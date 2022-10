Grâce à la pluie, Delhi respire son air le plus pur depuis deux ans

Après la pluie, le beau temps ? La météo a joué les trouble-fêtes depuis trois jours pour les habitants de la région de Delhi, en Inde, en proie à de fortes averses. Si des précipitations d’une telle ampleur au mois octobre représentent un phénomène météorologique inhabituel pour les New-Delhiens, elles ont toutefois apporté un certain répit à la capitale la plus polluée au monde.

En effet, Delhi a respiré lundi l’air le plus pur depuis le 31 août 2020, grâce aux pluies des trois derniers jours. Selon les données du Central Pollution Control Board (CPCB), l’indice moyen de la qualité de l’air (IQA) sur 24 heures dans la ville était de 44 à 16 h. Il était de 48 dimanche, 56 samedi et 55 vendredi.

En Inde, un IQA compris entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très médiocre » et 401 et 500 « sévère ».

Lundi était également la troisième meilleure journée de bonne qualité de l’air de l’année. La ville avait enregistré un IQA moyen sur 24 heures de 47 le 16 septembre.

La capitale nationale a enregistré 128 jours de mauvaise qualité de l’air (AQI est mauvais, très mauvais ou grave) cette année jusqu’à présent.

Changements climatiques

De nombreux records ont été battus au cours du week-end. Selon le Département météorologique indien (IMD), Delhi a reçu la deuxième plus forte pluviométrie depuis 2007 dimanche avec 74 mm de précipitations.

Les précipitations jusqu’à présent ce mois-ci représentent environ quatre fois les précipitations normales de 28 mm et trois fois les précipitations enregistrées (41,6 mm) en août, qui est le mois le plus humide de la saison de la mousson.

« La quantité de pluie des derniers jours n’est vraiment pas normale, car la mousson se termine habituellement en septembre », s’inquiète Harjeet Singh, expert sur les questions d’impacts, de migration et d’adaptation climatique et responsable stratégique du Climate Action Network International.

Si ces averses ont pu faire baisser le mercure et rehausser la qualité de l’air, elles ont toutefois provoqué un ralentissement important de la circulation et empirer l’engorgement de certaines parties de la capitale. En effet, Le Devoir a pu constater les quantités de pluie perturber les déplacements des vendeurs de rue, des conducteurs de « rickshaws » et des piétons à travers la ville. Samedi, la police de la circulation de Delhi émettait notamment un avis aux automobilistes, les invitant à réévaluer leurs déplacements en raison des engorgements.

Les conséquences de ces précipitations records vont toutefois bien au-delà des perturbations du réseau routier, souligne M. Singh. « Cela va affecter la production agricole, car normalement, c’est le temps de l’année où les récoltes sont mises à sécher dans les champs. Ces pluies, ça implique des pertes pour les fermiers », affirme-t-il.

Pour l’expert des questions climatiques, nul doute sur ce qui se cache derrière ces récentes pluies records. « Les tendances des dernières années démontrent à quel point le système climatique est déréglé. Les événements extrêmes deviennent de plus en plus une réalité, nous sommes déjà témoins de leur fréquence et intensité accrue. C’est simplement une nouvelle normalité, ici ».

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat- Le Devoir.