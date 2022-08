L’Ukraine raccorde la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’envoyer au plus vite une mission à la centrale nucléaire de Zaporijjia, rebranchée vendredi sur le réseau électrique après une coupure totale la veille imputée aux Russes.

« Nos scientifiques, tous les spécialistes du secteur de l’énergie réussissent à préserver la centrale nucléaire de Zaporijjia du scénario du pire vers lequel poussent en permanence les forces russes », a déclaré M. Zelensky dans son message vidéo quotidien, notant que la centrale avait été reconnectée au réseau.

« Je veux souligner que la situation reste très risquée et dangereuse », a-t-il ajouté, « c’est pourquoi il est si important que la mission de l’AIEA arrive à la centrale aussi tôt que possible et aide à la maintenir sous contrôle ukrainien », a-t-il ajouté.

Les autorités avaient annoncé jeudi que la centrale, la plus grande d’Europe avec ses six réacteurs de 1000 mégawatts chacun, s’était trouvée « totalement déconnectée » du réseau national à cause de dommages sur les lignes électriques provoqués par les soldats russes.

Inquiétudes

La sécurité de ces installations, situées près de la ligne de front dans le Sud, préoccupe la communauté internationale depuis qu’elles sont passées aux mains des militaires russes début mars.

La tension est encore montée ces dernières semaines, Moscou et Kiev s’imputant mutuellement la responsabilité de frappes sur le site, où les militaires ukrainiens accusent l’armée russe d’avoir positionné des pièces d’artilleries pour pilonner leurs positions.

« Un des réacteurs de la centrale de Zaporijjia arrêtés la veille a été reconnecté au réseau électrique aujourd’hui » à 14 h 04, a annoncé l’opérateur ukrainien Energoatom. Il « produit de l’électricité pour les besoins de l’Ukraine » et « l’augmentation de [sa] puissance est en cours ».

Energoatom a en outre assuré que les systèmes de sécurité du site fonctionnaient normalement.

Les autorités d’occupation d’Energodar, la ville dont dépend la centrale, ont quant à elles de nouveau affirmé vendredi que les troupes ukrainiennes avaient bombardé Zaporijjia.

L’ONU a appelé à mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale pour la sécuriser et à permettre l’envoi d’une mission d’inspection internationale.

Des experts de l’AIEA y sont attendus « la semaine prochaine », selon la conseillère du ministre ukrainien de l’Énergie Lana Zerkal, qui a reproché aux Russes d’« artificiellement créer des obstacles » à cette mission, ce que Moscou nie.

« Nous ne pouvons nous permettre de perdre davantage de temps », avait déclaré jeudi le directeur général de l’AIEA Mariano Grossi, relevant qu’il y avait un « risque très réel de catastrophe nucléaire ».

« Réunion d’urgence »

Conséquence de cette guerre livrée par la Russie à l’Ukraine, qui est entrée dans son sixième mois mercredi, des sanctions imposées notamment sur le pétrole russe mais aussi de la fermeture partielle à ce stade par Moscou du robinet du gaz, les prix de l’énergie ont explosé en Europe et le continent se prépare à un hiver difficile.

Conjuguée notamment à des difficultés rencontrées par le parc nucléaire français, cette crise a porté vendredi les prix de gros de l’électricité pour 2023 en Allemagne et en France à respectivement 995 et 1100 euros le MWh, contre 85 euros il y a un an.

Le premier ministre tchèque Petr Fiala, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne, a annoncé vendredi qu’il convoquerait « une réunion d’urgence des ministres de l’Énergie », avec l’assentiment de la Commission européenne.

Nouvelles frappes russes

Sur le plan militaire, la présidence ukrainienne a signalé vendredi, des frappes russes ces 24 dernières heures sur les régions de Kharkiv (nord-est, un mort, trois civils blessés), Donetsk (est, deux morts et sept blessés, avec des combats concentrés notamment sur Bakhmout) et Dnipropetrovsk (centre, pas de victimes).

C’est dans les environs de cette dernière cité que l’armée russe avait bombardé mercredi la gare de Tchapliné, faisant 25 morts, dont deux enfants, et 31 blessés, selon un bilan définitif donné par Kiev.

La Russie assure avoir frappé à Tchapliné un train militaire avec un missile Iskander et tué « plus de 200 militaires » ukrainiens.

Dans la région de Lougansk (est), qui avec celle de Donetsk forme le Donbass, dont la conquête totale est l’objectif prioritaire de la Russie, « des attaques ennemies répétées ont été repoussées », a annoncé la présidence ukrainienne.

Dans cette même province, « les soldats ukrainiens ont détruit une base des occupants russes » dans la petite ville de Kadiïvka, a affirmé le chef de l’administration militaire régionale, Serguiï Gaïdaï.

« La frappe a été si puissante que 200 parachutistes ruscistes (contraction de » Russe « et » fasciste « utilisée en Ukraine pour désigner les forces de Moscou) ont été tués », selon M. Gaïdaï. L’information n’a pu être confirmée de source indépendante.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a pour sa part souligné vendredi la nécessité de renforcer la sécurité sur le flanc nord de l’Alliance pour contrer la Russie.

« Le chemin le plus court vers l’Amérique du Nord pour les missiles et les bombardiers russes serait le pôle Nord », a-t-il à cet égard averti.