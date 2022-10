«La défaite de Liz Truss est la défaite du Brexit»

Ce fut court, mais intense. La première ministre britannique, Liz Truss, a démissionné ce jeudi après seulement 45 jours au pouvoir. Ce quatrième changement de garde depuis le fameux Brexit voté en 2016 force la main vers un changement de cap. Vers où vogue cette île sans capitaine ?

Depuis quelques jours, des drapeaux européens flottaient devant le parlement de Londres parmi les foules qui réclamaient la démission de Liz Truss. L’anecdote, relatée par l’expert en politique basé en Angleterre Adam Steinhouse, le pousse à conclure que la défaite de Liz Truss « est une défaite du Brexit ».

Inflations, crise de l’énergie, guerre, grèves… Le Royaume-Uni se serre la ceinture comme bien d’autres sur la planète. Sauf que « tout est plus aigu à cause du Brexit », confirme le Montréalais d’origine.

Liz Truss aurait pu s’en tenir aux modalités de l’accord conclu en 2020. Mais elle a préféré suivre la ligne du « Brexit dur ». L’exclusion du Royaume-Uni du marché unique européen a privé nombre d’Anglais d’une libre circulation avec le continent, freinant le commerce. Une fois à la tête de l’État, Liz Truss s’est obstinée dans la voie de droite, voire de l’extrême droite sur le plan économique. La principale politique de son bref gouvernement a été de proposer une réduction d’impôt colossale — 45 milliards de livres, soit près de 70 milliards de dollars canadiens — sans expliquer comment combler ce trou dans le budget national.

Cette promesse en fin de compte avortée a eu le temps de semer la panique sur les marchés financiers. Durant le règne de Truss, la livre sterling a atteint le plus bas taux de son histoire, presque à parité avec le dollar américain. La Bourse de Londres a perdu 5 %. Le prix des hypothèques, lui, a augmenté considérablement.

La démission de son ministre de l’Économie, Kwasi Kwarteng, le 14 octobre, apparaît aujourd’hui comme le premier domino qui aura mené au changement de gouvernement.

M. Steinhouse y voit « des illusions ruinées par des non-experts qui ont tenté de résister aux faits ».

« À mon avis, c’est la défaite d’une politique de réduction d’impôts. C’est la défaite d’une idéologie. […] Liz Truss a ajouté une instabilité économique à l’instabilité politique. »

Le retour de Boris

Le roi est mort, vive le roi ? Le nom du prochain premier ministre sortira rapidement. La course débute lundi, et les conservateurs ont déjà affirmé que le prochain dirigeant britannique sera choisi d’ici vendredi le 28 octobre.

Le changement de garde pourrait venir plus rapidement encore. Un vote est prévu lundi prochain, et les modalités de la course ne laissent pas de place aux nouveaux venus. Chaque candidat doit recueillir l’appui d’au moins 100 députés conservateurs, puisqu’il s’agit d’une course à la direction avant tout. Le parti de Liz Truss compte 356 députés élus. Mathématiquement, il ne devrait y avoir qu’un, deux ou trois candidats qui s’affrontent, tout au plus.

Le nom de Boris Johnson a rapidement commencé à circuler dans les milieux politiques londoniens. Ses intentions sont claires depuis son « hasta la vista baby » lancé le 20 juillet dernier lors de son ultime séance de questions au Parlement. L’ancien premier ministre, présentement en vacances dans les Caraïbes, joue du téléphone. « Il tâte le terrain, il parlerait d’une question d’intérêt national », a laissé savoir Steven Swinford, rédacteur politique du Times, sur Twitter.

L’ancien journaliste controversé navigue face à un vent de changement. Rishi Sunak, son ancien ministre de l’Économie, se pose en option crédible. Malgré des scandales financiers impliquant sa femme, cet ancien banquier était le deuxième en lice lors de la course qui a porté Liz Truss au pouvoir. Les couteaux voleront bas en fin de semaine, note Adam Steinhouse, car l’équipe Johnson « hait » l’équipe Sunak. « C’est lui qui a tiré les couteaux contre Boris Johnson. »

L’autre candidat potentiel se nomme Penny Mordaunt. Elle aussi a été candidate contre Liz Truss pour succéder à Boris Johnson cet été. Sa venue avait suscité un réel engouement. L’ancienne ministre de la Défense de 49 ans se présente comme une Britannique typique et loyale, affublée d’un humour franc. « Keep calm and carry on » [gardez votre calme et continuez], a-t-elle déclaré jeudi après la démission de sa patronne.

Pendant ce temps, l’opposition travailliste ronge son frein. Comme elle est largement en tête dans les sondages, son chef, Keir Starmer, a appelé à convoquer une élection générale dès « maintenant » et non fin 2024 ou début 2025 comme prévu. Or, il y a peu de chance que les députés conservateurs, forts d’une majorité de 71 sièges, ne cèdent leur pouvoir comme Liz Truss.

Le prochain premier ministre du Royaume-Uni devra néanmoins donner un coup de barre dans la direction de l’Europe. Ou, du moins, comprendre que les Britanniques ne peuvent pas ignorer les signaux du continent. Mais pas question de revenir sur le Brexit. Le mot « référendum » est devenu empoisonné pour toutes les franges politiques de Westminster.

Les dirigeants européens, eux, n’avaient que des souhaits de « stabilité » dans leurs déclarations officielles de jeudi.