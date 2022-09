La mort de la reine suscite aussi des réactions négatives

Alors que les hommages affluent suite à la mort de la reine Elizabeth II, des mouvements sur les réseaux sociaux offrent une autre facette de l’histoire : loin des larmes et du recueillement, certains expriment une indifférence voulue ou de dures critiques envers la Couronne, d’autres y voyant même une occasion de célébrer. Sur la scène internationale, des Irlandais, des peuples autochtones d’Océanie, des Indiens et des Africains qui ont vécu sous la férule britannique en profitent pour rappeler au monde la violence du colonialisme.

« Irish Twitter », « Black Twitter » et « Indian Twitter » se déchaînent depuis jeudi.

De nombreux internautes mettent en ligne des vidéos de gens dansant devant le palais de Buckingham ou ailleurs, d’autres exprimant leur allégresse et même des feux d’artifice.

BOOOOOOOY SHE BOUT TO DO IT #QueenElizabeth pic.twitter.com/1tCukvlEZT — Garbage Memeporium (@GMemeporium) September 8, 2022

Irish, South African, Indian, Kenyan, Nigerian, Ugandan Twitter over the past 7 hours over Elizabeth’s death: pic.twitter.com/D9unwePpK5 — Grace Shelby (@gracesupremacy_) September 8, 2022

Les rappels à l’ordre fusent aussi, certains exigeant le respect pour la souveraine.

II n’en reste pas moins qu’elle suscite pour certains des sentiments contradictoires : ils n’ont peut-être rien contre la personne elle-même, Élisabeth Alexandra Mary, morte jeudi à l’âge de 96 ans, mais plutôt contre l’institution qu’elle représente.

Ces internautes semblent y voir l’occasion de rappeler ce que les Irlandais ont vécu sous la domination anglaise, dont une famine au 19e siècle exacerbée par les lois britanniques exigeant l’envoi des récoltes en Angleterre même si le peuple irlandais mourait de faim. Des conflits politiques et sanglants ont aussi opposé les Irlandais en quête de leur indépendance à l’Angleterre.

C’est le cas aussi de l’Inde et de nombreuses nations africaines, comme le Kenya, qui ont vécu les abus du pouvoir colonial et les répressions accompagnées de tortures.

Relation compliquée pour les Nord-Irlandais

Si de nombreux événements dénoncés précèdent le règne d’Élisabeth II, certains se sont déroulés pendant qu’elle était sur le trône. On peut penser entre autres au massacre du Bloody Sunday en 1972, lorsque les soldats britanniques ont ouvert le feu sur des manifestants irlandais catholiques, faisant 26 victimes.

Les Irlandais avaient une relation complexe avec la défunte souveraine, aussi « inégale qu’inéquitable », commente le professeur d’histoire irlandaise à l’Université Concordia Gavin Foster.

Il rappelle d’entrée de jeu que les protestants de l’Irlande du Nord — loyalistes et unionistes en grande majorité — sont en deuil de leur reine, alors que les catholiques de l’Irlande du Nord — surtout républicains — n’ont pas de réelle affection pour elle, et beaucoup lui sont même hostiles.

« Ils ont subi les politiques britanniques et la répression lors des “Troubles” », rappelle-t-il.

À Derry, le massacre du Bloody Sunday a laissé des plaies toujours à vif. Depuis le décès d’Élisabeth II, « des vidéos ont montré des gens faisant retentir leurs klaxons, dans une ambiance festive » dans la ville, illustre Gavin Foster.

C’est pour cette raison que les réactions sont très polarisées, dit-il.

Quant à la République d’Irlande, elle est indépendante depuis plus d’un siècle, note le professeur, et n’a plus d’association avec la Couronne depuis 70-80 ans. Elle montre la confiance d’une nation forte et indépendante, explique-t-il. Mais le pays a néanmoins été colonisé et traité à l’époque comme un royaume subordonné à celui d’Angleterre, avec des chapitres très laids dans son histoire.

Les réactions négatives suscitées par le décès de la reine n’ont probablement pas grand-chose à voir avec elle : lorsqu’elle a visité le pays pour la première fois en 2011, elle a été bien accueille, plusieurs notant son attitude réconciliatrice.

Ils en ont plus contre l’institution qu’elle représente, estime M. Foster.

Et c’est aussi le cas ailleurs : « les pays colonisés ne se rappellent pas avec affection la période coloniale. Et elle [la reine] était à la tête d’un Empire qui a fait des choses terribles ».

En Australie, la professeure d’Études autochtones à l’Université Macquarie Sandy O’Sullivan est moins tendre envers la défunte souveraine elle-même.

« Elle n’était pas une spectatrice des effets de la colonisation et du colonialisme, elle en était une architecte », écrit-elle sur son compte Twitter, notant que la défunte souveraine a eu maintes occasions d’intervenir en faveur des peuples autochtones d’Australie, mais qu’elle n’a rien fait.