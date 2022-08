D’une guerre à la perspective d’une autre

En fuyant la guerre, en mai dernier, la jeune Ukrainienne Anna Fursyk, 20 ans, n’a certainement pas pensé qu’elle finirait par s’en rapprocher si vite, ailleurs dans le monde, en trouvant refuge à Taïwan.

Le territoire asiatique fait face lui aussi à la menace d’une invasion, chinoise, qui devient désormais de moins en moins hypothétique.

« C’est une route dont le tracé peut sembler un peu étonnant », admet en souriant la jeune fille originaire de Lviv, en Ukraine, rencontrée par Le Devoir dans l’enceinte de l’Université Tunghai, à Taichung, au centre de l’île, où, depuis quelques semaines, elle étudie le chinois. « Personne ne veut quitter une guerre pour se retrouver au milieu d’une autre. Mais ce que l’agression de l’Ukraine par la Russie nous a appris, c’est qu’une guerre reste impossible à prédire. Si ça doit arriver, ça arrivera, et l’on ne peut pas quitter son chemin simplement à cause d’une incertitude », dit-elle, philosophe, dans un français impeccable.

S’éloigner d’une invasion en cours pour vivre une invasion qui se rapproche. Le destin est en effet loin d’être banal pour la poignée de réfugiés ukrainiens qui tentent de refaire leur vie ou de trouver un moment de répit à Taïwan. Depuis le 24 février dernier, date du déclenchement de l’agression russe en Ukraine, l’île asiatique attire les regards du monde en se posant désormais en prochaine victime possible de l’autoritarisme et des idéologies belliqueuses associées.

C’est que la Chine conteste sa souveraineté et revendique la propriété de ce territoire autonome, fondé en 1949 par le gouvernement de Tchang Kaï-chek après la victoire des communistes lors de la guerre civile chinoise. Taïwan est devenue depuis le début des années 1990 une démocratie prospère que le régime autoritaire de Xi Jinping aspire à mater et à ramener dans le giron de la Chine continentale, et ce, en rapprochant aussi la perspective d’un coup de force pour arriver à ses fins.

« J’essaie de ne pas penser à une guerre ici », laisse tomber le jeune Yehor, 17 ans, encore marqué par la violence de l’invasion russe lancée contre l’Ukraine il y a six mois. La prise de contrôle de la ville de Kherson, dans le sud du pays, par les forces du Kremlin l’a forcé à se cacher pendant des semaines dans le sous-sol de la résidence familiale puis à contourner les zones de combat pour fuir et rejoindre de la famille installée à Taïwan. « Pour le moment, j’espère seulement que les liens qui se renforcent entre Taïwan et les États-Unis vont empêcher un conflit et une invasion ici », dit-il, assis dans un parc paisible du centre de la capitale, Taipei.

À ce jour, entre 10 et 20 Ukrainiens ont trouvé refuge à Taïwan, ce qui marque le début d’un resserrement timide des liens entre le pays européen et le territoire asiatique, que l’invasion russe a finalement contribué à rapprocher.

Nouvelle intimité

« Il n’existait pas de relations diplomatiques entre Kiev et Taipei, mais les choses sont en train de changer. La guerre a modifié les perceptions d’un côté comme de l’autre », fait remarquer Alex Khomenko, Américain originaire de la ville ukrainienne de Kharkiv qui vit et travaille depuis plusieurs années dans le domaine des technologies à Taïwan. L’homme apporte son aide dans l’accueil des réfugiés ukrainiens. Il a aussi participé aux manifestations hebdomadaires contre la guerre qui ont été tenues dans les premières semaines de l’invasion devant le bureau de l’agence commerciale russe dans le quartier financier de Taipei.

« Les parallèles entre Taïwan et l’Ukraine sont faciles à tracer, poursuit-il. Et cela a forcément créé une intimité entre les deux peuples, intimité qui risque d’être durable. »

Une récente campagne lancée par le collectif Taiwan Supports Ukraine a permis de collecter pas moins de 500 000 dollars américains par la vente, entre autres, de couvre-visages, très populaires en Asie et pas seulement en période pandémique, qui affichent la solidarité taïwanaise envers l’Ukraine.

