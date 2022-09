Comment expliquer la rapide avancée ukrainienne?

Le quotidien The Kyiv Independent parle du « Miracle sur la rivière Oskil ». Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dit mercredi que la libération en cours de territoires sous occupation russe « sauve nos habitants, nos coeurs, nos enfants et notre futur », promettant même depuis la ville nouvellement reconquise d’Izioum, sur le front nord-est du conflit, où il a fait une visite surprise, de continuer « d’avancer dans une seule direction : tout droit vers la victoire ».

Plus d’une semaine après le début d’une contre-offensive éclair qui a permis la reprise spectaculaire de plus de 380 municipalités par les Ukrainiens, envahis par les forces du Kremlin depuis le début de la guerre, le recul de l’armée russe dans la région de Kharkiv semble annoncer le début d’une nouvelle phase dans la résistance imposée par l’ex-république soviétique à l’agresseur russe depuis près de sept mois.

Un changement de ton soutenu par la surprise et la désorganisation des forces russes face à une contre-offensive qui, loin d’être soudaine, miraculeuse ou même opportuniste, a surtout été savamment et longuement planifiée pendant plusieurs mois pour donner ces résultats spectaculaires. Ce qui préfigure, peut-être, d’autres reconquêtes à venir.

Pris par surprise

Il faut remonter en juin dernier pour éclairer la libération dans les derniers jours de près de 8000 km2 de territoire jusque-là sous occupation russe. À cette époque, l’état-major ukrainien commence à faire percoler des informations voulant que ses troupes préparent activement une attaque au sud, dans la région de Kherson, pour repousser l’occupant russe sur la rive orientale de la rivière Dniepr.

La campagne en est une de désinformation qui cherche avant tout à inciter Moscou à desserrer son emprise dans le Donbass autour des villes de Sievierodonetsk et de Lyssytchansk, tragiquement tombées entre les mains de l’ennemi. Elle va également porter fruit en induisant un dégarnissement des positions russes sur le front du nord, dont les troupes ukrainiennes viennent de bénéficier dans la région de Kharkiv.

À la même période, Kiev, tout en amassant de manière stratégique quelques troupes dans le sud, renforce discrètement ses positions sur le front nord-est avec, entre autres, ses 92e et 93e brigades mécanisées. Leur présence sur le terrain, près de la deuxième ville en importance de l’Ukraine, et ce, après qu’elles eurent contribué à empêcher Moscou de faire tomber Kiev dans les premiers jours de l’invasion, n’avait pas échappé aux experts occidentaux. En mai, Forbes évoquait déjà une possible contre-offensive et la reprise de la ville d’Izioum, qualifiant « même la chose de prélude d’un désastre pour les Russes ». Le Kremlin, lui, n’a rien vu.

La surprise a été totale pour l’armée russe. Les Ukrainiens ont profité d’une région fortement boisée et favorable, tout comme d’informations sur les heures de passage des satellites d’observation russes, qu’ils ont réussi à esquiver tout l’été. La suite est connue : le 6 septembre, 10 brigades ukrainiennes concentrées autour du village d’Iavirske réussissent à briser les lignes de défense russes, et ouvrent ainsi la voie vers Koupiansk aux unités spéciales pour qu’elles coupent une importante route d’approvisionnement de l’armée russe qui mène vers le nord du Donbass. Sept jours plus tard, le drapeau ukrainien s’est remis à flotter sur plusieurs villes de la région, et le sourire est revenu sur le visage de milliers d’Ukrainiens soumis aux autorités russes depuis des mois.

Des armes laissées intactes

« Depuis le début du conflit, Poutine a de la difficulté à envoyer des troupes au front en raison d’une mobilisation complexe dans une guerre qui n’est pas aussi appuyée en Russie que ce qu’il aurait souhaité », explique le colonel à la retraite Pierre St-Cyr, qui a été attaché de la défense canadienne en Ukraine durant le conflit de 2014. « À cela s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en armes de pointe, dont la plupart ont été utilisées et dont le renouvellement est compliqué en raison des sanctions [touchant aussi le matériel et les composants militaires] imposées à la Russie par les Occidentaux. Ils doivent puiser désormais dans des vieux inventaires datant des années 1960. »

Signe d’une armée pris de court, en quittant leur position, les Russes ont laissé derrière eux des centaines de pièces d’équipement et de véhicules militaires, dont près de 55 % sont en parfait état de fonctionner, selon l’analyste militaire islandais Ragnar Gudmundsson. D’ordinaire, les soldats, en se repliant, détruisent ce matériel pour qu’il ne tombe pas entre les mains de l’ennemi.

Les experts militaires russes en exil de la Conflict Intelligence Team évoquent même des pertes pour les Forces du Kremlin équivalant à trois ou quatre brigades avec deux avions de combat (Su-34 et Su25), près de 40 chars d’assaut, une centaine de véhicules blindés, neuf batteries antiaériennes et, surtout, des munitions dont les Ukrainiens ont grand besoin pour la suite de leur démarche.

Amorcée, elle, fin août, la contre-offensive dans la région de Kherson, au sud, semble également rapprocher Kiev d’un même dénouement qu’au nord.

« L’imagerie satellite des positions russes connues à Kyselivka, à 15 km au nord-ouest de Kherson, montre que tous les véhicules russes sauf quatre ont quitté les positions avancées », résume dans son dernier rapport l’Institute for the Study of War (ISW). Le document parle d’un « retrait apparent des troupes russes » qui compromet « la capacité des Russes à défendre » le nord-ouest de la ville et qui laisse croire que « les troupes russes dans cette zone perçoivent une menace imminente pour leurs positions ».

La porte-parole du commandement opérationnel sud de l’Ukraine, Natalia Houmeniouk, a également déclaré mardi que les forces russes situées le long de la rive droite du fleuve Dniepr dans la région de Kherson tentaient de négocier une reddition, dans le cadre les lois internationales, rapporte l’ISW.

Chances de paix encore « minimales »

La crainte se serait également emparée de la Crimée, où, selon le service de renseignement militaire ukrainien, les autorités russes auraient exhorté leurs familles à fuir vers la Russie, tandis que des employés du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie chercheraient à vendre à la hâte leurs maisons sur la péninsule pour rapatrier d’urgence leurs familles en Russie.

« Si la contre-offensive fonctionne, Poutine va perdre son objectif de contrôle du sud de l’Ukraine, de la Crimée à Odessa », dit Pierre St-Cyr, et donc du littoral très convoité auquel la Russie veut empêcher l’accès de l’Ukraine pour l’affaiblir économiquement. « La sécurité de la Crimée, elle, va également s’en trouver compromise. »

Le Kremlin « a reconnu sa défaite dans l’oblast de Kharkiv », évalue désormais l’ISW en parlant de « la première » admission d’une défaite depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février. L’organisme, établi à Washington, précise aussi qu’au sein du pouvoir exécutif russe, plusieurs oeuvreraient désormais pour éviter que Vladimir Poutine n’en assume la responsabilité.

Selon le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui lui a parlé mardi, l’homme fort du Kremlin ne considère toujours pas la guerre en Ukraine comme une « erreur », et « rien ne laisse à penser qu’une nouvelle position est en train d’émerger là-bas ».

Les chances de paix en Ukraine ont également été jugées « minimales à ce stade » par le secrétaire général de l’ONU, après une conversation téléphonique avec le président russe. « J’ai le sentiment que nous sommes très loin de la paix. Je mentirais si je disais que cela pourrait arriver bientôt », a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse mercredi.

