L’ex-conseiller de Trump, Steve Bannon, inculpé de fraude financière

L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a été inculpé jeudi à New York de fraude financière dans une affaire de détournement présumé de fonds pour la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

« C’est un crime de faire du profit en mentant à des donateurs et, à New York, on vous en tient responsable », a déclaré M. Bragg lors d’une conférence de presse en dévoilant les chefs d’inculpation, dont « blanchiment d’argent », contre M. Bannon et une association « We Build the Wall » qui avait levé quelque 15 millions de dollars aux États-Unis pour financer la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique — une promesse de campagne de Donald Trump élu président en 2016.

Avant même d’arriver en début de matinée dans les bureaux du procureur de l’État de New York pour le district de Manhattan Alvin Bragg, M. Bannon — vêtu de noir, barbe de trois jours et chevelure poivre et sel — a dénoncé dans un communiqué « des poursuites bidon contre [lui], 60 jours avant les élections » législatives de mi-mandat du 8 novembre entre l’opposition républicaine et la majorité démocrate.

Devant le palais de justice du sud de Manhattan, M. Bannon, accueilli par une forêt de caméras, s’est dit sur CNN « persécuté » par la justice new-yorkaise, dont les premiers magistrats, les procureurs Letitia James et Alvin Bragg, sont des élus issus du parti démocrate.

« Non coupable »

D’après CNN, citant l’avocat Robert Costello, l’ancienne éminence grise de Donald Trump devrait plaider « non coupable ».

Le journal Washington Post, puis les chaînes CNBC et CNN, ont rapporté depuis mardi soir que Steve Bannon, 68 ans, se rendrait aux autorités judiciaires locales de New York pour y être inculpée de fraude et d’escroquerie financières.

D’après la presse, il s’agit de la même affaire qui avait valu en 2020 à M. Bannon une première inculpation pour fraude par la justice fédérale des États-Unis.

L’ex-conseiller de la Maison-Blanche avait même été arrêté en août 2020, accusé avec trois autres protagonistes d’avoir escroqué et détourné une partie des 25 millions de dollars de fonds de donateurs pour construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Une promesse de campagne de Donald Trump élu en novembre 2016.

Mais Steve Bannon n’a jamais été jugé par un tribunal, car il avait été gracié par Donald Trump le 19 janvier 2021, un jour avant de quitter la Maison-Blanche pour la laisser au démocrate Joe Biden.

Mercredi, l’ancien conseiller a fustigé « une politisation partisane de la justice pénale ».

Proche de Trump

Cette inculpation criminelle survient six semaines après que M. Bannon a été reconnu coupable par un tribunal fédéral à Washington d’entrave aux prérogatives d’enquête du Congrès. Il avait refusé de coopérer avec la commission parlementaire d’enquête sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Même après avoir été écarté de la Maison Blanche en août 2017, Steve Bannon était resté proche de Donald Trump et avait échangé avec lui la veille de l’attaque du 6 janvier 2021.

Le climat politique aux États-Unis est de plus en plus tendu, deux mois avant les législatives de mi-mandat et à deux ans de la présidentielle de novembre 2024 à laquelle Donald Trump envisage de se représenter.

Mais le milliardaire républicain est visé par nombre d’enquêtes pénales et civiles, notamment sur ses tentatives pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020 et sur son rôle dans le violent assaut de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021.

Samedi lors d’un rassemblement de campagne en Pennsylvanie, M. Trump avait traité Joe Biden d’« ennemi de l’État », en réponse à son successeur démocrate qui l’avait dépeint jeudi en menace pour la « République », la démocratie et « l’âme de l’Amérique ».