts. Ces sommes pourraient servir à financer nos programmes sociaux, l’éducation et la santé.

L’AQOCI profite des JQSI pour inviter les citoyens à signer une pétition qui réclame que le gouvernement fédéral adopte une loi sur les droits de la personne et les sociétés canadiennes à l’étranger. « Cette loi obligerait ces entreprises à se responsabiliser quant aux impacts négatifs sur les droits de la personne et l’environnement, qui peuvent survenir tout au long de leurs opérations et de leurs chaînes d’approvisionnement, et à produire un rapport annuel à cet effet », explique Michèle Asselin.

Un système soutenupar l’exploitation

D’autres problèmes nous renvoient dans des recoins encore plus sombres de l’économie mondiale. Michèle Asselin rappelle que la misère, les conflits et les changements climatiques jettent de plus en plus de personnes sur les routes de l’exil. Les Nations Unies recensaient 89,3 millions de réfugiés en 2021, une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. « Ces gens, surtout les femmes, deviennent très vulnérables, et leur exploitation sexuelle ou leur travail forcé permet d’enrichir certains personnes, groupes ou entreprises », déplore-t-elle.

Elle ajoute que le travail invisible des femmes continue de soutenir ce système économique injuste. Selon Oxfam, les femmes consacrent 12,5 milliards d’heures chaque jour dans le monde aux tâches ménagères. Un travail dont la valeur est estimée à 10 800 milliards de dollars, soit trois fois la valeur du secteur des technologies. Les femmes disposent donc de moins de temps pour occuper un emploi ou s’éduquer, ce qui contribue à perpétuer les inégalités de genre et à en maintenir un bon nombre dans la précarité.

« C’est important d’être informé de ces situations pour mieux comprendre notre monde, croit Michèle Asselin. C’est pour cela que nous parlons de justice économique. Nous pouvons et nous devons faire mieux. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.