Un automne chargé pour les relations internationales québécoises

La nouvelle ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, risque de vivre dans ses valises au cours des prochains mois. Son début de mandat sera en effet ponctué de rendez-vous internationaux importants pour le Québec.

En novembre et en décembre, les grandes rencontres internationales du Québec se bousculeront. Le gouvernement québécois affichera notamment présent à la 27e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) à Charm el-Cheikh, en Égypte, qui se déroule du 6 au 18 novembre.

Quelques semaines plus tard, Montréal sera l’hôte d’une autre COP, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15). Notons que le siège du Secrétariat de cette convention se trouve dans la métropole québécoise.

Mais le plus gros morceau reste le prochain Sommet de la Francophonie, qui se tiendra enfin à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre, après deux reports dus à la pandémie. Le Québec y a récemment confirmé sa présence. François Legault devrait s’y rendre en compagnie de Martine Biron.

« Ce sommet représente une tribune internationale unique pour le Québec, qui en est un État membre à part entière et qui peut y faire rayonner ses positions politiques, ses valeurs et ses expertises et y développer des liens privilégiés avec d’autres gouvernements », rappelle Hélène Drainville, sous-ministre adjointe des Relations avec l’Afrique, de la Francophonie et des Affaires multilatérales.

Incontournable Francophonie

La Francophonie continue d’ailleurs de représenter un aspect très important de la diplomatie québécoise. Le gouvernement québécois a par exemple soutenu, en juillet, la première édition du Rendez-vous d’affaires de la Francophonie, qui avait lieu à Québec. D’autres rencontres de ce type étaient prévues, comme celle des entrepreneurs francophones en Côte d’Ivoire en octobre et le Forum économique francophone, qui se tiendra en marge du Sommet de la Francophonie.

Lors de son passage à Québec en mai dernier, la secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, a officialisé l’implantation de la nouvelle Représentation extérieure de l’Organisation internationale de la Francophonie pour les Amériques (REPAM) dans la province. En plus de jouer un rôle de relais diplomatique dans les Amériques, la REPAM ambitionne de devenir un pôle d’expertise sur la langue française et de soutenir le développement de la Francophonie économique et numérique.

Par ailleurs, comme 85 % des francophones du monde devraient se trouver en Afrique en 2050, le Québec s’affaire à y tisser des liens privilégiés avec plusieurs pays. « Nous avons dévoilé en décembre dernier notre Stratégie territoriale pour l’Afrique, et la ministre a manifesté son souhait de réaliser une mission commerciale sur ce continent très rapidement », souligne la sous-ministre adjointe.

En octobre, Hélène Drainville séjournait d’ailleurs elle-même à Dakar, pour l’inauguration des nouveaux bureaux de la délégation générale du Québec. « Nous avons doublé notre personnel dans cette délégation depuis deux ans, ce qui témoigne bien de notre engagement envers notre relation avec l’Afrique », illustre-t-elle. Le Québec compte aussi des bureaux à Abidjan, en Côte d’Ivoire et à Rabat, au Maroc.

La nouvelle stratégie du Québec en Afrique repose sur cinq piliers, soit l’économie, l’éducation et l’enseignement supérieur, la culture, le renforcement des capacités institutionnelles et la solidarité internationale. Ce dernier pilier constitue d’ailleurs un lien fort entre le Québec et l’Afrique depuis de nombreuses décennies. Plus de 40 organismes de coopération internationale québécois y sont actuellement actifs.

Solidarité internationale

L’un des rôles du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) consiste justement à soutenir les organismes québécois de solidarité internationale et, notamment, les membres de l’Association québécoise des organismes de solidarité internationale (AQOCI), partout où ils agissent dans le monde. Le gouvernement contribue d’ailleurs financièrement aux Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) depuis plus de 25 ans.

En mai 2021, Québec a apporté des changements majeurs à son approche en lançant le programme Nouveau Québec Sans Frontières, qui regroupe les trois programmes du MRIF qui appuyaient jusque-là les organismes de coopérations internationales. Plutôt que de se concentrer sur les projets, le financement soutient désormais surtout la mission de ces organisations. Il s’étale également sur trois années, et non plus une seule, ce qui augmente la prévisibilité et facilite la planification.

« Les approches en solidarité internationale ont elles aussi beaucoup évolué depuis 60 ans, et les rapports avec les communautés locales se créent dorénavant d’égal à égal, ajoute Hélène Drainville. L’objectif est vraiment de partager des expertises et de mettre des moyens à la disposition des communautés locales pour réussir des projets qui sont mutuellement bénéfiques. »

Des initiatives québécoises

Elle donne l’exemple du projet Sécurité alimentaire : une agriculture adaptée (SAGA), qui vise à renforcer l’adaptation aux changements climatiques dans la production agricole au Sénégal et en Haïti. L’initiative est financée par le Québec — qui y consacre plus de six millions de dollars — et mise en oeuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il rassemble plusieurs organisations de coopération internationale, les universités Laval et McGill, le consortium de recherche Ouranos et plusieurs partenaires locaux.

« Plus de 600 producteurs agricoles locaux ont amélioré leurs pratiques grâce à l’expertise développée par ces collaborateurs, et ils deviennent ensuite eux-mêmes des agents de changement dans leur pays », explique Hélène Drainville.

Elle cite aussi le Fonds d’investissement solidaire du Québec (FISIQ), une initiative de l’AQOCI, lequel sert à financer des entreprises d’économie sociale qui travaillent avec des organismes de coopération internationale grâce à des prêts et des garanties de prêts. Le gouvernement du Québec a injecté 3 millions de dollars dans son capital.

En octobre dernier, le FISIQ annonçait le financement d’un premier projet au Pérou. Le Fonds y soutiendra le FOGAL, une institution internationale de finance solidaire rurale qui met en oeuvre et développe des solutions financières pour les petits producteurs ruraux. La contribution du FISIQ servira à renforcer la capacité de petits producteurs péruviens de café biologique et équitable et à leur donner accès aux marchés nationaux et internationaux.

« Le plus important pour nous, c’est que les projets de solidarité internationale soient mutuellement bénéfiques pour tous les partenaires et qu’ils perdurent », précise Hélène Drainville.

