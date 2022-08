Dix Sri-Lankais font défection aux Jeux du Commonwealth

Dix membres de la délégation sri-lankaise ont fait défection pendant les Jeux du Commonwealth qui se sont terminés dimanche à Birmingham, en Grande-Bretagne, a déclaré dimanche à l’AFP un haut responsable sportif du pays.

Neuf athlètes et un entraîneur ont faussé compagnie à leur équipe après avoir terminé leurs épreuves, a précisé ce responsable, qui a requis l’anonymat.

Trois d’entre eux, la judoka Chamila Dilani, son entraîneur Asela de Silva et la lutteuse Shanith Chathuranga ont quitté la délégation la semaine dernière. Ils ont été localisés par la police mais n’ayant violé aucune loi et étant en possession de visas valables six mois, aucune mesure n’a été prise contre eux, a déclaré le responsable sri-lankais.

« Depuis, sept autres ont disparu. Nous pensons qu’ils souhaitent rester au Royaume-Uni, peut-être pour y trouver un emploi », a ajouté le responsable.

Les responsables de la délégation sri-lankaise à Birmingham avaient anticipé ce scénario en conservant les passeports de ses 160 membres pour s’assurer qu’ils rentreraient bien chez eux, mais ces mesures n’ont pas été suffisantes.

Depuis longtemps, des athlètes du Sri Lanka ont profité de leur voyage à l’étranger pour faire défection. Ce phénomène s’est amplifié avec l’aggravation de la crise économique, la pire qu’ait connu le pays.

En 2004 déjà, alors que le Sri Lanka n’avait même pas d’équipe nationale de handball, 23 personnes prétendant représenter leur pays s’étaient frayé un chemin jusqu’à un tournoi en Allemagne avant de disparaître dans la nature.