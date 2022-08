Bilan du patrimoine afghan sous les Talibans

Comme les civilisations, les pierres aussi sont mortelles. Comme les femmes et les jeunes filles, le patrimoine de l’Afghanistan subit les effets dévastateurs du retour des talibans au pouvoir. Le recul touche particulièrement les trésors de l’humanité reconnus comme tels par l’UNESCO, branche pour la science, la culture et l’éducation des Nations unies.

« Depuis la chute des autorités légitimes en août 2021, la situation est extrêmement compliquée en Afghanistan, déclare au Devoir un diplomate proche du dossier afghan de l’UNESCO qui ne souhaite pas qu’on le nomme. Les autorités ont de facto pris des décisions très préoccupantes, notamment contre l’éducation des filles et des femmes, mais aussi en ce qui concerne le patrimoine, pour lequel on constate sur place des évolutions inquiétantes. Il est dès lors très difficile pour les équipes de l’UNESCO sur le terrain de poursuivre leur action. »

Aucun interlocuteur du régime ne peut négocier avec les instances internationales. Tous les financements internationaux sont gelés. Les agents de l’UNESCO se replient sur les rares ONG toujours actives sur place et sur les communautés locales, quand ils le peuvent. L’agence a pris l’habitude depuis des années de recruter et de payer elle-même ses partenaires afghans pour éviter le détournement de ses fonds.

L’UNESCO s’occupe de culture, mais aussi d’éducation. Pour ce volet, la situation s’avère encore plus catastrophique, en particulier pour les filles et les femmes. « On est dans une situation extrêmement dramatique », résume notre interlocuteur.

La destruction des bouddhas à Bâmiyân

La guerre la plus longue de l’histoire des États-Unis a officiellement pris fin il y a un an, dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 août 2021, avec le départ des derniers soldats américains de l’aéroport de Kaboul. La capitale elle-même avait été reprise par les talibans le 15 août, presque sans résistance.

Les attentats du 11 Septembre, qui ont déclenché le conflit mené par les alliés de l’OTAN, ont été précédés en mars 2001 par le dynamitage à Bâmiyân de deux statues géantes représentant le Bouddha. La communauté internationale avait condamné les destructions iconoclastes par le premier gouvernement taliban (1996-2001) des géants de 55 mètres (appelé Salsal) et de 38 mètres (Shahmama) datant du VIIe siècle.

Les tensions persistent dans la « vallée des dieux », à quelque 200 km de la capitale, qui comprend d’autres vestiges aussi précieux que fragiles, notamment des grottes creusées et ornées par des moines bouddhistes. On y a découvert la plus vieille peinture à l’huile du monde.

L’UNESCO a lancé en 2013 la construction d’un musée et d’un centre culturel à Bâmiyân, site classé pour ses paysages culturels et ses vestiges archéologiques sur la liste du patrimoine mondial. La Corée du Sud a fourni plus de 7 millions pour ce projet lié à un concours d’architecture remporté par une firme argentine, devant 1070 propositions venues de 117 pays. Le chantier s’est achevé au tournant de l’année, sous le nouveau gouvernement des talibans.

« Le problème, c’est que ce lieu est vide, dit la source diplomatique. Nous ne pouvons pas passer à l’étape suivante de la mise en activité du centre autour du musée et de la mise en valeur de traditions artisanales et des savoir-faire de la vallée. »

Complexe touristique

L’UNESCO ne peut transmettre l’immeuble aux autorités non reconnues, qui disputent en plus dogmatiquement sur le contenu à mettre en valeur dans les salles, par exemple la production artisanale de femmes afghanes. Les professionnels concernés par ce centre culturel, voire par son utilisation à d’autres fins, restent repliés sur Kaboul. Le bureau de la capitale est demeuré actif depuis un an, comme celui d’autres agences et programmes de l’ONU (FAO, UNICEF, PNUD, etc.).

Le régime islamique a lancé son propre chantier sur le site au début du mois d’août pour aménager un complexe touristique avec restaurant, parking et boutiques de souvenirs. Le complexe reproduirait supposément à l’identique un bazar détruit par la guerre civile dans les années 1990. La volonté d’exploitation touristique des bouddhas détruits par les talibans ne manque pas non plus d’une sombre ironie.

Kaboul dit que l’UNESCO approuve l’aménagement, ce que nie fermement l’organisme onusien. Les experts craignent que les vibrations produites par les véhicules des visiteurs n’endommagent encore plus les falaises où nichent les restes de Salsal et de Shahmama.

Le minaret de Djâm s’avère tout aussi fragile. Il figure sur la liste du patrimoine mondial en péril. La construction « gracieuse et élancée », haute de 65 mètres, date du XIIe siècle. Le site, très isolé, au confluent de deux rivières, entouré de terrains minés, complique les interventions qui se poursuivent depuis des années et encore partiellement sous le nouveau régime afghan.

Des travaux de dragage ont permis récemment de creuser les lits des cours d’eau pour prévenir les risques de crues dévastatrices. Les habitants des villages voisins ont participé aux travaux. Un plan de conservation, établi après la numérisation du monument, vient d’être déposé par les spécialistes, qui souhaitent notamment installer des appareils de détection des secousses sismiques, fréquentes dans la région.

Le patrimoine comme champ de bataille La guerre, selon une définition classique, reste la façon la plus efficace de tuer des gens et de briser des choses. Depuis des millénaires, les destructions guerrières visent souvent les objets et les monuments. Le temple de Jérusalem a été pillé et incendié par les Romains après la révolte juive de 70. Les dévastations continuent malgré la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Les combattants de l’organisation de l’État islamique ont poursuivi les attaques contre le patrimoine commencé sous les talibans en Afghanistan. Les sites archéologiques de Palmyre et de Ninive, comme les villes de Mossoul et de Raqqa, ont subi des dommages parfois irréparables. De même, le patrimoine culturel ukrainien devient un enjeu majeur de la guerre d’invasion par la Russie. Plus de 150 sites (des églises, des musées, des statues) ont été endommagés en quatre mois du conflit déclenché en février, rapporte l’UNESCO. Et la guerre dure depuis six mois. La fédération de Russie est partie liée au traité mondial de protection des biens culturels.