Après avoir envoyé huit millions en don à Kiev au lendemain du déclenchement de la guerre, le gouvernement taïwanais vient d’allonger sa contribution avec un lot de 800 drones bombardiers à courte portée Revolver 860, pour soutenir la défense de l’ex-république soviétique contre l’agression russe.

L’Ukraine, y compris sous la présidence de Volodymyr Zelensky, n’a pourtant jamais affiché un attachement, un appui et encore moins une reconnaissance forte à Taïwan afin ne pas froisser son nouvel allié chinois, dont les investissements massifs ont contribué à l’essor économique de l’ex-république soviétique.

« Nous avons été accueillis à bras ouverts ici, où la guerre en Ukraine reste un sujet de conversation permanent avec les Taïwanais que nous rencontrons », raconte Anna Fursyk. Elle avoue être venue chercher à Taïwan un environnement chinois pour parfaire son apprentissage de la langue sans être pour autant obligée d’aller en Chine, dont la proximité avec la Russie sur l’échiquier mondial la gêne désormais profondément. « Tout comme les Ukrainiens avant la guerre, les Taïwanais essaient de ne pas croire à la possibilité d’une guerre sur leur territoire. Nous non plus, nous n’y croyions pas. Comment une guerre en Europe, au XXIe siècle, dans un pays si proche de l’Union européenne et des valeurs de l’Ouest, pouvait-elle être possible ? Et cette réalité bouleverse désormais nos interlocuteurs ici. »

À ses côtés, Markiian Pidkovych, 19 ans, venu lui aussi de Lviv pour étudier le chinois à Taïwan, tente de ne pas trop penser aux scénarios du pire qui animent de plus en plus les conversations sur l’île menacée par les penchants hégémoniques débordants de la Chine. « Nous espérons que rien de dramatique ne va se produire. Mais, en tant qu’Ukrainiens, nous sommes malheureusement prêts mentalement à faire face à la guerre. »

Entre crainte et espoir

« La menace d’une intervention militaire chinoise se fait de plus en plus sentir, c’est vrai, reconnaît en entrevue depuis ses bureaux de Taipei la directrice de la section taïwanaise d’Amnesty International, Eeling Chiu. Mais jusqu’à maintenant, nous bénéficions toujours de notre autonomie, et de notre autodétermination qui nous place toujours, malgré les circonstances, dans un contexte sécuritaire acceptable. C’est ce qui fait que nous sommes en mesure d’accueillir des réfugiés ukrainiens et que nous restons encore un endroit sécuritaire pour d’autres dans la région et à l’échelle du globe. »

Et elle ajoute : « Si la Chine décide d’envahir Taïwan, elle va devoir tenir compte des conséquences et de l’expérience russe en Ukraine. Et c’est, selon moi, ce qui risque de la dissuader de faire de Taïwan la prochaine Ukraine. »

Bien avant d’être obligé de témoigner d’une nouvelle guerre à 8000 km de chez lui, Yehor espère surtout assister, depuis son nouveau lieu de résidence, à la défaite de la Russie sur le champ de bataille ukrainien. « Tout ce que je souhaite, c’est de retrouver ma vie d’avant », dit le jeune homme, qui aspire à étudier en littérature à Taïwan en attendant qu’un point final consacrant la victoire de son pays soit posé sur l’agression en cours. « L’Ukraine va rester un pays indépendant et, surtout, être un pays plus fort après avoir traversé une guerre destructrice sans précédent en Europe dans l’ère moderne. »

Markiian Pidkovych, lui, espère pouvoir rentrer pour les vacances de Noël cette année, dans un pays dont « le sud et l’est auront été débarrassés des forces d’occupation russe », dit-il, mais il admet dans la foulée que « la guerre risque de mettre du temps à prendre fin ». « La Russie n’arrêtera jamais, car c’est un état terroriste. Et malheureusement, c’est notre voisin direct. »

Avec Alisa Chih Yun Chen

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.