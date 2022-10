Rishi Sunak, «la dernière chance» du Parti conservateur

Le richissime ex-banquier Rishi Sunak, désigné prochain premier ministre britannique lundi, pourrait bien être la « dernière chance » du Parti conservateur, qui a vu démissionner deux premiers ministres de ses rangs en moins de deux mois. Plus qu’à une instabilité au sein de son parti, l’ancien ministre des Finances devra faire face à un Royaume-Uni en pleine crise économique.

À 42 ans, Rishi Sunak est devenu le plus jeune chef de gouvernement de l’histoire contemporaine du Royaume-Uni, mais aussi le premier d’origine indienne, ses grands-parents ayant vécu au Pendjab, une région du nord de l’Inde, avant l’indépendance de ce pays.

M. Sunak s’est imposé après la renonciation de Boris Johnson et l’échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier. Comme les conservateurs sont majoritaires à la Chambre des communes, M. Sunak va être chargé dès mardi par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement.

M. Sunak doit son succès en partie à sa gestion de la pandémie, estime le professeur émérite en science politique de l’Université du Québec à Montréal Alexander Macleod.

Alors ministre des Finances de Boris Johnson, il « n’a pas eu peur d’utiliser les fonds publics » pour aider les personnes financièrement touchées par la pandémie. « Je ne dis pas qu’il est un grand partisan de l’intervention de l’État dans l’économie, mais il n’hésite pas, s’il pense que c’est nécessaire. C’est ce que j’appellerais du conservatisme pragmatique. »

Après le bilan économique désastreux du mandat de Liz Truss, qui aura duré seulement 44 jours, le pragmatisme de M. Sunak « rassure », selon le professeur. « Quand il faisait campagne contre Truss, il disait que ses idées étaient absolument folles. […] Donc, il arrive quand même avec un préjugé qui lui est favorable. »

Mais au sein du Parti conservateur, Rishi Sunak « est considéré comme l’un de ceux qui ont mené à la démission de Johnson, […] et il y en a beaucoup qui ne le lui ont pas pardonné », avance le chercheur. « Sunak était vu comme le Brutus du régime. »

Malgré tout, « plusieurs des anciens supporters de Johnson se sont ralliés à Sunak en se disant : “on ne l’aime peut-être pas, mais c’est quelqu’un sur qui on peut compter sur le plan de l’efficacité” ». Le nouveau dirigeant n’aura pas le choix d’unir ses membres, puisque « s’ils continuent à avoir des batailles, c’est vraiment fini pour le Parti ».

Un train de vie qui dérange

Flambée de l’énergie et des taux d’intérêt, moral des consommateurs et des entreprises en berne, défiance des marchés : Rishi Sunak hérite d’une économie britannique à genoux et à l’image très détériorée auprès des investisseurs. Celui qui a auparavant dirigé le Trésor britannique et travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs est issu du monde des affaires, qu’il va devoir s’atteler à rassurer.

« Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous traversons de profonds défis économiques », a-t-il déclaré lors d’une allocution au siège du Parti conservateur peu après sa désignation. « Nous avons besoin de stabilité et d’unité, et rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue », a-t-il ajouté.

Contrairement à Boris Johnson, qui « sait utiliser le verbe pour attirer du monde », M. Sunak n’est pas un « populiste », selon le chercheur. « Sa force, c’est sa compétence. Je ne le vois pas faire du Churchill, de grands discours pour encourager les gens. Mais c’est évident qu’il va être bien reçu par le milieu financier. »

Mettant en avant le « dur labeur » de ses parents et de ses grands-parents immigrants, Rishi Sunak a toutefois vite accédé à l’élite britannique. Il a fréquenté le chic Winchester College, puis étudié la politique, la philosophie et l’économie dans les prestigieuses universités d’Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux États-Unis.

Ces dernières années, ses coûteux costumes et son train de vie dans une opulente villa ont fait grincer des dents.

Sa femme, Akshata Murty, fille d’un multimilliardaire indien, s’était retrouvée sous les feux des projecteurs en avril. Comme elle était considérée par le fisc britannique comme une personne « non domiciliée » au Royaume-Uni, ses revenus issus de l’étranger n’étaient pas taxés. Ce statut, parfaitement légal, incommodait les Britanniques, en pleine crise du pouvoir d’achat. L’épouse de Rishi Sunak, alors ministre britannique des Finances, avait aussitôt annoncé que ses revenus à l’étranger seraient désormais imposés au Royaume-Uni.

« Essayer de se présenter comme la voix du peuple [dans ces conditions], ce n’est pas facile », a souligné M. Macleod.

Avec l’Agence France-Presse