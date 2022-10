«Deux écoles sous le même toit», ou la ségrégation à la bosnienne

Dans un brouhaha estudiantin, des adolescents, sacs à l’épaule, se dirigent vers l’établissement d’architecture austro-hongroise où loge leur école. C’est l’heure d’aller en classe. La foule se scinde curieusement en deux, au moment de franchir les grilles qui ceinturent la cour de récréation. Le portail de gauche pour les uns ; celui de droite pour les autres. Car ici, au sein de la même enceinte de cet établissement scolaire de Travnik, ville du centre de la Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas une, mais deux écoles en réalité : un centre catholique privé, où les cours sont dispensés selon le programme croate, et l’école secondaire publique de Travnik, suivant le programme bosniaque. Une division qui se projette symboliquement sur la façade, cossue et rénovée pour la catholique, délavée pour l’autre.

Dans une Bosnie-Herzégovine toujours marquée par la ségrégation, trente après la guerre, la jeunesse s’y scolarise en ordre dispersé. Et pourtant, ces élèves de Travnik, à l’image des communautés du pays, parlent presque tous la même langue, à quelques mots près. Physiquement, rien ne pourrait non plus les différencier. Il y a trente ans à peine, avant que n’éclate la guerre en 1992, leurs parents vivaient dans la fédération yougoslave, où l’appartenance ethnique n’importait guère. Serbes orthodoxes, Croates catholiques, Bosniaques musulmans : tous étaient des « Slaves du sud », chacun cultivant une religion différente, certes, mais loin du fondamentalisme. Un sanglant conflit et 100 000 morts plus tard, cette mosaïque harmonieuse des Balkans n’est plus que l’ombre d’elle-même.

La paix décrétée par les accords de Dayton, en 1995, a bel et bien mis fin aux hostilités, tout en « gelant » le conflit sur des bases ethno-confessionnelles. Le pays hérite d’un millefeuille politique et institutionnel, qui ne cesse de le morceler, de le désunir, ce qui mine la perspective d’un système éducatif commun.

En Fédération croato-bosniaque, l’une des deux entités régionales institutionnalisées après la guerre, l’établissement scolaire de Travnik appartient au système de « deux écoles sous le même toit », où des élèves de différentes communautés partagent un même bâtiment, sans étudier ensemble. C’est l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui, au sortir de la guerre, a proposé cette formule — à l’origine temporaire — destinée à inciter le retour des réfugiés et déplacés dans leur ville ou bourgade natale. Mais faute de volonté politique, ce modèle a pris racine. Une cinquantaine d’établissements scolaires à peine fonctionnent ainsi, la majorité des autres écoles de la fédération opérant de manière purement « mono-ethnique ». Les cursus y diffèrent selon l’appartenance ethnique, les livres d’histoire aussi. À chacun « son toit », ses manuels, son roman national.

Effondrement yougoslave

Calé dans un fauteuil de son bureau arborant des objets liturgiques, Mgr Željko Marić, le recteur du Centre catholique de Travnik, croit que les trois peuples « constitutifs » de la Bosnie ont droit à leur scolarité distincte et « nationale ». Il se revendique d’ailleurs de l’idiome « croate » : « Parfois, des gens en Bosnie disent, “On se comprend tous, pourquoi faire toute une histoire avec la langue ?”. Mais la langue a son développement, ses changements, ses valeurs et ne peut pas être sujette à des expériences politiques », argumente-t-il.

La défunte Yougoslavie communiste n’a fait que refouler, selon l’ecclésiastique, de légitimes sentiments identitaires. « C’était juste une question de temps avant que ça s’effondre. Il y a des raisons pour lesquelles la guerre a été aussi brutale… »

Son établissement, fondé à la fin du XIXe siècle par des jésuites, peu après l’occupation ottomane, a dû cesser ses activités « en 1945 avec l’arrivée du pouvoir yougoslave, qui en a chassé les professeurs ». L’école catholique a été réouverte en 1998, sous l’impulsion d’un archevêché.

Mgr Željko Marić, vêtu d’un col romain, clame aujourd’hui la propriété de tout l’édifice, y compris la partie du bâtiment qui abrite l’école publique adjacente, « qui appartenait à l’Église bien avant la guerre ». Il assure que « toutes les religions sont acceptées ici, pas que les Croates ». Les « thématiques de guerre » n’y sont pas abordées, par refus de « surcharger les enfants ».

Emprise des partis nationalistes

« Le grand problème de cet État, c’est qu’on élève de jeunes générations sur la base de systèmes éducatifs divisés et, de ce fait, on sème les graines de futurs désaccords », explique à Sarajevo Miro Lazović, qui préside le Conseil de réformes constitutionnelles de la Bosnie-Herzégovine visant à intégrer le pays à l’Union européenne. « Les institutions religieuses sont impliquées dans les structures éducatives. Ce système complexe ne peut pas être résolu tant que ces partis [ethno-nationalistes] qui maintiennent ces politiques resteront au pouvoir. »

Dans l’entité serbe du pays, où les conséquences du nettoyage ethnique ont été entérinées par les accords de paix, le devoir de mémoire ne passe pas plus par les bancs d’école. En Republika Srpska (RS), l’enseignement d’un seul programme, calqué sur celui de Belgrade, s’impose non seulement aux petits Serbes, mais à l’ensemble des minorités, souvent discriminées. Mirolad Dodik, leader des Serbes de Bosnie, qualifie le massacre de Srebrenica de « mythe », et réfute fermement le terme de génocide, pourtant reconnu par la justice internationale. Dans les livres d’histoire de la Republika Srpska, il n’est aucunement fait mention de cette page sombre de l’histoire, où 8000 Bosniaques furent exécutés en juillet 1995 par les forces bosno-serbes.

« En RS, certaines écoles avaient été transformées en camps de détention pendant le conflit et, aujourd’hui, on tait ce qu’il s’y est passé. Les enfants sont élevés de telle manière qu’ils considèrent que leur État, c’est la Serbie, que la Bosnie est quelque chose de temporaire, perdue entre Dayton et l’avenir. On continue d’élever toute une génération qui pourrait tendre vers des séparations [sociétales] encore plus profondes que ses aînés », déplore Muamer Džananović, chercheur à l’Institut de recherche sur les crimes contre l’humanité, affilié à l’Université de Sarajevo.

Devant l’établissement scolaire public de Travnik, face à cet embrigadement décrié, on ressent surtout de l’indifférence chez les jeunes qui se confient au Devoir. « Dans ma classe, je ne sens pas que l’on est séparés, il y a des élèves de religion différentes. J’ai entendu parler des écoles segmentées sur la division, je trouve que c’est stupide… » laisse tomber Sumija, 15 ans, qui compte devenir infirmière. Une lassitude à l’image d’une partie de la jeunesse bosnienne ? En 2019, la clôture de fer qui séparait l’espace commun entre les deux écoles sous le même toit de Travnik a en tout cas été démantelée…

Avec Ermina Aljičević

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.