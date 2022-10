L’ouragan «Julia» frappe le Nicaragua

L’ouragan Julia, qui a frappé la côte caraïbe du Nicaragua dimanche à l’aube, s’est affaibli et transformé en tempête tropicale au cours de sa progression vers le nord, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

« La tempête tropicale Julia traverse le Nicaragua », a indiqué le NHC dans son dernier rapport, signalant les risques d’inondations subites et de glissements de terrain en Amérique centrale.

Elle devrait ensuite se diriger vers le sud du Mexique en faisant souffler des vents forts sur le Salvador, le Honduras et le Guatemala dimanche et lundi, selon les projections du centre américain.

« Il pleut toujours, on est bloqué par l’eau, nous sommes sans énergie et sans eau depuis l’aube, plusieurs maisons sont sans toit et beaucoup d’arbres sont tombés sur la route », a expliqué à l’AFP Julio Hernandez, un habitant de Rio Blanco, à 220 km au nord de la capitale Managua.

Julia a touché terre au Nicaragua dimanche à minuit heure locale, le long de la côte près de la Lagune des Perles, en tant qu’ouragan de catégorie 1, selon le NHC.

Des vents violents et des pluies intenses avaient commencé à frapper la ville et la région autonome de Bluefields, sur la côte caraïbe du Nicaragua (est) dans la nuit de samedi à dimanche.

Des toits de tôle arrachés et des chutes d’arbres ont été rapportés alors que la ville de Bluefields, qui compte 60 000 habitants, n’avait plus d’électricité, selon les médias officiels.

Avant l’arrivée de Julia, les pêcheurs avaient mis leurs bateaux en sécurité et les habitants s’étaient précipités pour faire des provisions et retirer de l’argent.

Le Système national pour la prévention des catastrophes du Nicaragua (Sinapred) avait mis samedi tout le pays en alerte jaune et mobilisé 400 agents de police.

Le gouvernement avait évacué quelque 6000 personnes dans la région de Lagune des Perles et dans d’autres localités menacées.

Le reste de l’Amérique centrale est en alerte.

Au Guatemala, 22 départements ont été placés en alerte rouge par les services de la protection civile à l’approche de la tempête, et au Honduras, le gouvernement a annoncé des délestages préventifs du principal barrage hydroélectrique, El Cajon.

D’autant que ce pays a connu des crues et des évacuations fin septembre dans les environs de San Pedro Sula, la deuxième ville et poumon industriel du pays, et zone désormais la plus menacée par Julia.

Au Salvador, les autorités ont également déclaré une alerte orange pour tout le pays, activant des unités de secours et des évacuations préventives dans les zones à haut risque.

Fin 2020, les ouragans Eta et Iota ont frappé l’Amérique centrale, faisant au moins 200 morts et autant de disparus, et des dégâts estimés à plusieurs millions de dollars.